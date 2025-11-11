OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Candidatos presidenciales revelan sus criterios -y nombres- para el futuro Ministerio de Seguridad

    En el debate presidencial de Anatel, los ocho aspirantes a La Moneda expusieron sus visiones sobre el combate al crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo. Mientras algunos se reservaron los nombres de sus eventuales ministros, otros adelantaron perfiles concretos y estrategias diferenciadas.

    Por 
    Roberto Martínez

    La seguridad fue el primer temas del debate presidencial de Anatel, donde los ocho candidatos que buscan llegar a La Moneda fueron consultados por quién designarían como futuros ministros del recientemente creado Ministerio de Seguridad, una cartera que lleva apenas siete meses de funcionamiento y que concentra las políticas contra el crimen organizado y la violencia en el país.

    Si bien la mayoría evitó dar nombres concretos, las respuestas reflejaron las distintas aproximaciones de cada candidatura frente a una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía: la delincuencia y el control territorial.

    El candidato del Partido Comunista (Acción Popular), Eduardo Artés, fue tajante al señalar que su eventual designación se definirá solo después de la elección:“La persona que va a ser ministro de Seguridad, eso lo vamos a decidir en los días posteriores a la elección”.

    En la misma línea, el independiente Harold Mayne-Nicholls prefirió no adelantar decisiones antes del voto popular:“Yo voy a esperar la votación igual que el profesor”, comentó en alusión al propio Artés.

    Más concreto fue el líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, quien destacó que su equipo está compuesto por exfuncionarios policiales y militares, y mencionó un nombre específico vinculado a la Región de Valparaíso:

    Tenemos a varios ex PDI, también gente del Ejército, en particular el tío Flavio, muy conocido en la región de Valparaíso. Es un tipo que conoce en profundidad todo el bagaje de crimen que hay en nuestro puerto. Me interesa que esté o bien en la ANI”, áseveró.

    Flavio Espinoza, conocido afectuosamente como “Tío Flavio”, se retiró recientemente como jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de Valparaíso.

    Por su parte, el líder progresista, Marco Enríquez-Ominami, fue uno de los pocos que mencionó una figura concreta:

    Un exmilitar, Rafael Harvey, aún así esperaré el Congreso más que la elección nuestra. Este es un país que está parlamentarizado y según las fuerzas del Parlamento me aprobarán leyes con urgencia inmediata para nuevas leyes penales, más duras, más severas, para ser intratable con la seguridad”.

    Rafael Harvey es un ex capitán del Ejército de Chile y abogado conocido por denunciar actos de corrupción al interior de la institución castrense, lo que le valió su baja y una larga batalla judicial.

    La candidata del pacto Unidad por Chile y la DC, Jeannette Jara, evitó adelantar nombres, argumentando que la prioridad es ganar la elección antes de discutir eventuales cargos.

    “Primero creo que cada uno de nosotros debe ganar la elección... Creo que es una mala idea antes de la elección estar nombrando a los ministros. Me parece que se pone la carreta delante de los bueyes y yo voy a esperar lo que la ciudadanía soberanamente decida”, dijo.

    La candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, centró su intervención en el combate al Tren de Aragua y al terrorismo en el sur, asegurando que su gobierno usará todos los medios para enfrentarlos.

    Tenemos que tener los ministros y subsecretarios que permitan ponerlos ya sea en la cárcel o en el cementerio. Así de brutal”, remarcó.

    Matthei adelantó que su ministro de Seguridad será un ingeniero, porque -según dijo- el combate al crimen requiere una visión integral.

    “Porque para luchar contra ellos, uno tiene que tener muchas distintas vías de trabajo: inteligencia financiera, control del mar, del aire, de la frontera. Necesitamos alguien que coordine todo eso, junto con un buen abogado que dé sustento legal a las policías y jueces”, cerró.

    En tanto, el abanderado del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, recordó que su sector votó en contra de la creación del Ministerio de Seguridad, aunque aseguró contar con un “gran equipo” técnico para combatir el crimen organizado.

    “Más que el ministro, lo que se necesita es la voluntad, el carácter, la decisión del presidente para enfrentar al narcotráfico y al terrorismo. Tenemos el plan Escudo Fronterizo liderado por exgenerales de Ejército y un ex coronel de Gendarmería, y estamos muy orgullosos del trabajo profesional que han realizado”, señaló.

    Finalmente, el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, propuso fusionar las carteras de Defensa y Seguridad bajo un liderazgo de perfil militar.

