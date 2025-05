Jara cuestiona a la oposición en inicio de campaña: “No se pusieron ni siquiera de acuerdo para una primaria y tienen ganas de gobernar el país”

Jeannette Jara, ex Ministra del Trabajo y candidata presidencial por el Partido Comunista. Foto: Andres Perez

Durante la mañana de este viernes 30 de mayo, la candidata presidencial del Partido Comunista Jeannette Jara abordó el inicio del periodo de campaña de cara a las próximas elecciones primarias que tendrá la izquierda, realizando un llamado a participar y cuestionando a la oposición apuntando que “no se pusieron ni siquiera de acuerdo para una primaria y tienen ganas de gobernar el país”.

Según señaló Jara durante la mañana de este viernes, “este sector político, la izquierda chilena, quiere hacer una primaria abierta donde la gente elija su candidata, donde las personas de manera transparente digan si quieren que yo sea quien vaya a la papeleta o no en la primera vuelta presidencial y nosotros tenemos la disposición para someternos a ese escrutinio”.

De acuerdo a lo que agregó, “queremos que la gente participe, no como en la derecha que no se pusieron ni siquiera de acuerdo para una primaria y tienen ganas de gobernar el país, no se gobiernan ni siquiera entre ellos”.

En la ocasión la abanderada del Partido Comunista también se refirió a las críticas recurrentes que existen al partido y a si existe un clima de anticomunismo. “No, para nada, yo creo que hay intereses electorales detrás de levantar antiguos fantasmas pero no tiene nada que ver con la realidad, así que no me hago cargo de prejuicios que puedan tener algunos”, mencionó.

Al momento de abordar su campaña de cara a las primarias, la candidata del PC señaló que "estamos acá porque queremos entregarle a las personas nuestras propuestas, nuestro programa, pero también escucharlas. Muchas veces la política se desafecta de la ciudadanía y entre otras cosas creo que una de las cosas que debemos hacer más, aprender más, practicar más, lo que estamos en política es escuchar, escuchar y saber también acoger las cosas que nos dicen".

“Aunque nos estén criticando y las críticas sean difíciles de aceptar, creo que es importante porque las personas están molestas con los que están en política y muchas veces tienen razones justificadas”, agregó.

Relación con el gobierno

Jara también abordó la relación con el gobierno de Gabriel Boric, donde se desempeñó como ministra del Trabajo apuntando que “yo creo que todos somos herederos de nuestra historia, pero también con ganas de cambiar y de transformar el futuro, por eso yo me siento orgullosa de haber participado del gobierno de la Presidenta Bachelet y valoro mucho también haber participado del gobierno del Presidente Gabriel Boric”.

A pesar de destacar algunas de las leyes aprobadas mientras se desempeñó como ministra del gobierno de Boric, como aumento del salario mínimo, 40 horas, reforma previsional y Ley Karin, la candidata señaló que “sin duda queremos presentar un proyecto distinto que profundice los cambios en el país, no porque nos gusta hacer cambios y estar a cada rato cambiando, sino porque sabemos que en Chile hay mucha desigualdad social”.

“Hay una realidad social que no se está viendo, que a muchos les es indiferente porque prefieren hablar de los temas que a los políticos les interesan y a nosotros no, nosotros queremos hablar de los temas que a la población le afectan”, apuntó.

En la ocasión también abordó el proyecto de aborto señalando que “Yo soy de la idea que en nuestro país los temas hay que discutirlos, que además no se puede tapar el sol con un dedo, pero a veces nos hemos acostumbrado a tratar de evadir los debates. Eso me llama la atención. Por ejemplo, y quiero decirlo, en el estallido social a la derecha le encanta decir que fue un tema delictual y no es verdad”.

“La gente salió a protestar porque estaba aburrida que abusaran de ella. Abusaran en el TAC, abusaran en las pensiones, abusaran en la salud privada. Se aburrieron. Si ese es el tema, entonces algunos tienen la memoria muy corta, pero en este país hay que construirlo con más cohesión social y para eso hay que hacerse cargo de los sentires, de los dolores de nuestro país de fondo”, agregó.