Ivón Guerra, consejera electa (UDI): “Si la izquierda insiste en el Consejo con la paridad, voy a decir que es antidemocrática”

La consejera electa Ivón Guerra es periodista y este es el segundo cargo de elección popular que desempeñará. Entre 2004 y 2008 fue concejal por la comuna de Monte Patria en la Región de Coquimbo. Ahora es una de las representantes de Chile Vamos en el futuro Consejo Constitucional.

La militante UDI será uno de los seis escaños que consiguió su partido. Logró su puesto por la paridad. Su pacto -Chile Seguro- debió corregir en Coquimbo y por eso el candidato Gonzalo Pinochet (6,43%) no resultó electo y, en su reemplazo, Guerra (5,23%) logró una banca en el futuro órgano encargado de redactar la propuesta de nueva Constitución. A pesar de eso, la también exseremi de la Mujer tiene una opinión contraria a ese tipo de correcciones.

Ustedes fueron el pacto con menor representación en el Consejo, sin embargo, comparten sector con republicanos. ¿Se unirán a ellos dentro del Consejo?

Queremos trabajar unidos, porque eso es lo que nos va a llevar a buen puerto en este proceso. Yo te hablo como Ivón Guerra, no como bancada, y para mí la unidad es fundamental para tener un buen desarrollo de este proceso. Además, eso es lo que quiere la gente de nosotros, porque obviamente está cansada de ver a políticos pelear.

¿Hace alguna autocrítica por los resultados?

Por supuesto, siempre es motivo de revisar el porqué, pero estamos representados. Somos seis de la UDI y vamos a tener una voz fuerte en el Consejo Constitucional y creo que hay que analizarlo en profundidad. Lo importante es estar y que nuestra voz sea escuchada.

¿Cuál es el mayor desafío que enfrentará Chile Vamos en el Consejo?

Como bloque vamos a trabajar fuertemente en el tema de la seguridad. Tenemos que avanzar en esa materia para que nuestras fuerzas de orden y seguridad tengan las facultades, los recursos humanos y el presupuesto necesarios para actuar. Para que este proceso resulte, también es fundamental que se respeten las reglas del juego. Estoy segura de que mis pares respetarán las bases, tengo la confianza de que exista la responsabilidad de terminar el trabajo con un buen proceso. Lo más importante aquí es tener una Constitución que nos permita vivir y trabajar tranquilos. Si la Constitución no garantiza eso, lo demás se transforma solo en promesas y palabras bonitas. Para eso necesitamos seguridad, fortaleciendo el Estado de Derecho, que haga que las instituciones funcionen.

¿Qué piensa de la base del Estado social? ¿Será respetada por la oposición?

Yo espero que sí. Es importante y perfectamente compatible tener un Estado colaborador, pero que no asfixie la iniciativa privada, que no solo permita, sino que también potencie la solución privada a los problemas públicos. Hay que tener claro que no se reduce exclusivamente a lo estatal, una Carta Magna que consagre que las personas nacemos iguales en dignidad y derechos, donde no hay grupos privilegiados y donde el Estado debe garantizar derechos y condiciones básicas para que las personas puedan desarrollarse.

¿Va a reponer en el Consejo la libertad de elección en salud? Ese tema no quedó en el anteproyecto.

Más sobre Ivón Guerra

Yo lo voy a defender con mucha fuerza, porque creo que es justo y necesario que podamos tener la libertad de elegir dónde van a estudiar nuestros hijos y dónde van a ser nuestras atenciones en salud.

¿Cree que Chile Vamos debe tener un lugar en la mesa directiva del Consejo o que republicanos ceda la presidencia?

Nosotros estamos dispuestos a colaborar para hacer que esto tenga un buen final y en diciembre la gente apruebe este texto. Por algo hay esa gran mayoría de republicanos. La gente está clara, la gente quiere mayor seguridad, quiere defensoría de las víctimas, control migratorio. Si existe la posibilidad de que esté uno de nuestros integrantes en la mesa directiva, por supuesto que vamos a trabajar para ello.

Usted entró por paridad al Consejo, reemplazando a su par Gonzalo Pinochet. ¿Qué opina de esta regla?

No es la forma en que me hubiese gustado entrar. La paridad no es un acto de justicia en la democracia, porque la gente eligió a otra persona, pero lamentablemente las reglas del juego están ahí y aunque no me gusten debo aceptarlas. La pregunta que hay que hacer es ¿por qué las mujeres no votan por mujeres o no creen en nosotras? Porque por más ley de cuotas o de paridad que haya, la mujer no sigue creyendo en nosotras por su cultura machista que tiene arraigada. Entonces, mientras no cambies la cabeza de las mujeres, eso seguirá igual. La sororidad que tanto hablan para el 8 de marzo o el 25 de noviembre debe verse reflejada en este tipo de actos. Mi diferencia con Gonzalo no es abismante, por ejemplo con lo que le pasó a Sutil, que es horroroso, porque es totalmente antidemocrático, una persona que tiene el 1%, mientras que Sutil tiene el 8% de verdad es macabro.

¿Está de acuerdo con lo que dejó estipulada la Comisión Experta de una norma transitoria 60/40 en paridad y que a lo más vencería en 2029?

No, no estoy de acuerdo. Yo creo que debe haber ley de cuotas para entrada, pero no de salida. Aquí lo que debemos trabajar es decir por qué las mujeres propiamente tales no creen en nosotras las mujeres que tenemos todas las capacidades para avanzar en todos los ámbitos.

¿Qué sucede si la izquierda decide insistir con avanzar más en este punto en el Consejo, con una norma permanente 50-50? ¿Cuál es su predisposición para eso?

Si la izquierda insiste en el Consejo con la paridad, voy a decir que es antidemocrática. A esas personas que usted le indicó bajo esta democracia que usted eligió a esa persona, pero lamentablemente esa persona no pudo quedar por paridad, es antidemocrático. Entonces estamos en contra de las reglas de la convivencia de la democracia y nos estamos haciendo autogoles. Yo estoy a favor de la ley de cuotas, eso significa que los partidos lleven candidatas mujeres, pero no de la paridad.

Desde su sector se ha hablado de una “mimetización” con republicanos, algunos están de acuerdo y otros dicen que es un error. ¿Cuál es su postura?

¿Cómo nos vamos a mimetizar? Cada uno tiene su mirada y somos de derecha y, por lo tanto, tenemos una mirada de derecha, eso no es mimetizarse.