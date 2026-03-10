Humo blanco en el Senado: Núñez (RN) presidirá el primer año y le pondrá la banda presidencial a Kast

En una extensa reunión-almuerzo, realizada este martes, negociadores de todas las bancadas del Senado lograron avanzar bastante en la definición del acuerdo administrativo que regirá la corporación por los próximos cuatro años.

Este pacto de gobernabilidad implica tener una alternancia en la presidencia y la vicepresidencia de la Cámara Alta, como también tener una rotación en las comisiones que son cruciales para el manejo de la agenda legislativa.

Si bien a la hora del almuerzo no se cerró el acuerdo, bastó solo una segunda reunión en la tarde para que finalmente saliera humo blanco entre las distintas bancadas de derecha, de izquierda y centroizquierda, además de algunos independientes.

Si bien el acuerdo no dejó completamente conforme a todos los legisladores (de hecho la DC, el Frente Amplio y el PC no firmaron el pacto), al menos se zanjó que la senadora Paulina Núñez (RN) será la elegida para presidir la Cámara Alta en el primer año del próximo periodo parlamentario que se inicia este 11 de marzo.

En esa calidad, Núñez será la encargada de cumplir el ritual de ponerle la banda al nuevo Presidente de la República, José Antonio Kast, y estará a cargo de conducir toda la ceremonia de traspaso de mando. En la vicepresidencia quedaría el senador Iván Moreira (UDI).

Si bien la parlamentaria de Antofagasta había sido escogida en forma unánime por sus pares de RN y contaba con un piso de 24 votos para imponerse, finalmente su nombre llegará a la mesa directiva con un mayor consenso.

No obstante, lo que más resintió la izquierda y la centroizquierda es que la derecha no accedió a repartir equilibradamente el cuatrienio en la presidencia del Senado y solo se les concedió un año al mando de la corporación. Esa fórmula fue definida como 3x1.

De acuerdo a esa planificación, que finalmente fue aceptada, el segundo año de presidencia quedaría en manos del PS, donde las cartas que corren con más fuerza son los senadores Paulina Vodanovic y Alfonso de Urresti. En la vicepresidencia asumiría Rojo Edwards (Partido Libertad).

El tercer año de titularidad sería asignado a Javier Macaya (UDI) con Karim Bianchi (independiente) como compañero en la vicepresidencia.

El cuarto y último año correspondería a Luciano Cruz-Coke (Evópoli), cuyo vicepresidente sería un senador del PPD.

Comisiones

A nivel de comisiones, la rotación sería un poco más equilibrada, dos años de presidencia y de mayoría en cada instancia para cada bloque, salvo Hacienda. Esta comisión de carácter estratégico para la agenda económica que pretende impulsar Kast quedaría tres años bajo el control de la derecha y solo uno sería cedido al sector opositor.

Al menos, el PPD, que no llegará a la presidencia del Senado, será compensado con el primer año de titularidad en la Comisión de Constitución, cargo que asumiría el senador Pedro Araya.

Si bien hasta el lunes la decisión de las futuras bancadas opositoras era resistir hasta el final para obligar al futuro oficialismo a ceder, la centroizquierda se quebró y quedó en desventaja, ya que los senadores DC decidieron abandonar las tratativas en señal de molestia por sentirse marginados de los principales cargos.

De hecho, en el almuerzo en el que participaron negociadores de la derecha y el actual oficialismo, el representante de la DC, el senador Francisco Huenchumilla, abandonó la cita en forma anticipada.

Por su lado, el senador Iván Flores (DC), transparentó su malestar. “A solo horas de hacerse el cambio de mando presidencial y también de culminar con las negociaciones tanto para la mesa como para las comisiones en ambas cámaras, creo que este escenario está demasiado revuelto y confuso. Y nosotros, la Democracia Cristiana, nos estamos sintiendo como el jamón del sándwich. No lo vamos a aceptar".

En el PC y el Frente Amplio, en tanto, remarcaron que tampoco se sentían parte del acuerdo.