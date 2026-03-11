SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Gritos de “traidor”, la molestia oficialista y los descargos de Jiles tras la tensa votación de la presidencia de la Cámara

    El diputado Jorge Brito acusó a la DC de incumplir los acuerdos para la testera. "Quien miente y rompe acuerdos entrega el Congreso al gobierno de José Antonio Kast", señaló.

    Shelmmy CarvajalPor 
    Shelmmy Carvajal
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La definición de Jorge Alessandri en la testera de la Cámara de Diputados dejó emplazamientos y tensiones entre los parlamentarios de izquierda y centro. Los votos del independiente de la bancada DC Felipe Camaño y Jaime Mulet (FRVS) fueron clave para darle la victoria a la derecha.

    Pese a las gestiones de los partidos de izquierda, el pacto que buscaba dejar a Pamela Jiles en la presidencia se derrumbó durante la votación.

    Previo a la victoria de Alessandri, Franco Parisi llegó hasta el Congreso para afianzar los apoyos de la bancada del Partido de la Gente (PDG). Ahí, el excandidato presidencial acusó intervenciones para romper el acuerdo y señaló: “Dicen que un diputado de una colectividad muy conocida históricamente estaría negociando un cargo para su mamá en un banco y ese estilo de cosas”.

    La preocupación por el quiebre del pacto se extendió durante la sesión. Por eso, personeros oficialistas realizaron conversaciones hasta el último minuto, lo mismo hicieron los parlamentos de derecha, entre ellos, el republicano Benjamín Moreno.

    Los resultados a favor de Alessandri crisparon los ánimos rapidamente en la Sala, donde la diputada del PDG Zandra Parisi emplazó a Camaño con gritos de “traidor”.

    El diputado Luis Cuello (PC) también realizó sus críticas y criticó que el acuerdo se cayó por la “falta de honor” de algunos legisladores. Asimismo, el representante del Frente Amplio, Jorge Brito, apuntó a la Democracia Cristiana como responsable.

    “Quien miente y rompe acuerdos entrega el Congreso al gobierno de José Antonio Kast. La DC incumplió lo pactado, socavando las confianzas de construir un proyecto común como un contrapeso efectivo. El futuro no está comprado: Chile y su nuevo ciclo político merecen responsabilidad y transparencia”, publicó en su cuenta de X.

    Mientras que Jiles señaló: “Ha primado una mayoría que es muy frágil, una mayoría muy leve. El acuerdo que nosotros logramos construir, que es un acuerdo administrativo, no político, sí dio resultado, salvo por dos votos. Yo entiendo que el ministro Alvarado estuvo haciendo algo que él sabe hacer muy bien y logró pirquinear votos durante la noche. Logró su objetivo, en buena ley, tenemos un nuevo presidente que además es un diputado con mucha experiencia, que probablemente lo va a hacer muy bien en ese papel”.

    En esa línea, descartó una fragmentación de los miembros del pactos y aludió solo a un descuelgue de dos votos: Camaño y Mulet.

    Más sobre:Cámara de DiputadosOficialismoPamela JilesDemocracia Cristiana

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscal Nacional y ataque contra carabinero en Puerto Varas: “Confiamos en que los hechos pronto se esclarezcan”

    Sedini no descarta cambios en agenda de Kast por ataque a carabinero en Puerto Varas

    Llegó la cama y los veladores: hoy el Presidente Kast duerme en La Moneda

    Carabinero baleado en Puerto Varas: PDI trabaja en coordinación con la policía uniformada y no se descarta emboscada

    Nuevo ministro Segpres: “La información de que la Cámara iba a ser presidida por Alessandri, yo la tenía temprano”

    “Yo creo que el cable chino ya se acabó”: embajador Judd aborda polémica y destaca figura de Kast

    Lo más leído

    1.
    Los planes familiares de Boric tras dejar la Presidencia: camping, fútbol y vacaciones en Tierra del Fuego

    Los planes familiares de Boric tras dejar la Presidencia: camping, fútbol y vacaciones en Tierra del Fuego

    2.
    La trastienda de la tensa votación en la que la derecha le arrebató la presidencia de la Cámara a Jiles y a la oposición

    La trastienda de la tensa votación en la que la derecha le arrebató la presidencia de la Cámara a Jiles y a la oposición

    3.
    Contraloría desestima denuncia por escudo en la banda presidencial de José Antonio Kast

    Contraloría desestima denuncia por escudo en la banda presidencial de José Antonio Kast

    4.
    Humo blanco en el Senado: Núñez (RN) presidirá el primer año y le pondrá la banda presidencial a Kast

    Humo blanco en el Senado: Núñez (RN) presidirá el primer año y le pondrá la banda presidencial a Kast

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Chelsea por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Chelsea por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Sporting por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Sporting por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. Arsenal por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. Arsenal por la Champions League

    Fiscal Nacional y ataque contra carabinero en Puerto Varas: “Confiamos en que los hechos pronto se esclarezcan”
    Chile

    Fiscal Nacional y ataque contra carabinero en Puerto Varas: “Confiamos en que los hechos pronto se esclarezcan”

    Sedini no descarta cambios en agenda de Kast por ataque a carabinero en Puerto Varas

    Llegó la cama y los veladores: hoy el Presidente Kast duerme en La Moneda

    La Asociación de AFP anuncia a León Fernández de Castro como nuevo líder del gremio
    Negocios

    La Asociación de AFP anuncia a León Fernández de Castro como nuevo líder del gremio

    Los cargos clave donde el gobierno de Kast terminará de utilizar las “balas de plata”

    Cencosud conmemora a Horst Paulmann a un año de su muerte

    Qué se sabe del tiroteo contra la casa de Rihanna y quién es la acusada por intento de asesinato
    Tendencias

    Qué se sabe del tiroteo contra la casa de Rihanna y quién es la acusada por intento de asesinato

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente

    2 recomendaciones para fortalecer la confianza y el autoestima de los niños, según una especialista

    “Hay un perjuicio” y “estamos a disposición”: las diversas reacciones que genera Natalia Duco como ministra del Deporte
    El Deportivo

    “Hay un perjuicio” y “estamos a disposición”: las diversas reacciones que genera Natalia Duco como ministra del Deporte

    La reflexión final de Paqui Meneghini en su adiós a la U: “Asumo mi responsabilidad y por eso también salgo”

    Final Frontier Patagonia: ciclistas de todo el mundo recorren 2.900 kilómetros que unen a Chile y Argentina

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Campanas, cañones y un largo solo de guitarra: los cinco momentos que marcarán el show de AC/DC en Chile
    Cultura y entretención

    Campanas, cañones y un largo solo de guitarra: los cinco momentos que marcarán el show de AC/DC en Chile

    Por qué los presidentes de Chile vivieron en La Moneda

    Muere Tita Colodro, histórica productora de la televisión chilena

    Eléonore Caroit, ministra francesa: “Es importante en esta transición de Chile que podamos también estar presentes”
    Mundo

    Eléonore Caroit, ministra francesa: “Es importante en esta transición de Chile que podamos también estar presentes”

    Presidente de Bolivia recuerda su vida en Chile durante el exilio: Aquí “empecé a entender la importancia de la democracia”

    Tres buques son atacados en el estrecho de Ormuz y uno de ellos es evacuado por un incendio

    Hummus de palta
    Paula

    Hummus de palta

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte