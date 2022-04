Jackson tilda de “paradoja” la votación en la Convención que establece un nuevo Congreso: “Probablemente falta ajustar algunas piezas para que se llegue a acuerdos”

Los ministros Giorgio Jackson (i) y Mario Marcel (d), durante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que inicia la discusión del proyecto de quinto retiro de fondos de pensiones. FOTO: LEONARDO RUBILAR CHANDIA/AGENCIAUNO

El ministro de la Segpres estima que “se da una paradoja porque se aprobó la Cámara de las Regiones, pero se rechazó la Cámara de Diputados y Diputadas que no alcanzó los votos", pero recalcó que “eso refleja que no significa que se acaba tal proceso (...) me imagino que han ido convergiendo y lo van a seguir haciendo, hacia una propuesta que refleje la mayor amplitud posible”.