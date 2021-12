Jackson tras ofensiva de Kast contra Boric por acusación de acoso: “Lo que molesta es el oportunismo y el aprovechamiento político para y por un tema que obviamente tiene sensibilidad”

Esta mañana Giorgio Jackson, coordinador político de la campaña de Gabriel Boric, calificó en Mesa Central como “oportunistas” los dichos de José Antonio Kast, abanderado del Frente Social Cristiano, en el pasado debate Archi, por la acusación de acoso en contra del frenteamplista.

Esto porque en dicho encuentro, el republicano emplazó a su contrincante diciendo que había sido acusado de “abuso”. A pesar de que el líder del Partido Republicano pidió disculpas, Jackson aseguró que hubo “aprovechamiento político”.

“Ustedes creen acaso a José Antonio Kast le interesan las personas que han tenido en algún momento algún tipo de denuncia, lo sacan solo acá. Cuándo en su trayectoria ha tomado este tema. Lo saca de manera oportunista, entonces lo que molesta, creo yo, es el oportunismo y el aprovechamiento político, en este caso de Kast, para y por un tema que obviamente tiene sensibilidad”, manifestó en diálogo con Mesa Central.

Desde Apruebo Dignidad anunciaron que iban a “evaluar” la opción de emprender acciones legales contra el candidato republicano tras la tensión vivida en el debate, a lo que Kast respondió que “si a través de esta querella que él plantea se puede aclarar toda la situación, bienvenida sea la querella”.

El diputado de Revolución Democrática agregó que “de partida no hay ninguna denuncia, entonces él se aprovecha: el candidato que estuvo toda la primera vuelta negándole los derechos a las mujeres (...). Él mismo trata de ocupar alguna situación para poder sacar una ventaja política, lo cual creo yo es una bajeza tremenda, sobre todo porque no hay una denuncia y Gabriel no es, en ningún caso, un acosador”, agregó el diputado e insistió en que “no hay ninguna denuncia en los canales formales”.

Pero fue más allá: “Hay una cosa que es clave, llevamos 5 o 10 minutos, y esto es lo que quiere generar José Antonio Kast, quiere que no se hable de futuro. No quiere que se hable de las propuestas, por ejemplo, de que él dijo en un debate de que quería aumentar la cotización con cargo al trabajador, no ha dicho cuál es su propuesta en materia de salud, quiere mantener un sistema de salud para ricos y un sistema de salud para pobres”.

“No ha hablado sobre cómo quiere proteger el derecho de acceso al agua, de hecho, dijo que era terrible que los ríos desembocaran en el mar. Estamos hablando de temas importantes, que le preocupan a la gente. Hay sequía, hay problemas de vivienda y lo que Kast setea en el debate, y de eso se trata la miseria de su bajeza al momento de instalar en un debate, es que te tiene a ti a mí, hablando de un tema que probablemente las personas entienden en la casa que fue aprovechamiento político. Y no nos dejan hablar, entonces, de los temas importantes. Los temas que la ciudadanía hoy día está más preocupada”, añadió Jackson.

El diputado de RD aseguró en la misma línea que “en materia de género, por ejemplo, que la candidatura de Gabriel es sólida en materia de propuestas y que contrastan enormemente con un candidato que le quería quitar los derechos a las mujeres, quería hacer que las mujeres estuvieran obligadas a parir, si es que eran violadas. Un candidato que le dice a su señora que está loca por querer tomar anticonceptivos, estamos hablando de ese tipo de candidatos. Estamos hablando de quien durante el 2008 armó protestas en contra de la píldora del día después para mujeres que pueden haber sido vulneradas, para que no tengan que quedar embarazadas. O sea, estamos hablando de una persona que tiene un historial de atentar contra el derecho de las mujeres que instala este tema y nos tiene a ti y a mi conversando de una publicación en redes sociales, donde no hay denuncia, sobre un candidato que tiene integridad absoluta en esta materia”.

El coordinador político del abanderado de oposición agregó que: “Es un tema de valores y principios de qué se está dispuesto a hacer para intentar ganar”.

Con respecto a las críticas que han recibido en relación al principio de creer a las víctimas, indicando una eventual “contradicción”, a lo que Jackson afirmó que “cuando no hay una denuncia que tú puedas saber cuál es el hecho, no tienes de dónde agarrarte para poder defenderte”, reiterando que es la “candidatura que está comprometida 100% por los derechos de las mujeres y luchar contra todo tipo de violencia”.

“Es una mentira que instaló Kast en un debate público, en la radio, ante lo cual luego él se disculpa por haber ocupado un término que es un delito, y que él se lo señala a Gabriel, que es una manera clásica que ocupan distintos sectores, particularmente la ultraderecha, de tratar de instalar una mentira y después cuando nadie escucha decir “mis disculpas”; pero ya está hecho el click, el que circula por las redes sociales por todos lados, el daño ya está hecho”, expresó Jackson.

“La bajeza es ocultar la verdad”

Durante esta tarde, José Antonio Kast le respondió al diputado frenteamplista, indicando que: “La bajeza de ocultar la verdad, y nosotros hablamos con la verdad”.

“Ayer escuchamos que iba a presentar una querella y me alegré: por fin va a aparecer todo frente a la justicia, que aclarará si hay víctimas de abuso y acoso. Pero nunca más una mujer se tiene que sentir acosada y silenciada”, añadió el candidato de Frente Social Cristiano, en el marco de un encuentro con militantes de Renovación Nacional (RN) de pueblos originarios.

En la misma línea, apeló directamente a Jackson, afirmando que “si tiene conocimientos, como lo han manifestado distintas autoridades de los partidos que apoyan a Gabriel Boric, que diga la verdad”.