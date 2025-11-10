OFERTA ELECCIONES $990
    Nacional

    Debate presidencial Anatel: candidatos se enfrentan por última vez previo a las elecciones

    De acuerdo al sorteo, en este debate abrirá Evelyn Matthei y cerrará José Antonio Kast.

    Por 
    Daniela Silva
     
    Javiera Arriaza
    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Ad portas de las elecciones presidenciales del próximo 16 de noviembre, hoy lunes 10 se realizará el último debate presidencial en donde los candidatos podrán presentar sus propuestas, así como también responder a preguntas de la contingencia del país y del mundo.

    Se trata de la nueva instancia organizada por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), en donde están invitadas todas las candidaturas presidenciales inscritas y aceptadas por el Servicio Electoral (Servel).

    De esta forma, asistirán todos los ocho candidados presidenciales: Franco Parisi, Jeanette Jara, Marco Enríquez-Ominami, Johannes Kaiser, José Antonio Kast, Eduardo Artés, Evelyn Matthei y Harold Mayne-Nicholls.

    El debate presidencial de Anatel se realizará hoy desde las 21.00 horas, y se desarrollará de forma presencial desde los estudios de Televisión Nacional de Chile, con transmisión simultánea en todos los canales asociados a Anatel.

    Es decir, se podrá sintonizar desde los canales TVN, Mega, Chilevisión, Canal 13, La Red, TV+ y Telecanal.

    El evento tendrá la conducción y preguntas por parte de un equipo de periodistas conformado por Iván Núñez (TVN), Juan Manuel Astorga (Mega), Daniel Matamala (Chilevisión), Soledad Onetto (Canal 13) y Julia Vial (TV+).

    De acuerdo al sorteo realizado, el orden que tendrán los candidatos en el debate es el siguiente:

    • Evelyn Matthei
    • Harold Mayne-Nicholls
    • Franco Parisi
    • Johannes Kaiser
    • Eduardo Artés
    • Marco Enríquez-Ominami
    • Jeannette Jara
    • José Antonio Kast

    Asimismo, Anatel ya ha confirmado que realizarán un debate presidencial para la segunda vuelta, el cual está programado para el próximo 9 de diciembre.

    Sigue en La Tercera el minuto a minuto del debate.

