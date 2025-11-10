Johannes Kaiser arriba al debate Anatel: “Si la gente vota por convicción vamos a llegar a la segunda vuelta”

Johannes Kaiser llegó confiado y acompañado de su esposa Ivette Avaria al último debate antes de la votación del próximo domingo. Una cita crucial para todos los candidatos sobre la que el abanderado libertario afirmó que “vamos a repetir lo que hemos ampliado en más de una ocasión y tener más interacción entre los candidatos”.

Esto último en referencia a la actitud más confrontacional que ha tenido en los últimos días, para incrementar el discurso más radical que lo ha llevado a irrumpir con fuerza en los márgenes del electorado de la derecha.

“Si la gente vota por convicción vamos a llegar a la segunda vuelta”, también afirmó el candidato con seguridad antes de ingresar al estudio de TVN que albergará el debate organizado por Anatel.

Antes de ingresar, además fue consultado por la reciente condena a Miguel Krassnoff, ante la cual no quiso responder directamente, afirmando que por ahora hay que preocuparse de la resolución de los “problemas de Chile”.

Finalmente se refirió escuetamente a su plan de hacer un plebiscito, del que habló esta mismo lunes, para que la ciudadanía “decida si quiere continuar con esto de los exonerados, los falsos exonerados, seguir pagando indemnizaciones eternamente”.

Además de volver a sus críticas al Poder Judicial en materia de condenas en casos de violaciones a los derechos humanos perpetrados en dictadura.

Así, antes de ingresar al debate, aseguró que el Poder Judicial debe ser “neutral e imparcial y protegido de actos de corrupción, para lo que es necesaria esta reforma”.