    Debate Anatel: la posición de los candidatos sobre la despenalización del aborto hasta las 14 semanas

    Durante la instancia televisada, Jeannette Jara, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés fueron los únicos en manifestar su respaldo al proyecto que busca despenalizar la interrupción del embarazo sin causales.

    Roberto Martínez
    El proyecto de interrupción del embarazo volvió al centro de la discusión política durante el debate presidencial de Anatel, donde los ocho candidatos fueron consultados sobre su postura respecto del proyecto de ley que busca despenalizar el aborto hasta las 14 semanas de gestación, sin necesidad de invocar causales específicas.

    De todos los aspirantes a La Moneda, solo tres levantaron la mano para expresar su respaldo a la iniciativa: Jeannette Jara (Unidad por Chile-DC), Marco Enríquez-Ominami (Independiente) y Eduardo Artés (PCAC).

    El primero en pronunciarse fue Enríquez-Ominami, quien reivindicó su rol histórico en la presentación del primer proyecto de aborto libre en el Congreso:

    Soy el autor de la ley (...) No busca promover el aborto, sino que ustedes, mujeres, no se vayan presas. Le han mentido en el Código Penal de hace 200 años. Era para castigar su infidelidad. Nunca les preocupó la vida, es una injusticia y yo estoy a favor de despenalizar el aborto”, dijo.

    La candidata oficialista Jeannette Jara explicó que, pese a que el tema no figuró en la primera versión de su programa, respalda el proyecto por razones sanitarias y de derechos.

    “Estoy de acuerdo con el proyecto porque no quiero que las mujeres sigan siendo no solo encarceladas, sino que tengan abortos en pésimas condiciones sanitarias. Porque abortos hay”, declaró.

    A su vez, Eduardo Artés fue directo en señalar que “estamos indiscutiblemente por despenalizar en todos los casos”.

    En contraste, Evelyn Matthei (Chile Vamos, Amarillos, Demócratas) evitó abordar el tema directamente y centró su respuesta en la educación y la prevención del embarazo no deseado:

    Hay tantos métodos para evitar un embarazo. Me gustaría hablar de educación, de las mujeres que tienen niños y necesitan oportunidades para que esos niños salgan adelante”, acotó.

    El líder del PDG Franco Parisi sostuvo una posición intermedia, respaldando el aborto en tres causales y el acceso a anticonceptivos sin restricciones médicas.

    Apoyo el aborto en tres causales más la píldora del día después. Creemos en la libertad de elección de la vida sexual de las personas”, dijo.

    En la vereda contraria, los postulantes de la derecha más conservadora fueron tajantes en su rechazo. José Antonio Kast (Partido Republicano) reafirmó su postura próvida, aseverando que “soy un hombre de convicciones. Defiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural. No vamos a entrar en un debate que instala la izquierda para distraer de los temas realmente importantes”.

    En tanto, Johannes Kaiser (PNL) enfatizó en que “matar guagüitas no está dentro de nuestro programa. No voy a entrar yo, como Herodes, a la historia de Chile siendo un presidente que apoya una ley de aborto libre”, afirmó.

    Por su parte, Harold Mayne-Nicholls planteó la necesidad de un debate más pausado y transversal:

    Este es un tema que debe ser trabajado y madurado entre toda la sociedad. Hoy solo seguiría dividiéndonos”, cerró.

    Eutanasia

    Ya que el resto de los candidatos agotaron sus minutos restantes para responder, el único que fue consultado sobre el proyecto de eutanasia fue el expresidente de la ANFP, quien abordó el tema.

    Al respecto, Mayne-Nicholls señaló que “creo que ese es un proyecto que yo estaría en condiciones de apoyar, siempre y cuando vengan, evidentemente, con un dictamen médico y la familia completa esté de acuerdo”.

    No obstante, posteriormente en una pregunta directa a Parisi sobre el asunto, el líder del PDG precisó que “es un tema complicado que tengo, entre mi cabeza y mi corazón. Y cuando un líder que, como quiero ser yo, que el presidente de Chile no tiene respuesta, preguntemos a la gente".

