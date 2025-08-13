SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Hassler e Insulza dentro, Barraza fuera y acusación de juego sucio: la negociación oficialista a un día de la inscripción

Tras la baja de la FRVS y AH, el oficialismo y la DC se acercan a un acuerdo y esperan inscribir su pacto mañana al mediodía. Las tratativas han dejado damnificados, como el exministro Marcos Barraza, quien, hasta ahora, no está firme en la nómina.

Por 
Cristóbal Fuentes
 
José Miguel Wilson
Santiago 4 de agosto 2025. Se realiza reunion de presidentes del Oficialismo y la DC en la sede del Partido Socialista Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

Esta mañana, en la sede del Partido Socialista (PS), los equipos negociadores del oficialismo y de la Democracia Cristiana (DC) volvieron a verse las caras tras la salida de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista (AH) de la mesa.

El abandono de estas dos colectividades (las más pequeñas del oficialismo), según sinceran distintas fuentes de la negociación, ayudó a descomprimir la negociación, pues hoy disponen de 29 cupos extra a repartir, la suma de lo que pedían ambas colectividades. Por lo mismo, en la alianza aseguran que el acuerdo está cerca y confían en que podrán escribir su pacto este jueves a las 12.00 horas.

Algunas de las novedades de la negociación son que, por el momento, Guido Girardi competiría por el distrito 9°, que Gonzalo Winter fue propuesto por el Frente Amplio por el distrito 10° -pese a que él no está convencido- y que la exalcaldesa Irací Hassler (PC) está confirmada para ese mismo distrito.

También está firme en la nómina el actual senador José Miguel Insulza (PS), quien competiría por un escaño en la Cámara Alta por la Región de Valparaíso. Esto luego de que el actual senador Tomás de Rementería (PS) respaldara ese movimiento.

16 SEPTIEMBRE 2024 JOSE MIGUEL INSULZA FOTO PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

Caso contrario es el de Marcos Barraza (PC), quien, por ahora, quedaría fuera de la nómina. De ser así, sería un golpe duro al PC y a la candidata Jeannette Jara, quien es una amiga cercana del exconvencional. Tanto, que incluso lo consideró como su jefe de gabinete, aunque finalmente desistió de la idea.

Marcos Barraza e Irací Hassler

En tanto, el caso de Daniel Jadue (PC), quien espera competir por el 9° pese a arriesgar 18 años de cárcel, sigue en examinación.

Pese a que en la alianza de gobierno es extendida la idea de que la fuga de la FRVS y AH no tendrá efectos electorales considerables, debido a que ambas son colectividades pequeñas, sí están atentos a los movimientos del partido que encabeza Jaime Mulet, pues, dependiendo de sus candidaturas, sí podría ser más competitivo en algunos distritos.

A esto se suma otro factor. Ayer, tras la salida de la FRVS y AH, los presidentes del Partido Liberal y el Partido Radical, Juan Carlos Urzúa y Leonardo Cubillos, respectivamente; además del secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, hicieron una alerta ante el resto del oficialismo.

Según expusieron los tres dirigentes, algunos de los candidatos independientes que ellos tienen contemplados en sus nóminas, que competirían en cupos de sus respectivos partidos, han recibido llamados de la FRVS para sondear su disponibilidad de competir en la lista que ellos van a construir.

Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Para el resto de los negociadores, esa revelación fue la confirmación de algo que sospechaban: que la FRVS y AH tenían decidido que optarían por el camino propio hace días, pero que apostaron por continuar en la mesa para contar con información clave sobre cómo se organizaría la lista de los partidos grandes.

De hecho, la semana pasada, cuando recién empezaron a poner nombres de candidatos sobre la mesa, Camilo Escalona, el secretario general del PS, marcó el punto. Según recuerdan algunos de los presentes en esa ocasión, él dijo que estaba dispuesto a mostrar una pierna, ninguna otra parte del cuerpo, en referencia a que era riesgoso exhibir las cartas en ese momento.

“Hemos recibido varios llamados de candidatos que dicen que los está llamando la FRVS para ofrecerles cupos en la lista alternativa que han creado. Lamento la situación, porque claramente aquello les hace daño a las formas. No hay respeto a los códigos políticos que se propugnan”, sinceró Cubillos, el presidente de los radicales.