    Nosotros estábamos pensando en un biministerio entre Defensa y Seguridad que estaría dirigido por nuestro actual jefe del equipo de seguridad, el general Luis Felipe Cuéllar, que fue jefe de Defensa en el estado de excepción en la Macrozona Sur y en la Macrozona Norte, que conoce muy bien la frontera y los desafíos en terreno”, explicó.

    Luis Felipe Cuéllar es un general de retiro del Ejército de Chile que ha ocupado cargos de relevancia pública, especialmente como Jefe de la Defensa Nacional en las regiones de La Araucanía y Arica, y más recientemente como encargado del programa de seguridad de Kaiser.

    Más sobre:Debate AnatelMinisterio de SeguridadEduardo ArtésHarold Mayne-NichollsFranco ParisiMarco Enríquez-OminamiJeannette JaraEvelyn MattheiJosé Antonio KastJohannes Kaiser

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Matthei arremete contra Kast por seguridad: “No me escondí nunca detrás de un vidrio”

    “No es cierto”: Jara y Kaiser se enfrentan por las votaciones del PC en los proyectos de ley sobre seguridad

    Kast defiende uso de cristal blindado y marca distancia de polémica por bots: “No le tengo miedo a nadie ni a nada”

    Senado destituye a juez Ulloa en sesión marcada por rencillas electorales y amenazas de querellas

    Presupuesto 2026: oposición no asiste a reunión con el SII y Hacienda

    Ganancias de SMU se cuadruplican en el tercer trimestre empujada por resultado no operacional

    Lo más leído

    1.
    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    2.
    Homicidio en Ñuñoa: mujer es asesinada por su sobrino en departamento donde ambos vivían

    Homicidio en Ñuñoa: mujer es asesinada por su sobrino en departamento donde ambos vivían

    3.
    Minuto a Minuto

    Minuto a Minuto

    4.
    A qué hora y dónde ver el último debate presidencial de este lunes

    A qué hora y dónde ver el último debate presidencial de este lunes

    5.
    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    Servicios

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    Cuáles son las excusas válidas para no votar en las elecciones presidenciales

    Cuáles son las excusas válidas para no votar en las elecciones presidenciales

    De cuánto es la multa por no votar en las elecciones

    De cuánto es la multa por no votar en las elecciones

    Matthei arremete contra Kast por seguridad: “No me escondí nunca detrás de un vidrio”
    Chile

    Matthei arremete contra Kast por seguridad: “No me escondí nunca detrás de un vidrio”

    “No es cierto”: Jara y Kaiser se enfrentan por las votaciones del PC en los proyectos de ley sobre seguridad

    Candidatos presidenciales revelan sus criterios -y nombres- para el futuro Ministerio de Seguridad

    Presupuesto 2026: oposición no asiste a reunión con el SII y Hacienda
    Negocios

    Presupuesto 2026: oposición no asiste a reunión con el SII y Hacienda

    Ganancias de SMU se cuadruplican en el tercer trimestre empujada por resultado no operacional

    Chile se consolida como el segundo mercado de seguros más desarrollado de Latinoamérica

    Cuáles son los 12 ejes del Plan Michoacán, la iniciativa de México para contener la violencia
    Tendencias

    Cuáles son los 12 ejes del Plan Michoacán, la iniciativa de México para contener la violencia

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    Sorprendió a todos: revisa el increíble gol olímpico de Zambia ante Brasil en el Mundial Sub 17
    El Deportivo

    Sorprendió a todos: revisa el increíble gol olímpico de Zambia ante Brasil en el Mundial Sub 17

    Habla el hincha agredido por Maximiliano Salas tras la derrota de River ante Boca: “Se la agarró con el primero que vio”

    “Tienen a Colina ahí al lado”: el feroz dardo de Deportes Puerto Montt a Santiago Morning tras su ascenso a Primera B

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores
    Finde

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena

    Una semana en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años

    Joe Vasconcellos y De Saloon se suman a Feria Pulsar: lineup del evento llega a 37 figuras nacionales
    Cultura y entretención

    Joe Vasconcellos y De Saloon se suman a Feria Pulsar: lineup del evento llega a 37 figuras nacionales

    Cortometraje de Alfredo Castro y Pablo Chill-E ya se encuentra disponible de manera gratuita

    Shakira cambia el lugar de su próximo show en Chile: pasará al Parque Estadio Nacional

    A 10 años de los atentados de París: Extreman seguridad por la conmemoración ante creciente amenaza yihadista
    Mundo

    A 10 años de los atentados de París: Extreman seguridad por la conmemoración ante creciente amenaza yihadista

    Sarkozy dice tras salir de prisión que “la ley se ha aplicado” y que “la verdad prevalecerá”

    Canadá deja de ser un país libre de sarampión tras un brote que deja más de 5 mil casos

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte