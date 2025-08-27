SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Jara a la contra de timonel PC por gestión de Marcel en Hacienda: “No comparto en absoluto la declaración de Lautaro Carmona”

La abanderada presidencial oficialista, en medio de su gira por el país, volvió a dar cuenta de su postura y recalcó: "Tengo claridad que la responsabilidad fiscal es un eje fundamental para el bienestar del país".

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda
La candidata presidencial Jeannette Jara. Foto: Javier Salvo/Aton Chile. JAVIER SALVO/ATON CHILE

La candidata presidencial del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara (PC), este miércoles respondió de manera directa a la crítica lanzada días atrás por el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, en contra del ahora exministro de Hacienda Mario Marcel.

En concreto, el timonel comunista dijo sobre la gestión del economista: “Se hizo casi un dios del recurso por sobre la necesidad social”.

Estos dichos generaron molestia al interior del comando de Jara, tanto que el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), vocero de la campaña, apuntó que Carmona estaba “aportillando” la cruzada electoral. A la vez, esto generó la respuesta de la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, dando cuenta de las dos almas al interior del equipo.

Si bien Jara salió ayer a hacer un llamado de atención a sus filas, en esta jornada retrucó directamente las palabras del timonel de su tienda, que dieron origen a la pugna.

“No comparto en absoluto la declaración de Lautaro Carmona. Tengo claridad que la responsabilidad fiscal es un eje fundamental para el bienestar del país, y cuando nos pasamos de largo en gasto fiscal quienes más sufren son los más pobres. Por eso nos preocupamos con el ministro Marcel de sacar adelante una reforma que fuera responsable fiscalmente junto con aumentar las pensiones actuales y futuras”, dijo a The Clinic en medio de su gira.

Los dichos de Carmona no solo resonaron al interior del comando de la aspirante oficialista a La Moneda, sino que también tuvo respuesta desde el gobierno, en voz de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana: “Carmona podría guardarse algunas declaraciones”, señaló.

Una postura menos confrontacional fue la de la ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo (PC), que optó por no polemizar con el presidente de su domicilio político: “Entre presidentes de partidos y parlamentarios puede haber debates cruzados”.

Y agregó: “Nosotros tenemos muy claro lo que ha sido el liderazgo del ministro Marcel en el equipo económico del gobierno. El ministro Marcel, por mandato del Presidente Gabriel Boric, logró varios objetivos fiscales y económicos relevantes para el país”.

Más sobre:PresidencialesJeannette JaraLautaro CarmonaPartido Comunista

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Decretan prisión preventiva para los cinco formalizados por crimen del ingeniero Michael Peñaloza en Curacaví

“Si no se siente jefe de la reconstrucción, no debería ser ministro”: Matthei carga contra Montes por sus dichos sobre megaincendio

Jardín Botánico finaliza nueva etapa de reconstrucción tras el megaincendio con moderno Centro de Visitantes

Fiscal afirma que imputado en crimen de Curacaví aceleró “a gran velocidad” para “pasar por encima” de la víctima

Cómo Ucrania se convirtió en uno de los países más minados del mundo

Tras apagón nacional: Contraloría detecta que Sernac no cuenta con un plan para recibir reclamos masivos

Lo más leído

1.
Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

2.
Camilo Escalona (PS): “Lautaro Carmona dio un golpe al Presidente Boric que ningún otro dirigente político se había atrevido”

Camilo Escalona (PS): “Lautaro Carmona dio un golpe al Presidente Boric que ningún otro dirigente político se había atrevido”

3.
“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

4.
Un conservador que no trabaja: Kamel Saquel regresa de vacaciones y presenta sexta licencia médica consecutiva

Un conservador que no trabaja: Kamel Saquel regresa de vacaciones y presenta sexta licencia médica consecutiva

5.
“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Fonasa cede y mejorará arancel para que se sumen más clínicas a su nueva modalidad tras fallida licitación

Fonasa cede y mejorará arancel para que se sumen más clínicas a su nueva modalidad tras fallida licitación

Cielo gris y chubascos: las 2 regiones de la zona central que tendrán lluvia desde el jueves, según el tiempo

Cielo gris y chubascos: las 2 regiones de la zona central que tendrán lluvia desde el jueves, según el tiempo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

Servicios

Cómo obtener la nueva licencia de conducir digital: próximamente llegará a la RM

Cómo obtener la nueva licencia de conducir digital: próximamente llegará a la RM

Cuáles son los requisitos del Subsidio de arriendo y cuándo comienza la postulación

Cuáles son los requisitos del Subsidio de arriendo y cuándo comienza la postulación

Anuncian corte de agua de 36 horas por construcción de nueva estación del teleférico de Santiago: ¿A qué sectores afectará?

Anuncian corte de agua de 36 horas por construcción de nueva estación del teleférico de Santiago: ¿A qué sectores afectará?

Decretan prisión preventiva para los cinco formalizados por crimen del ingeniero Michael Peñaloza en Curacaví
Chile

Decretan prisión preventiva para los cinco formalizados por crimen del ingeniero Michael Peñaloza en Curacaví

“Si no se siente jefe de la reconstrucción, no debería ser ministro”: Matthei carga contra Montes por sus dichos sobre megaincendio

Cómo obtener la nueva licencia de conducir digital: próximamente llegará a la RM

Fondos de pensiones más riesgosos se encaminan a tener su mayor alza en 11 años en lo que va de 2025
Negocios

Fondos de pensiones más riesgosos se encaminan a tener su mayor alza en 11 años en lo que va de 2025

La nueva inversión de Mercado Libre en Chile: construirá un centro de almacenamiento de US$135 millones

Multa a LarrainVial: el historial reciente de votos divididos en las sanciones de la CMF

Cómo son los ejercicios de Taiwán para prepararse para una potencial invasión de China
Tendencias

Cómo son los ejercicios de Taiwán para prepararse para una potencial invasión de China

Compara los precios de las plataformas de streaming de Chile en un solo lugar: Netflix, Disney+, HBO y más

Se registró la temperatura más alta de todo el invierno en Santiago: a cuántos grados llegó el termómetro

Tribunal condena a Gabriel Ruiz-Tagle por uso de información privilegiada en venta de acciones de Blanco y Negro
El Deportivo

Tribunal condena a Gabriel Ruiz-Tagle por uso de información privilegiada en venta de acciones de Blanco y Negro

“En la tribuna Mario Lepe”: Cruzados culpa a hinchas por daños en el Claro Arena tras duelo entre la UC y Unión Española

Videos, hechos no consignados y testigos: la estrategia de la U para vencer a Independiente en el escritorio de Conmebol

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre
Finde

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

Pat Metheny en Chile: estas son las coordenadas de la cuarta fecha

La crisis en Gaza pone en jaque al Festival de Cine de Venecia: piden ser “más valientes” contra Israel
Cultura y entretención

La crisis en Gaza pone en jaque al Festival de Cine de Venecia: piden ser “más valientes” contra Israel

Taylor Swift y Travis Kelce: un romance en seis actos

Quiero envolverme en tus brazos: Daniela Romo, Yo no te pido la Luna y la historia de un clásico atrevido

Cómo Ucrania se convirtió en uno de los países más minados del mundo
Mundo

Cómo Ucrania se convirtió en uno de los países más minados del mundo

Atacan con piedras a la caravana de Milei y su seguridad debió evacuarlo en forma urgente

Simpatizantes de Trump coquetean con la idea de un “Presidente dictador” mientras el republicano acelera su deriva autoritaria

Lupus, el gran imitador
Paula

Lupus, el gran imitador

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”

Bullying escolar: el costo del silencio institucional