Jara vuelve a desmarcarse de Boric: “Yo habría saludado a Milei de pie”

En el marco del debate presidencial de Anatel, la candidata del Pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, profundizó esta noche el desmarque con el Presidente Gabriel Boric, que ha venido protagonizando desde hace algunos meses.

En el espacio de preguntas directas de periodistas del foro, fue consultada por Iván Núñez (TVN) sobre sus diferencias con la actual administración.

Ahí, la exministra indicó que el actuar del mandatario “no es mi estilo, no me representa. Venimos, además, de tradiciones políticas distintas y en algunas cosas pensamos más en común, pero eso no significa que seamos idénticos”.

En ese momento, fue requerida por el frío saludo que el Presidente Boric dio a su par argentino, Javier Milei, el pasado sábado, cuando ambos coincidieron en el cambio de mando en Bolivia. En la ocasión, el mandatario transandino saludó al jefe de Estado chileno, quien no se levantó de su asiento para estrecharle la mano, como sí lo hicieron otras autoridades que estaban en el lugar.