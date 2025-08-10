SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Interior por aumento de secuestros en Chile: “Son una práctica criminal que se ha introducido y debemos hacernos cargo”

Álvaro Elizalde ahondó en una serie de materias en seguridad adoptadas por el Ejecutivo para hacer frente a estos tipos de delitos que "no eran comunes en el país".

Joaquín DíazPor 
Joaquín Díaz
Foto: Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió este lunes al aumento de casos de secuestro en el país, a raíz del sufrido este jueves por el empresario Rodrigo Cantergiani en la comuna de Quilicura, Región Metropolitana.

En conversación con Estado Nacional de TVN, el secretario de Estado reconoció que “en Chile no eran comunes este tipo de delitos, lamentablemente son una práctica criminal que se ha introducido al país de la cual tenemos que hacernos cargo”.

Respecto al caso de Cantergiani, manifestó que “lo que ocurrió fue que él fue liberado y hay cuatro detenidos, como han ocurrido con otros casos emblemáticos donde las investigaciones han sido exitosas, por lo que tenemos que perseverar en ese esfuerzo”.

En ese sentido, al profundizar sobre las medidas adoptadas para combatir el delito, Elizalde explicó que “actualizamos la normativa de secuestros, estableciendo sanciones más drásticas, y en el marco de la movilización de las técnicas especiales de investigación respecto al crimen organizado para tener medidas más eficientes para investigar esto”, afirmó el secretario de Estado.

“Adicionalmente se ha establecido al equipo ECOH, que tiene como énfasis principal investigar estos delitos que son los más graves, y ha permitido aumentar de manera significativa el número de imputados. Hay menos impunidad y más sanción”.

El ministro también abordó el impacto de estas acciones del Estado en la población carcelaria, señalando que “se ha traducido en un aumento significativo”.

Teníamos en Chile menos de 40 mil personas en la cárcel hasta 2021, ahora hay más de 60 mil, y eso también nos presenta un desafío de cómo ampliar la infraestructura carcelaria”, expresó

Finalmente, Elizalde enfatizó que “no nos tenemos que acostumbrar a los secuestros, sino enfrentarlos, y por eso hemos actualizado la normativa vigente. Tenemos más de 70 leyes de seguridad aprobadas que hacen la diferencia porque entregan herramientas para la investigación de las policías que no teníamos”.

Lee también:

Más sobre:Álvaro ElizaldeSecuestrosSeguridadSecuestro

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Tres jóvenes son rescatados tras ser arrastrados en el río Aconcagua

Un hombre y una mujer fallecieron tras incendio de una vivienda en Cartagena

Vallejo por críticas de asesor económico de Jara sobre el empleo: “Las calificaciones y las interpretaciones políticas son legítimas”

Kaiser apoya modificar causal por violación y señala que ley actual “se presta” para abortar por otras razones

En el Día del Minero: gobierno reconoce que “no han sido días fáciles” y espera “seguir profundizando” estándares de seguridad

Zelensky acoge la declaración de los aliados europeos que exige que conversaciones de paz incluyan a Kiev

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

3.
El minero que sobrevivió al derrumbe de El Teniente

El minero que sobrevivió al derrumbe de El Teniente

4.
Estreno con goleada: Brayan Cortés debuta como figura en el triunfo de Peñarol sobre Nacional en el clásico

Estreno con goleada: Brayan Cortés debuta como figura en el triunfo de Peñarol sobre Nacional en el clásico

5.
Destitución de Orrego en el Tricel suma segundo error en requerimiento de cores republicanos y UDI

Destitución de Orrego en el Tricel suma segundo error en requerimiento de cores republicanos y UDI

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Las dramáticas imágenes que dejó potente terremoto en Turquía

Las dramáticas imágenes que dejó potente terremoto en Turquía

Científicos dan un esperanzador paso para una vacuna universal contra el cáncer

Científicos dan un esperanzador paso para una vacuna universal contra el cáncer

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Así fue el show subido de tono en un evento del Día del Niño que causó polémica en Temuco

Así fue el show subido de tono en un evento del Día del Niño que causó polémica en Temuco

Servicios

A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo por TV y streaming

Temblor hoy, domingo 10 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 10 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver el partido de Liverpool vs. Crystal Palace por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver el partido de Liverpool vs. Crystal Palace por TV y streaming

Tres jóvenes son rescatados tras ser arrastrados en el río Aconcagua
Chile

Tres jóvenes son rescatados tras ser arrastrados en el río Aconcagua

Un hombre y una mujer fallecieron tras incendio de una vivienda en Cartagena

Vallejo por críticas de asesor económico de Jara sobre el empleo: “Las calificaciones y las interpretaciones políticas son legítimas”

Automatizar: Una lección que deja el accidente de El Teniente para los proyectos de Codelco
Negocios

Automatizar: Una lección que deja el accidente de El Teniente para los proyectos de Codelco

Diego Hernández: “Lo peor sería una paralización prolongada”

Héroes

Así es la oniomanía, la adicción silenciosa a las compras compulsivas
Tendencias

Así es la oniomanía, la adicción silenciosa a las compras compulsivas

Cómo deberías preparar las papas para que sean un alimento saludable

¿Para qué sirve un zoom con inteligencia artificial?

En vivo: Colo Colo visita a Everton con la meta de volver al triunfo
El Deportivo

En vivo: Colo Colo visita a Everton con la meta de volver al triunfo

El emotivo gesto de Palestino para conmemorar el Día del Niño por las muertes en Gaza

El Crystal Palace da la sorpresa en los penales y le arrebata la Community Shield al Liverpool

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Confusiones y certezas
Cultura y entretención

Confusiones y certezas

Arte, éxito y tragedia: los vertiginosos años de Matta en Nueva York

Verdades como puños: un relato de Irene Vallejo

Zelensky acoge la declaración de los aliados europeos que exige que conversaciones de paz incluyan a Kiev
Mundo

Zelensky acoge la declaración de los aliados europeos que exige que conversaciones de paz incluyan a Kiev

La Casa Blanca no descarta que Zelenski sea invitado a la reunión entre Trump y Putin en Alaska

Netanyahu defiende plan para intensificar la guerra: “Nuestro objetivo no es ocupar Gaza, sino liberarla de Hamas”

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales
Paula

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?