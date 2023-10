Heraldo Muñoz dejó el PPD y ficha por el PS: la lista de presidentes de partidos que han renunciado a sus colectividades

Una serie de dirigentes históricos, entre ellos el exministro de Economía, Carlos Ominami, y el ex subsecretario de la Segpres, Gonzalo Martner -quien fuera presidente del PS-; se alistan para fichar, nuevamente, en el Partido Socialista.

Según informó La Tercera, la lista la engrosa -entre otras figuras-, Heraldo Muñoz, quien no solo firmará por el PS, sino que deja la colectividad en la que fue presidente entre 2018 y 2021: el Partido Por la Democracia (PPD).

El expresidente del Partido Radical, Heraldo Muñoz.

Si bien son pocos los expresidentes de partido que han migrado para derechamente incorporarse a otra colectividad, la lista que sí es extensa es la de otroras timoneles que han dejado las colectividades que llegaron en algún momento a liderar.

Entre los casos más recientes están Fuad Chahin, quien fue presidente de la Democracia Cristiana (DC) entre 2018 y 2021 y renunció en diciembre de 2022 -luego de que el Tribunal Supremo suspendiera su militancia por llamar a votar Rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre- y Carlos Maldonado, quien encabezó el Partido Radical por casi tres años -hasta 2021- y dimitió luego de que también se le levantara un proceso sancionatorio por motivos similares.

Ambos están hoy en Demócratas, partido en formación que encabeza la senadora ex-DC, Ximena Rincón, y en el que participa también el senador y exmilitante demócrata cristiano, Matías Walker.

Carlos Maldonado y Fuad Chahin.

Ya en noviembre de 2022, Ignacio Walker, quien encabezó la DC entre 2010 y 2015 se había sumado a la fuga de militantes demócratas cristianos. Fue el último de los hermanos Walker Prieto en poner fin a su vida partidaria.

“La DC está viviendo una descomposición que puede conducirnos a una crisis terminal. Así de grave es la situación. Doy un solo ejemplo: hemos tenido ocho presidentes del partido en siete años, tres de ellos elegidos democráticamente. Eso es un síntoma de que algo no está funcionando”, fueron algunas de las palabras que dio al tomar la decisión.

Ignacio Walker, expresidente de la DC.

Mirando más hacia atrás, en 2018, quien había sido la primera mujer presidenta de la DC, la excanciller Soledad Alvear, dimitió tras 50 años de militancia.

“He concluido que el pensamiento humanista cristiano que nos inspira necesita de una nueva expresión en el espectro político”, dijo en una entrevista a La Tercera en ese entonces. Influyó en la decisión el resultado de la candidatura presidencial Carolina Goic, que obtuvo solo un 5,88 % de los votos.

La excanciller Soledad Alvear.

Dos años antes, en 2016, el ahora exdiputado Pepe Auth anunciaba el fin de 28 años de actividad partidaria en el PPD.

Auth no solo había sido uno de los fundadores de la colectividad sino que también su timonel entre 2008 y 2009.

“Mi primera decisión es formalizar un distanciamiento que se ha ido produciendo ya desde hace por lo menos cuatro años. No puedo seguir militando en un partido que me identifique tan poco como lo que me identifica el PPD hoy día. No puedo seguir militando en un partido que me decepciona tanto desde el punto de vista de su democracia interna como me ha decepcionado el partido. Y no puedo seguir militando en un partido que me provoque tanta rabia, que haya perdido su energía y vocación democrática” dijo a La Tercera en la entrevista en que dio a conocer su salida.

El exdiputado Pepe Auth.

En la otra vereda política, la derecha, uno de los casos más emblemático ha sido el de Pablo Longueira, exministro e histórico representante gremialista.

Fue en enero de 2021 que el también exdiputado y exsenador renunció -por segunda vez- a la UDI, partido en el cual llegó a ser uno de sus máximos referentes. No solo había sido uno de sus cofundadores sino que también lideró la colectividad en un extenso periodo, desde 1998 a 2004.

Se fue denunciando una “oscura maniobra realizada el último día que se cerraba la inscripción de las candidaturas en la elección interna del partido, que me impidió ser candidato a la presidencia de la UDI” y que se le había negado la posibilidad de postular a la Convención Constitucional. A diferencia del gremialismo, Longueira se había manifestado de cara a ese plebiscito de 2022 en línea con el Apruebo.

Su primera dimisión a la colectividad de calle Suecia había sido en 2016, en medio de la investigación por el caso SQM y a tres años de haber dejado sorpresivamente la candidatura presidencial de su sector por problemas de salud. Había vuelto a militar en agosto de 2020.

El expresidente de la UDI, Pablo Longueira.

Años antes, en 2005, había sido Renovación Nacional la que sufrió un remezón cuando un grupo de militantes, incluyendo a Alberto Cardemil -presidente de RN entre 1998 y 2001- se fue de la colectividad luego de uno de los episodios más recordados de una carrera presidencial.

El 14 de mayo de ese año, en el mismo consejo general de RN en que se iba a proclamar al UDI Joaquín Lavín como carta a La Moneda se terminó apoyando la candidatura del hoy expresidente Sebastián Piñera. El cambio de última hora contra lo ya pactado gatilló la salida del grupo de militantes.

Cardemil volvería a firmar por RN tres años después, en 2008.