Gonzalo Winter emplaza a Matthei tras dichos por ProCultura: “La invito a que presente los antecedentes”

Una invitación a presentar antecedentes y pruebas que respalden sus declaraciones le hizo la tarde del lunes el abanderado presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter, a la candidata a La Moneda de Chile Vamos, Evelyn Matthei, a raíz de sus dichos en que criticó la remoción del fiscal Patricio Cooper del caso ProCultura y el levantamiento de la prisión preventiva que pesaba contra el exsubsecretario Manuel Monsalve.

La exalcaldesa de Providencia señaló el fin de semana que al nuevo fiscal del caso ProCultura iba a tener que esforzarse mucho para “convencer a los chilenos de que la remoción de Cooper no fue una forma de taparlo todo”, y este lunes -tras el cambio de la medida cautelar a Monsalve- agregó que en este gobierno “lo único que hicieron costumbre fue la impunidad”.

“Lo que está diciendo Evelyn Matthei —contraatacó Winter— es que hay una trama de corrupción judicial liderada por el gobierno. Así de grave, así de concreto. Yo no tengo ningún interés especial en esa causa, que no sea el interés que tienen todos los chilenos. De que se haga justicia. Pero yo invito a Evelyn Matthei a que presente los antecedentes de la gravísima acusación que está haciendo y que no sea como cuando hace algunos meses dijo que era casi seguro que iba a haber un fraude en la última elección si es que se votaba en 2 días. Pues se votó en 2 días y estoy esperando los antecedentes de Evelyn Matthei de si hubo un fraude”.

El diputado frente amplista también dijo que con anterioridad Matthei había afirmado que “los fiscales en Chile inventaban delitos, y seguimos esperando los antecedentes”.

“Entonces, ante esta trama de corrupción judicial que ha denunciado Evelyn Matthei, yo creo que los chilenos tienen el derecho a exigirle algún tipo de antecedente”, insistió Winter.

Y remató: “Si no lo dice en serio, yo le diría, ‘señora Matthei, tómese en serio usted misma, cuando diga algo así de grave, presente los antecedentes’”.