Más sobre:Elecciones 2025PolíticaLa Tercera PMPartido ComunistaPC

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Marcel realiza balance de su gestión y entrega recomendaciones para manejo fiscal futuro

“Violencia en colegios es inaceptable”: Matthei busca reunirse con alcaldes de liceos emblemáticos para proponer soluciones

Nuevo Terminal Nacional del Aeropuerto de Santiago presenta avance de 99% y alistan su entrega antes de Fiestas Patrias

SEC arremete contra Mercado Libre por la venta de productos eléctricos sin certificación

Listo para ser ley: Cámara aprueba proyecto que garantiza espacios públicos seguros y accesibles para mujeres

Demócratas insiste en su apoyo a diputado Calisto y afirma que están “defendiendo la presunción de inocencia”

Lo más leído

1.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

2.
Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

3.
BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

4.
Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

5.
Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Así será el nuevo terminal nacional del aeropuerto de Santiago

Así será el nuevo terminal nacional del aeropuerto de Santiago

Carabineros entrega detalles de como alumno del liceo Lastarria resultó quemado tras lanzar molotov

Carabineros entrega detalles de como alumno del liceo Lastarria resultó quemado tras lanzar molotov

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

Así fue el tenso concejo municipal que aprobó el cambió de nombre de Av. Salvador Allende por Salesianos

Así fue el tenso concejo municipal que aprobó el cambió de nombre de Av. Salvador Allende por Salesianos

Servicios

Día de la chorrillana: estas son las promociones desde $5 mil para disfrutar este miércoles

Día de la chorrillana: estas son las promociones desde $5 mil para disfrutar este miércoles

Revisa los horarios y rutas con peaje a luca por el fin de semana largo

Revisa los horarios y rutas con peaje a luca por el fin de semana largo

Qué días son las Fiestas Patrias: revisa los feriados del descanso dieciochero XXL

Qué días son las Fiestas Patrias: revisa los feriados del descanso dieciochero XXL

“Violencia en colegios es inaceptable”: Matthei busca reunirse con alcaldes de liceos emblemáticos para proponer soluciones
Chile

“Violencia en colegios es inaceptable”: Matthei busca reunirse con alcaldes de liceos emblemáticos para proponer soluciones

Nuevo Terminal Nacional del Aeropuerto de Santiago presenta avance de 99% y alistan su entrega antes de Fiestas Patrias

Listo para ser ley: Cámara aprueba proyecto que garantiza espacios públicos seguros y accesibles para mujeres

Marcel realiza balance de su gestión y entrega recomendaciones para manejo fiscal futuro
Negocios

Marcel realiza balance de su gestión y entrega recomendaciones para manejo fiscal futuro

SEC arremete contra Mercado Libre por la venta de productos eléctricos sin certificación

Adelco a quiebra: Acreedores rechazan plan de reorganización

El precio del anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez, según expertos en joyería
Tendencias

El precio del anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez, según expertos en joyería

Las preocupantes condiciones que enfrentan los soldados de Rusia que regresan del frente en Ucrania

Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

En vivo: PSG y Tottenham definen al ganador de la Supercopa de Europa en Italia
El Deportivo

En vivo: PSG y Tottenham definen al ganador de la Supercopa de Europa en Italia

La urgencia de Colo Colo ante la UC: “No nos queda otra que empezar a ganar”

Escaneando al rival de la U: el declive que embarga al Independiente de Loyola, Cabral y Galdames

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

El nuevo tropiezo de Chile en su camino a la Feria del Libro de Frankfurt: aún no hay Dirección Ejecutiva
Cultura y entretención

El nuevo tropiezo de Chile en su camino a la Feria del Libro de Frankfurt: aún no hay Dirección Ejecutiva

Cristián Arroyo, voz de Canal Magdalena: “No me gustan las plataformas digitales, no me gusta proponer solo recuerdo”

Kylie Minogue en el Movistar Arena: no puedes sacártela de la cabeza

La remota y nevada base militar de Alaska donde Trump y Putin celebrarán su histórica cumbre sobre Ucrania
Mundo

La remota y nevada base militar de Alaska donde Trump y Putin celebrarán su histórica cumbre sobre Ucrania

Jefe del Ejército israelí avala el plan para ampliar la ofensiva en Gaza pese a las críticas

Líderes europeos piden a Trump un alto el fuego en Ucrania como punto de partida en la reunión con Putin

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi