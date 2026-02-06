Jaime Mañalich y el rol que tendría Sebastián Piñera: “Él sería presidente electo y habría ganado por lejos”

El exministro de Salud, Jaime Mañalich, se refirió al expresidente de la República, Sebastián Piñera, en el segundo aniversario de su muerte. En ese contexto, aseveró que de estar con vida el exmandatario habría “sido candidato y en primera vuelta habría ganado de todas maneras”.

En conversación con Radio Duna, el exsecretario de Estado recordó el periodo en que formó parte del gobierno de Sebastián Piñera —ambas administraciones—, y destacó que “era un hombre extraordinariamente pragmático, muy inteligente, muy definidor de tareas y plazos concretos”.

Respecto al escenario político actual y al ser consultado en un caso hipotético del rol que tendría el expresidente si siguiera vivo, Mañalich enfatizó que se habría postulado nuevamente y “en primera vuelta habría ganado de todas maneras”.

“Yo personalmente contesto una sola cosa, y la contesto con radicalidad y claridad. Él sería presidente de la República electo. Y habría ganado probablemente primera vuelta por lejos”, sostuvo.

Asimismo, al ser consultado sobre si él habría sido ministro nuevamente ante un pedido de Piñera, expresó que “si él me lo pidiera, sí”.