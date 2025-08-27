Jara a la contra de timonel PC por gestión de Marcel en Hacienda: “No comparto en absoluto la declaración de Lautaro Carmona”

La candidata presidencial del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara (PC), este miércoles respondió de manera directa a la crítica lanzada días atrás por el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, en contra del ahora exministro de Hacienda Mario Marcel.

En concreto, el timonel comunista dijo sobre la gestión del economista: “Se hizo casi un dios del recurso por sobre la necesidad social”.

Estos dichos generaron molestia al interior del comando de Jara, tanto que el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), vocero de la campaña, apuntó que Carmona estaba “aportillando” la cruzada electoral. A la vez, esto generó la respuesta de la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, dando cuenta de las dos almas al interior del equipo.

Si bien Jara salió ayer a hacer un llamado de atención a sus filas, en esta jornada retrucó directamente las palabras del timonel de su tienda, que dieron origen a la pugna.

“No comparto en absoluto la declaración de Lautaro Carmona. Tengo claridad que la responsabilidad fiscal es un eje fundamental para el bienestar del país, y cuando nos pasamos de largo en gasto fiscal quienes más sufren son los más pobres. Por eso nos preocupamos con el ministro Marcel de sacar adelante una reforma que fuera responsable fiscalmente junto con aumentar las pensiones actuales y futuras”, dijo a The Clinic en medio de su gira.

Los dichos de Carmona no solo resonaron al interior del comando de la aspirante oficialista a La Moneda, sino que también tuvo respuesta desde el gobierno, en voz de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana: “Carmona podría guardarse algunas declaraciones”, señaló.

Una postura menos confrontacional fue la de la ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo (PC), que optó por no polemizar con el presidente de su domicilio político: “Entre presidentes de partidos y parlamentarios puede haber debates cruzados”.

Y agregó: “Nosotros tenemos muy claro lo que ha sido el liderazgo del ministro Marcel en el equipo económico del gobierno. El ministro Marcel, por mandato del Presidente Gabriel Boric, logró varios objetivos fiscales y económicos relevantes para el país”.