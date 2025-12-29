SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Gobierno y controversia de embajadora Pakarati por Rapa Nui: “Cancillería reprendió su conducta y ella reconoció su error”

    Desde La Moneda señalan que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene protocolos internos cuando ocurren este tipo de situaciones con los embajadores, “para efectos de establecer lo que son los pilares sobre los cuales se debe conducir la política exterior chilena”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Foto - Mario Tellez / La Tercera. MARIO TELLEZ

    El gobierno abordó este lunes la polémica generada por la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, quien compartió la semana pasada una publicación en sus redes sociales en que hizo un llamado a la “autodeterminación de Rapa Nui”.

    En la imagen compartida por la diplomática -de ascendencia rapanui- es visible un cartel en que se lee “Libre determinación para la nación Rapa Nui”, acompañada por la leyenda “Self-determination for Rapa Nui”.

    Tras conocerse la situación, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel) señalaron a La Tercera que el mismo día en que tomaron conocimiento de la situación se hizo un llamado de atención a Pakarati.

    El 24 de diciembre se tomó conocimiento de la foto publicada, ese mismo día fue reprendida. Ella se excusó, reconoció el error y sacó la foto de las redes sociales”, señalaron desde la Cancillería.

    En la habitual vocería de inicio de semana, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, en reemplazo de la titular de la Segegob, Camila Vallejo, respaldó la actuación de la Cancillería en este caso.

    “La embajadora ya fue reprendida por la Cancillería y ella misma reconoció su error, y se excusó retirando las imágenes que había publicado en redes sociales. Es evidente que aquí hubo una falta y esa es la razón por la cual la Cancillería reprendió su conducta y ella obviamente ha reconocido su error”, respondió al ser consultado.

    La controversia, que recibió críticas transversales, también derivó en una posible citación el canciller Alberto van Klaveren a la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.

    “Si los ministros de Estado son citados a una comisión de la Cámara o de cualquiera de las dos cámaras del Congreso Nacional, obviamente existe la obligación de asistir, siempre y cuando obviamente se encuentra el territorio nacional, no tenga otra obligación previa, etcétera. Pero siempre va a haber disposición de poder concurrir a las comisiones respectivas a entregar la información que requieran los parlamentarios”, señaló Elizalde.

    El secretario de Estado, además, fue requerido respecto si se ha analizado la opción de remover a la embajadora Pakarati.

    “La Cancillería tiene protocolos internos cuando ocurren este tipo de situaciones con los embajadores para efectos de establecer lo que son los pilares sobre los cuales se debe conducir la política exterior chilena, y sobre esa base la Cancillería ya ha reprendido la conducta de la embajadora”, zanjó.

    Pakarati fue designada como embajadora de Chile en Nueva Zelanda el 18 de marzo de 2024 por el Presidente Gabriel Boric. Es bibliotecaria de la UTEM, cursó estudios de periodismo en la Universidad de Chile y posee un magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Victoria de Wellington, Nueva Zelandia.

    La embajadora ha desarrollado una carrera diplomática los últimos 27 años, tras egresar de la Academia Diplomática Andrés Bello, en la que ha actuado de cónsul de Chile en Nueva Zelandia, diplomática multilateral en la Misión Permanente de Chile ante Naciones Unidas, en Nueva York y diplomática bilateral en la Embajada de Chile en México.

