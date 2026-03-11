Gritos de “traidor”, la molestia oficialista y los descargos de Jiles tras la tensa votación de la presidencia de la Cámara

La definición de Jorge Alessandri en la testera de la Cámara de Diputados dejó emplazamientos y tensiones entre los parlamentarios de izquierda y centro. Los votos del independiente de la bancada DC Felipe Camaño y Jaime Mulet (FRVS) fueron clave para darle la victoria a la derecha.

Pese a las gestiones de los partidos de izquierda, el pacto que buscaba dejar a Pamela Jiles en la presidencia se derrumbó durante la votación.

Previo a la victoria de Alessandri, Franco Parisi llegó hasta el Congreso para afianzar los apoyos de la bancada del Partido de la Gente (PDG). Ahí, el excandidato presidencial acusó intervenciones para romper el acuerdo y señaló: “Dicen que un diputado de una colectividad muy conocida históricamente estaría negociando un cargo para su mamá en un banco y ese estilo de cosas”.

La preocupación por el quiebre del pacto se extendió durante la sesión. Por eso, personeros oficialistas realizaron conversaciones hasta el último minuto, lo mismo hicieron los parlamentos de derecha, entre ellos, el republicano Benjamín Moreno.

Los resultados a favor de Alessandri crisparon los ánimos rapidamente en la Sala, donde la diputada del PDG Zandra Parisi emplazó a Camaño con gritos de “traidor”.

El diputado Luis Cuello (PC) también realizó sus críticas y criticó que el acuerdo se cayó por la “falta de honor” de algunos legisladores. Asimismo, el representante del Frente Amplio, Jorge Brito, apuntó a la Democracia Cristiana como responsable.

“Quien miente y rompe acuerdos entrega el Congreso al gobierno de José Antonio Kast. La DC incumplió lo pactado, socavando las confianzas de construir un proyecto común como un contrapeso efectivo. El futuro no está comprado: Chile y su nuevo ciclo político merecen responsabilidad y transparencia”, publicó en su cuenta de X.

Mientras que Jiles señaló: “Ha primado una mayoría que es muy frágil, una mayoría muy leve. El acuerdo que nosotros logramos construir, que es un acuerdo administrativo, no político, sí dio resultado, salvo por dos votos. Yo entiendo que el ministro Alvarado estuvo haciendo algo que él sabe hacer muy bien y logró pirquinear votos durante la noche. Logró su objetivo, en buena ley, tenemos un nuevo presidente que además es un diputado con mucha experiencia, que probablemente lo va a hacer muy bien en ese papel”.

En esa línea, descartó una fragmentación de los miembros del pactos y aludió solo a un descuelgue de dos votos: Camaño y Mulet.