Jara cuestiona la AC contra Pardow: “No sé si a un mes de las elecciones parlamentarias esto es serio”

La candidata oficialista Jeannette Jara cuestionó la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, quien renunció a su cargo por los cobros excesivos en las cuentas de luz.

Este miércoles, durante su participación en el ciclo de charlas organizada por la Facultad de Gobierno y el Instituto de Liderazgo de la Universidad del Desarrollo (UDD), la aspirante a La Moneda manifestó sus aprensiones respecto al libelo acusatorio que fue confirmado esta mañana por las bancadas opositoras, que argumentan que su salida no es suficiente considerando que Transelec informó al gobierno sobre el error tarifario a fines de 2024.

Así, en contramano a los parlamentarios oficialistas que se abren a estudiar la AC, la candidata criticó que “como queda menos de un mes para la primera vuelta y un mes para la segunda vuelta, creo que más que ayudar en algo, esto lo único que va a hacer es darle más posibilidades a la discusión política de tomarse ese debate".

En ese sentido, remarcó: “S los diputados así lo deciden, están en su derecho. Lo que sí las acusaciones son para ejercer responsabilidades políticas, y Pardow ya salió del cargo”.

Pese a sus cuestionamientos, dejó en claro que “la situación es lo suficientemente grave para dar cualquier tipo de opción”.

“El punto es que no sé si a un mes de las elecciones parlamentarias esto es serio o no. O si el debate más bien dicho va a ser serio o no”, añadió.