    Política

    Héctor Barría, jefe de bancada DC: “Ya hay dos bloques de oposición: la centroizquierda, y el PS, el PC y el FA”

    El diputado reconoce que el llamado de los comunistas a la movilización, que fue respaldado por socialistas y frenteamplistas, no le hace sentido. Pero, cree, permitió sacar algo en limpio: que en el próximo Congreso habrá dos oposiciones. Él quiere ser parte de una que no niegue "la sal y el agua" al gobierno de José Antonio Kast.

    Cristóbal Fuentes 
    Cristóbal Fuentes
    FOTO: DEDVI MISSENE

    Para él es claro. El diputado Héctor Barría (Democracia Cristiana) ve que, desde el triunfo de José Antonio Kast, el Partido Socialista definió que -a partir de marzo- caminará junto al Partido Comunista y el Frente Amplio. La sintonía que los tres demostraron en el llamado a la movilización, cree, lo sugiere.

    En vista de esa triada, el jefe de bancada de los diputados DC promueve una alianza entre las colectividades más cercanas al centro político, como el PPD y el Partido Liberal. Y también invita a sumarse a ese esfuerzo al Partido De la Gente (PDG). “Tenemos que atrevernos a tener dos oposiciones”, reafirma.

    Junto con eso, Barría reconoce el interés de su partido en nominar a alguien de sus filas para presidir la Cámara de Diputados. Su nombre suena al interior de la colectividad como candidato y él sincera que está disponible.

    Al interior del PS hay un debate sobre política de alianzas. Se ha hablado de un entendimiento con el PC, con el FA. ¿Cómo proyecta el escenario en la futura oposición?

    Esto se ha dado de manera natural, sin conflicto. Tiene que ver con cómo nos paramos frente a un gobierno con tintes de ultraderecha. El PC fue claro, y recibió respaldo tanto del FA como del PS, de no dejarla pasar ni una al nuevo gobierno, inmediatamente incitar a salir a las calles, sin esperar que se instale. Eso para otros sectores, como la DC, el PPD, los regionalistas verdes, los liberales, no hace sentido. Nos hace sentido ser una oposición constructiva, donde habrá que pararse de frente cuando haya temas que no nos parecen, pero jamás negar la sal y el agua.

    O sea, ve que, en la práctica, ya hay dos bloques opositores.

    Sí, en la práctica hay dos bloques de oposición: la centroizquierda, y el PS, el PC y el FA. Y esperamos se pueda sumar también el PDG. Pero, al mismo tiempo, hay que continuar con el diálogo. Los vínculos no se han perdido, sino que tiene que ver con nuestra mirada de sociedad hoy, desde la oposición.

    FOTO: DEDVI MISSENE

    Proyecta un entendimiento preferente con los partidos chicos. ¿Qué futuro tiene? Cuando han intentado actuar sin el FA y el PC, les ha ido mal.

    Hay que tener sintonía con la comunidad, porque el bloque más de izquierda llegó al treinta y tanto por ciento. La DC, a pesar de no estar en el mejor momento, ha estabilizado el barco. Siempre nos convoca el tener una mirada de mayorías y de gobierno. Si seguimos con la estrategia tal como está, vamos a ser gobierno el día del níspero. Tenemos que buscar una estrategia sensata, coherente, que aglutine a sectores de centro, y otro más de izquierda, e ir definiendo a través de acuerdos, primarias, porque el resultado electoral lo reflejó: ante una buena candidata como Jeannette Jara, no pudimos sumar más votos que los que tiene el actual gobierno.

    Es verdad que a la izquierda le fue mal en esta pasada, pero a la centroizquierda no le ha ido mejor. Es cosa de pensar en Carolina Tohá, Yasna Provoste, Carolina Goic.

    Por eso se requiere establecer una buena estrategia. La DC está en un proceso de cambio de autoridades. Pero viene, en paralelo, un análisis más profundo, de retomar el trabajo social, el mundo popular, campesino. Tenemos que hacer mejor las cosas, porque de la misma manera no funciona. Tenemos que atrevernos a tener dos oposiciones, y tener ciertas coordinaciones en conjunto. Podría ser una fórmula de romper la inercia en la cual estamos.

    Es de los convencidos de que hay un centro, entonces. Algunos creen que la última elección demostró que se dinamitó.

    Sí. Un centro progresista.

    ¿Lo ocurrido en Venezuela reafirma que son necesarios los caminos separados dentro de la izquierda? En el PC hay quienes piden a Boric exigir la liberación de Nicolás Maduro.

    Por supuesto. Aquí hay miradas distintas. La gente no es ingenua: en las elecciones la gente dijo que el PC en Chile es democrático, pero apoya dictaduras en el extranjero. Eso en Chile no fue un tema menor.

    ¿Es de la idea de evitar nuevos pactos con los comunistas?

    Desde el punto de vista de hoy, debemos afianzar dos polos. Vamos viendo en el futuro. Si el PC mejora sus credenciales democráticas, si nosotros somos capaces de recuperar el centro progresista, perfectamente podríamos definir primarias en las próximas presidenciales, o acuerdos por abstención en algunas comunas en las municipales. Uno no puede descartar conversar con personas con las que se tienen puntos en común, pese a las diferencias.

    ¿Qué rol jugará la DC en el Congreso a partir de marzo?

    Nuestra cantidad de representantes en la Cámara nos da el rol bisagra, articulador. Pero tenemos que trabajar ya para tener un rol de eje en la política de futuro: demostrar que la economía social de mercado, con justicia social y crecimiento económico, son compatibles.

    ¿Hay ambición? ¿Es una posibilidad proponer a alguien para presidir la Cámara?

    La DC da garantías de gobernabilidad. En el último congreso tuvimos a Ricardo Cifuentes como presidente, a Eric Aedo como vicepresidente. Cada vez que hay un DC en la testera, la noticia es la tramitación de leyes, no los conflictos de interés ni los conflictos personales.

    ¿Usted estaría disponible?

    Estamos todos disponibles en la DC.

