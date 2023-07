Jadue arremete contra Bermúdez por dichos sobre formulación de cargos en su contra: “Vulnera el principio de inocencia”

Luego de que esta jornada el contralor Jorge Bermúdez confirmara que la entidad que encabeza formuló cargos contra alcalde Daniel Jadue (PC) por presuntas irregularidades en traspasos de fondos desde el municipio a la Asociación de Farmacias Populares, la propia autoridad comunal cuestionó que el jefe del organismo fiscalizador se haya referido a un sumario administrativo en curso, vulnerando así -a su juicio- el “principio de inocencia”.

Esto, luego de que Bermúdez informara que el 6 de julio el alcalde de Recoleta -al igual que otros 10 funcionarios- fue notificado respecto de la formulación de cargos en su contra y señalara que en la indagatoria se han constatado “irregularidades relevantes”.

El monto objetado, conforme al detalle entregado por el contralor, asciende a $ 600 millones. Y entre las irregularidades detectadas, dijo, se advirtió “falta de control, gastos no acreditados, convenios que faltan y falta de supervisión desde el punto de vista jerárquico”.

A través de su cuenta de Twitter, el alcalde Jadue calificó como “improcedente e insólito” que el contralor general de la República “comente con publicidad una investigación donde estoy ejerciendo mi derecho a defensa”.

En este sentido, el jefe comunal sostuvo que “en Recoleta siempre enfrentamos los requerimientos de la Contraloría, pues procesos normales que consideramos positivos, pero siempre en el marco del debido proceso”.

Así, agrega que “llama la atención que el propio contralor comente un sumario administrativo antes de su finalización, pues vulnera el principio de inocencia”, para luego calificar como “impresentable que el propio contralor prejuzgue y sentencie públicamente un sumario no terminado y al contrario no ordene una investigación interna por filtración de un sumario, donde aún no hay culpables”.