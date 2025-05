Jaime Bellolio: “Los chilenos le dieron una mayoría importante al Partido Republicano y no fueron capaces de administrarla”

Esta semana fue ajetreada para el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio: tuvo que salir a condenar el bombazo que hubo en su comuna y que todavía está siendo investigado. Al margen de eso, el también vocero de la campaña de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, aborda la caída en las encuestas de opinión de la exjefa comunal en las preferencias presidenciales y el revival de José Antonio Kast.

A su juicio, Matthei está más preparada para gobernar y que prueba de eso, dice, fue la experiencia que tuvo el Partido Republicano cuando fue mayoría en el Consejo Constitucional. Eso sí, Bellolio reconoce que falta tener un relato más claro y que parte de eso se debería dar a conocer en junio próximo.

José Antonio Kast sigue acercándose en la intención de voto a Evelyn Matthei. ¿A qué lo atribuye?

Hoy las personas están buscando certezas en un mundo de incertidumbre. Y en eso van a estar buscando personas que no solamente hagan discursos sobre cómo solucionar los problemas, sino que también tengan experiencia en hacer. En eso Evelyn Matthei tiene una gran ventaja con respecto a las demás candidaturas.

¿Cree que Kast solo está dando un diagnóstico?

De los candidatos de derecha no hay ninguna duda que la única que tiene experiencia de gobierno es Evelyn Matthei. Cuando llega el momento definitorio en que tienes que pensar qué es lo que pasa con el futuro, qué es lo que quieres para tu familia, ahí es donde decanta, y esa certeza hoy en día la entrega mucho más Evelyn Matthei.

Pero si Matthei entrega esa certeza, ¿por qué Kast va subiendo?

Evelyn Matthei lleva muchísimo tiempo como la primera opción presidencial y el segundo lugar ha ido cambiando. Kaiser bajó, entre otras cosas, por la falta de la capacidad de ofrecer gobernabilidad y por equipos que no digan solamente cómo se deberían hacer las cosas, justamente porque hemos tenido una pésima experiencia con el gobierno del Frente Amplio (...). Y Kast, mal que mal, pasó a una segunda vuelta en la última elección y es evidente que en esa segunda vuelta se dio un fenómeno donde muchas personas votaron por Boric porque no querían la alternativa de Kast. Ahora, con voto obligatorio, hay un grupo de personas que son menos politizadas, que están buscando más certezas en sus vidas. Y esas certezas las entrega Evelyn Matthei. A medida que nos vayamos acercando a los momentos más definitorios de la campaña, se va a ver que no solamente importa quién lidera, sino quiénes son los equipos que acompañan.

¿Ve posible que pasen dos candidatos de derecha?

Sería genial, pero ese no es el escenario final. Carolina Tohá es una buena candidata y no hay duda de que hoy día es la más competitiva para una eventual segunda vuelta.

Si uno ve la campaña de Kast, lo asocia inmediatamente a seguridad. Sin embargo, todavía no ocurre lo mismo con Matthei. ¿Qué es la campaña de ella?

Un problema en el que a veces caen en las oposiciones es en hacer solamente la crítica y no plantear la esperanza que yo creo que Matthei sí puede plantear. La situación en la que estamos hoy día no es la adecuada, porque podríamos estar mucho mejor. Es decir, no es solo mostrar los problemas actuales del gobierno, sino que cómo salimos de acá.

Piñera logró compactar todo en el denominado “tiempos mejores”, ¿por dónde debería apostar Matthei?

La ventaja del “tiempos mejores” es que juntaba dos cosas: que había un cambio y esperanza. Y esto es algo que hay que plantear. Hoy día quien ofrece continuidad va a estar más bien con una mochila encima. Es cada vez más difícil que se reelijan las coaliciones gobernantes, porque gobernar se está haciendo muy difícil.

Por eso yo diría que hay que poner como esa primera luz de alerta frente a aquellos que te proponen soluciones fáciles, frente a tiempos y problemas difíciles. Otra cosa es que uno puede simplificar el lenguaje, la manera en la cual presenta las soluciones.

