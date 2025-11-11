Matthei defiende polémico trap de campaña: “Nada de ese video es falso, en cambio sí era falso que tuviera alzheimer”

La candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, defendió este lunes el contenido de su videoclip que acompañó con un trap, donde apuntó contra sus contendores Jeannette Jara, José Antonio Kast, y el Presidente Gabriel Boric.

En el debate organizado por Anatel, Matthei fue consultada por su vinculación del material de campaña con una “campaña sucia” que ella ha acusado en su contra.

Así, fue requerida por integrar en su videoclip musical imágenes del exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, al momento de mencionar el robo de computadores y el caso Fundaciones.

“Los computadores que se robaron de una forma muy rara (...) él era el ministro y un ministro lo primero que tiene que hacer es tomar medidas de seguridad”, dijo Matthei, señalando que no le asigna responsabilidad al militante del Frente Amplio.

En ese sentido, sostuvo que “nada de lo que se dice en ese video es falso. En cambio, sí era totalmente falso que tuviera alzheimer. No lo tengo”.

“Obviamente que todos tenemos que preocuparnos de la seguridad, es el tema más importante, pero no nos vamos a quedar solo ahí. Necesitamos resolver las listas de espera, necesitamos vivienda y muchas otras cosas”, agregó.