“Yo soy moderada y al mismo tiempo tengo colmillos”: el mensaje de Matthei en la previa al último debate presidencial

En la previa al último debate presidencial -organizado por Anatel- la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, dejó ver lo que sería su tónica en la instancia que será transmitida esta jornada por TVN, Mega, Chilevisión y Canal 13 en horario prime.

“Yo soy moderada y al mismo tiempo tengo colmillos y toda la vida he sido así” , dijo la abanderada al ser consultada sobre su tono para esta noche.

“Yo soy una persona moderada, soy una persona liberal, voté a favor del divorcio, voté a favor de la píldora del día después, o sea, siempre he sido liberal, y siempre me ha gustado conversar y siempre me ha gustado tratar de llegar a consensos porque creo que es la forma en que los cambios van quedando en el país”, agregó.

“De otra manera, uno se va de un extremo y después se va al otro extremo y se deshace todo lo hecho antes. Entonces, eso no lleva al país a ningún lado”, sostuvo.

Destitución de Ulloa

Con todo, la aspirante a La Moneda se refirió también a la reciente destitución contra el -ahora- exjuez Antonio Ulloa por sus vínculos con Luis Hermosilla.

Matthei este fin de semana ya había dado una señal implícita a favor de la aprobación de la acusación constitucional contra Ulloa, a través de una publicación en sus redes sociales.

Hoy, conocida ya la votación de la Cámara Alta, la exalcaldesa de Providencia marcó: “Esto es algo que yo creo que va a marcar pauta porque lo que se está sabiendo es de una posible, probable corrupción en la Corte Suprema, nada menos, es feroz, es feroz. Básicamente porque el Tren de Aragua y todo ese tipo de asociaciones criminales lo que busca es a quienes puede coimear”.

“Entonces, cuando se puede coimear a alguien de la Corte Suprema, nos puede poner de rodillas a todo el país”, acotó Matthei.