Hay un cuestionamiento a una falta de épica en la campaña.

En mayo no podemos pedir que estemos como en octubre, que es cuando tiene que haber esa épica movilizadora, que entusiasma. Esto se va construyendo. Pero yo creo que Evelyn Matthei, siendo la candidata ya nominada por los tres partidos, siendo la que tiene la primera opción presidencial hace mucho tiempo, tiene que adelantar un poco esto. Yo esperaría que a mediados de junio esté definido cuál va a ser su propuesta visual, su eslogan de campaña, y todo eso tiene que tener un componente de esperanza.

¿Por qué Matthei y no Kast? Usted conoce bien a los dos personajes.

La propuesta del Partido Republicano no apunta a la extensión de la sociedad como la que plantea la de Chile Vamos.

¿Eso en qué sentido?

Chile Vamos quiere incorporar a una mayor parte de la sociedad. No veo que nosotros nos sintamos incómodos con la diversidad que hoy existe en nuestro país. Esta lógica como de que la modernidad es algo que hay que retrotraer y frenar porque nos incomoda, que todo tiempo pasado fue mejor, no es algo que al menos yo comparta. Yo soy un firme defensor de la dignidad y libertad humana, cuyo límite es justamente la dignidad de otras personas. Ahí evidentemente tenemos diferencias con el proyecto que plantea republicanos, que tiene una mirada más estrecha en ese sentido.

¿En qué cosas puntuales?

Tenemos una mirada en términos valóricos que para los republicanos es mucho más estrecha. También una propuesta de la manera de hacer política que pareciera que en vez de convencer hay que vencer. Muchas veces critican el hecho de poder llegar a la consecución de acuerdos que son beneficiosos para las personas, como por ejemplo lo que pasó con la reforma de pensiones.

¿Lo dice también por lo que pasó en el Consejo Constitucional?

Es un ejemplo muy claro de que cuando los chilenos le dieron una mayoría importante al Partido Republicano no fueron capaces de administrarla.

¿Y usted cree que ellos, si fueran gobierno, tampoco serían capaces de administrar el ser gobierno?

No sabemos. La propuesta que ellos han planteado es en la línea de hablarle a su propio mundo por sobre el conjunto del país, que es un poco similar a lo que partió haciendo el actual gobierno. Gobernar es difícil y es más fácil declamar lo que hay que hacer cuando uno está en la oposición. En eso yo creo que la experiencia de Evelyn Matthei es mucho más beneficiosa.

Una de las voceras de campaña, la senadora Paulina Núñez (RN), afirmó que había que capturar el voto del Socialismo Democrático. ¿Tiene el mismo diagnóstico?

Ella dijo que se quería llegar “inclusive” a las personas que estaban huérfanas del Socialismo Democrático. Esta no es una campaña que esté orientada al Socialismo Democrático, sino que está orientada a la inmensa mayor parte del país.

Pero lo que cristaliza las declaraciones de Núñez es la problemática justamente en el relato. O van al centro o hacen gestos a los sectores más de derecha. ¿Cómo lo ve usted?

Nosotros sí tenemos que buscar a la mayoría del país. Y la mayoría del país no se busca solo entre los propios, sino que es para ir a convencer a los que tienen también ciertas dudas.

Parte del análisis que hacen es que Kast recuperó en los sondeos al votante que en algún momento se encantó con Kaiser. ¿Por qué lo recupera él y no Matthei?

Hay un mundo probablemente que está desencantado con la política y está buscando cierta novedad, (personas) que no creo que sean de derecha, sino que están desencantadas de la oferta en general política.

¿Cómo le habla a ese sector que uno dice que es mucho más duro, que incluso los ha calificado de “derecha cobarde”?

La cobardía más bien tiene que ver con encerrarse en uno mismo y la valentía es salir a convencer, es salir a conversar, es salir a poder colaborar para construir hacia el futuro. Y yo creo que Evelyn Matthei tiene un plan.