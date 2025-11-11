Jara dice que “fueron excepciones en las que el PC se opuso” a los proyectos de seguridad: falso ❌

En el primer bloque del debate, relativo a materias de seguridad, el candidato libertario Johannes Kaiser le lanzó un dardo a Jeannette Jara.

En concreto, el también diputado afimó que “el PC votó de manera sistemática en contra de los proyecto de ley de seguridad en este mismo gobierno, que era su gobierno”.

Y añadió: Por lo demás, hace un año y tanto atrás atacaron a la ministra Tohá en razón del allanamiento que se realizó en Villa Francia en donde se decomisó armamento que se utilizó en delitos”.

El emplazamiento fue recogido por Jara, quien descartó lo afirmado por Kaiser. “Lo que dijo el candidato Kaiser sobre las leyes de seguridad votadas en el Congreso por el PC no es verdad, fueron excepciones en las que el PC se opuso, así que eso no es cierto”, respondió la candidata.

Según la RAE, una de las definiciones del término “excepción” es la “cosa que se aparta de la regla o condición general de las demás de su especie”. Sus sinónimos aceptados son salvedad, irregularidad, rareza o singularidad.

El tema es que al revisar la agenda de seguridad de este gobierno, los principales proyectos fueron rechazados por los parlamentarios comunistas.

En la ley Naín-Retamal, cuyo corazón era un artículo referido a la defensa privilegiada de carabineros, contó con la negativa de los diputados comunistas.

Del mismo modo, la iniciativa que regula los delitos de ocupaciones ilegales también contó con el rechazo de los PC.

Para la ley antiterrorista -que si bien es un proyecto de iniciativa parlamentaria, pero en el cual el gobierno se hizo parte activa-, los diputados del partido de Jara también le bajaron el pulgar.

Si bien el rechazo de los comunistas se manifestaba en artículos clave de las iniciativas, en la última etapa de tramitación -como en el proyecto que creó el Ministerio de Seguridad- los diputados visaron la iniciativa.

Operativo en Villa Francia

Junto con cuestionar las votaciones del PC en materia de seguridad, Kaiser señaló que “hace un año y tanto atrás atacaron a la ministra Tohá en razón del allanamiento que se realizó en Villa Francia en donde se decomisó armamento que se utilizó en delitos”.

En este punto, el presidente del PC, Lautaro Carmona exigió “absoluta y plena transparencia” al Ministerio del Interior.

En paralelo, la diputada PC Lorena Pizarro ofició al ministerio para requerir antecedentes a Carabineros sobre el procedimiento.