Hans Marowski, vicepresidente del PNL: “Hay un intento de silenciar a los partidos nuevos por parte de la política tradicional”

Hans Marowski, diputado electo y vicepresidente del Partido Nacional Libertario, abordó esta jornada cómo se posicionará su colectividad ahora en esta segunda vuelta presidencial, indicando que aportarán “músculo, mística y trabajo en terreno” a la campaña de José Antonio Kast.

“(Es) lo que hemos venido haciendo desde que inscribimos el Partido Nacional Libertario el 6 de marzo de este año, para lograr formar el partido con más militantes de la derecha, y en menos de un año tener ya diputados electos, una senadora, y un candidato presidencial que logró un muy buen desempeño en las elecciones”, destacó positivamente en conversación con Radio Agricultura.

“Mantener nuestra nuestra identidad, nuestra imagen, y ponernos a total disposición de forma incondicional para que el próximo gobierno no sea un gobierno comunista”, añadió.

Consultado sobre cómo se configura los equilibrios ahora, Marowski apuntó a que están trabajando coordinados con el Partido Republicano “para ver dónde nos necesitan y en qué podemos aportar con todo lo que lo que tenemos” en la campaña de Kast.

“Lo que vaya a pasar luego de la segunda vuelta, es algo que vamos a ver después de la segunda vuelta”, señaló. “Tenemos unas reuniones pendientes todavía con el Partido Republicano, estamos integrándonos recién en conversaciones conjuntas”.

En esta línea, señaló que desconoce si le habrán pedido a Evelyn Matthei que salga también a terreno.

“Sé que Johannes está a la disposición de la campaña de José Antonio para salir donde sea necesario”, destacó, añadiendo a su vez que desde el PNL "siempre hemos tenido una muy buena relación con el Partido Republicano. Tenemos diferencias políticas que no se traspasan al ámbito personal".

Junto con esto, y consultado sobre qué le faltó a la candidatura de Kaiser para pasar a segunda vuelta, Marowski expresó que “tiempo”, ya que ni siquiera llevan un año como partido constituido.

“Hay un intento de silenciar a los partidos nuevos”

Por otra parte, y ante las dichos de Parisi, que ha acusado que los partidos más nuevos son “ninguneados” por los partidos tradicionales, el vicepresidente del PNL expresó que “cuando se traspasan las diferencias políticas al ámbito personal, es muy válido que algunas personas se sientan dañadas en su honra".

“Hay un intento de silenciar a los partidos nuevos por parte de la política tradicional, incluido en los partidos que han tratado de ser silenciados o menoscavados, incluye el Partido Republicano en su momento incluso”, señaló. “Si la política tradicional está viendo que que está disminuyendo su presencia en el parlamento”.

“Entonces, me imagino que de parte de algunas de sus dirigencias, porque estoy seguro que sus militantes de base no piensan de todas de la misma forma, están buscando la forma de no perder relevancia y en esa forma de repente pueden caer en errores como ningunear de forma personal a un candidato, como tratar de disminuir la presencia de un partido en específico”, apuntó.

Esto, manifestó, lo sintieron de otros partidos.

“No sé si de parte de Chile Vamos en específico, pero sí, de todas maneras. Que no te inviten a debates, que no te invite un gremio a a exponer e invite a la candidata comunista y al candidato del Partido Republicano y a la candidata de Chile Vamos, te demuestra que en el fondo no quieren escucharte o no quieren que la gente te escuche”, expresó.