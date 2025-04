Hertz (PC) y fallida compra de casa de Allende: “Es preocupante este nivel de gestión inepta y amateur de algunos funcionarios”

Para la diputada Carmen Hertz (PC), quien se encuentra en su segundo mandato en la Cámara, ir a la reelección por su distrito ya es un escenario descartado.

Consultada si el clima político de la corporación es un desincentivo, simplemente responde que “hay un déficit en la calidad de los parlamentarios y parlamentarias y eso es muy notorio en las comisiones”.

Han sido días dolorosos, como dicen en el oficialismo, por la situación de la casa del fallecido expresidente Salvador Allende. ¿Comparte las críticas de los socialistas al gobierno, pidiendo la salida de la jefa jurídica de las Segpres?

Comparto las críticas que se hacen al accionar del Estado en esta fallida compra. No era una relación privada, por lo tanto, el Estado tiene la responsabilidad principal en lo que ocurrió, a mi juicio, pero más que decir si sale o no sale determinado funcionario, a mí me parece preocupante este nivel de gestión inepta y amateur de algunos funcionarios del aparato del Estado con consecuencias tan, yo diría, brutales. Sobre la destitución de Isabel Allende, yo no comparto el fallo. Hay constitucionalistas que lo han criticado. No hay proporcionalidad, no hay sentido democrático. Destituir a la senadora Allende que, además, fue elegida soberanamente por quienes votan por una trayectoria de dignidad y de coraje de mantener el legado del Presidente Allende. Lo ocurrido con ella, yo lo calificaría de una brutalidad.

En el pasado tribunales constitucionales que fueron en un momento, podríamos decir, más conservadores, no tuvieron esta misma doctrina de destitución, frente a requerimientos en contra del exsenador Navarro o del exdiputado Gutiérrez.

Independiente de la afinidad que tengan los integrantes del TC, sin duda en este giro respecto de quienes son elegidos por la soberanía popular, el TC intentó legitimarse y lamentablemente no midiendo el alcance de una resolución que, como le insisto, para mí es absolutamente criticable.

Ahora, todo esto ha generado un clima de pesimismo respecto a lo que puede pasar en las presidenciales.

No comparto necesariamente esa visión. Las presidenciales tienen que enfrentarse, de parte del progresismo, con una mirada, desde mi punto de vista, a la ofensiva, no a la defensiva.

Al Partido Comunista se le cuestiona una visión más bien benigna respecto a lo que pasa en Cuba y Venezuela.

Esa es una típica herramienta de estar siempre impugnando al Partido Comunista por A, B o C. Porque no veo que haya lo mismo con partidos que apoyan a sistemas que evidentemente no son democráticos. En política exterior tenemos un punto muy claro. Hoy día Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, llama en la cumbre del Celac a terminar con el bloqueo de Cuba y Venezuela, porque las sanciones unilaterales de carácter económico que impone, especialmente Estados Unidos, son completamente contrarias al orden internacional y son castigos colectivos a los pueblos.

¿Supongo que usted coincide con la exministra Jara de que Cuba “es un sistema democrático distinto” al nuestro?

Absolutamente coincido y pongo el énfasis en que Cuba ha sido víctima de esta cruzada de sanciones unilaterales. Y con Venezuela también tienen una larga lista de sanciones unilaterales que ha significado que les han robado todo. Son víctimas de un despojo tan brutal.

Pero usted, imagino por su trayectoria, no desconoce que en Cuba hay violación a los derechos humanos.

No, no, no. ¿Qué violación a los derechos humanos? ¿De dónde? ¿Quién dice eso?

Organismos internacionales…

No, los organismos internacionales no, lo dicen de Venezuela. Yo he estado en Cuba muchas veces, entonces no, yo no acepto eso. No, no acepto que de Cuba se diga eso. Eso es un instrumento político absolutamente de propaganda. Aquí lo central es el bloqueo infame del que es víctima Cuba desde hace más de 70 años.

Pero en Venezuela sí hay reportes y en Cuba son testimonios de personas que dicen que han sido prisioneros de conciencia y por razones políticas...

Pero imagínense los testimonios que tenemos de las cárceles norteamericanas, por ejemplo, Guantánamo. Varios dirigentes políticos de acá no tienen ningún problema en su relación con los Estados Unidos, a pesar de los asesinatos de afrodescendientes en las calles por su condición de tales.

¿Por qué demoró el PC en proclamar a Jeannette Jara? Se entiende que había un proceso de definición del programa primero, pero, por ejemplo, ¿usted era partidaria de la candidatura de ella?

La candidatura de Jeannette Jara, primero, no es que nos hayamos demorado, o sea, yo no había visto, de verdad, nunca ese interés, entre comillas, desatado por lo que iba a ocurrir en el Partido Comunista. Una campaña de presión, y lo tengo que decir, de parte de toda la prensa hegemónica bastante notable. Bueno, como somos un partido serio, obviamente teníamos que concordar una propuesta. Eso es lo que ocurrió. Y en un debate largo de ideas, que no tiene que ver con las personas, de ideas, ese fue el resultado.

¿Y usted nunca tuvo reparos con el nombre de ella o sí?

No, pero cómo va a tener reparo a los nombres, este no es tema de nombres, nosotros en el Partido Comunista nunca nos hemos guiado por caudillismo, jamás. Tenemos una historia y una cultura completamente distinta.

¿Y respecto de su futuro político?

Bueno, el presidente de nuestro partido planteó la posibilidad de que Hugo Gutiérrez y yo fuéramos candidatos a senadores. Esa es una decisión partidaria. Yo tengo casi 60 años de militancia en el Partido Comunista y aquí no hay proyectos personales. No me interesa eso.

¿Y la región por donde irá, está resuelta?

No, no está resuelto.