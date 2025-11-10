OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Kast defiende uso de cristal blindado y marca distancia de polémica por bots: “No le tengo miedo a nadie ni a nada”

    A su llegada al debate presidencial de Anatel, el abanderado del Partido Republicano justificó las medidas de seguridad adoptadas en su campaña y descartó haber utilizado redes de “bots” para atacar a otros candidatos.

    Por 
    Roberto Martínez
    Debate presidencial Anatel 2025 Diego Martin

    A solo seis días de las elecciones presidenciales, el candidato del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano (PSC), José Antonio Kast, llegó al debate presidencial de Anatel defendiendo la instalación del cristal blindado que usó en el cierre de su campaña en Viña del Mar, medida que generó críticas y comparaciones con el presidente estadounidense Donald Trump.

    No sabría decirle por qué se hizo tanta polémica. Nosotros actuamos con responsabilidad siempre y no debiera haber sido objeto de debate, siquiera. Si algún candidato quiere tomar alguna medida de protección adicional, no creo que eso sea tema”, señaló el abanderado a su llegada al estudio de televisión.

    El acto de cierre de campaña del pasado jueves, realizado en el casino Enjoy de Viña del Mar, incluyó un podio con tres paredes de vidrio antibalas y un despliegue de seguridad reforzado. Según explicó Kast, el uso del blindaje no responde a una amenaza específica, sino a una medida preventiva.

    “Lo que se ha planteado es que para actos de exposición pública, en la calle, es conveniente tenerlo. En recintos cerrados donde hay algún grado de control, no es necesario. Y esto es solamente para situaciones de alta convocatoria en espacios abiertos”, dijo.

    Consultado por las comparaciones con Trump, Kast replicó que “se presta para comentarios, pero esperemos que las campañas sigan desarrollándose de manera tranquila. Yo, al menos, soy una persona tranquila. No le tengo miedo a nadie ni a nada. Pero sí, los delincuentes van a tener que tenerle miedo a un gobierno de emergencia nuestro”.

    Se desmarca de polémica por “bots”

    El republicano también fue consultado por el reportaje de Reportea.cl que vinculó al exconvencional Bernardo Fontaine, integrante de su comando, con una supuesta red de desinformación digital financiada por la Asociación de AFP (AAFP).

    El medio reveló que la fundación Ciudadanos en Acción, dirigida por Fontaine, habría coordinado una campaña digital que incluía la difusión de mensajes en redes sociales a través de cuentas falsas o “bots”.

    Kast negó cualquier relación con la polémica y aseguró que su equipo no ha utilizado ese tipo de herramientas.

    Nosotros nunca hemos usado bots. No usamos ese tipo de campañas. Cuando partimos esto, dije que venían 90 días muy difíciles, de difamaciones y mentiras. Bueno, quedan seis días y seguramente seguirán insistiendo en temas para desviar la atención de los temas relevantes para Chile”, afirmó.

    El candidato subrayó que su foco está puesto en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. “Esos son los temas realmente importantes para la ciudadanía, y no estas discusiones de si bots o no bots. Eso ya está aclarado, y no me voy a hacer cargo de eso”, remarcó.

    Apoyo a la destitución del juez Ulloa

    Respecto de la destitución del juez Antonio Ulloa, aprobada horas antes por el Senado tras la acusación constitucional impulsada por diputados oficialistas, Kast respaldó la decisión.

    “Me parece correcto. Nuestros parlamentarios en la Cámara de Diputados votaron a favor de que se la destituyera, y hoy día, por amplia mayoría, fue destituido”, señaló.

    Asimismo, consultado por la propuesta del candidato libertario Johannes Kaiser de realizar un plebiscito para “cerrar el tema de los derechos humanos”, Kast prefirió no ahondar en el debate y llamó a priorizar los problemas actuales del país:

    Vuelvo a insistir en mirar hacia adelante. El presidente Boric se ha esmerado en instalar situaciones de hace 50 años. Nosotros decimos: vamos a mirar hacia adelante. Espero que tengamos un parlamento para Chile, que nos permita modificar las leyes necesarias para combatir el crimen organizado. Creo que hay temas más relevantes hoy día, que afectan a la ciudadanía el día de hoy”, cerró.

    Más sobre:José Antonio KastBotsCristal blindadoDebate presidencial AnatelAntonio UlloaPlebiscitoJohannes KaiserPolítica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Matthei arremete contra Kast por seguridad: “No me escondí nunca detrás de un vidrio”

    “No es cierto”: Jara y Kaiser se enfrentan por las votaciones del PC en los proyectos de ley sobre seguridad

    Candidatos presidenciales revelan sus criterios -y nombres- para el futuro Ministerio de Seguridad

    Senado destituye a juez Ulloa en sesión marcada por rencillas electorales y amenazas de querellas

    Presupuesto 2026: oposición no asiste a reunión con el SII y Hacienda

    Ganancias de SMU se cuadruplican en el tercer trimestre empujada por resultado no operacional

    Lo más leído

    1.
    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    2.
    Homicidio en Ñuñoa: mujer es asesinada por su sobrino en departamento donde ambos vivían

    Homicidio en Ñuñoa: mujer es asesinada por su sobrino en departamento donde ambos vivían

    3.
    Minuto a Minuto

    Minuto a Minuto

    4.
    A qué hora y dónde ver el último debate presidencial de este lunes

    A qué hora y dónde ver el último debate presidencial de este lunes

    5.
    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    Servicios

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    Cuáles son las excusas válidas para no votar en las elecciones presidenciales

    Cuáles son las excusas válidas para no votar en las elecciones presidenciales

    De cuánto es la multa por no votar en las elecciones

    De cuánto es la multa por no votar en las elecciones

    Matthei arremete contra Kast por seguridad: “No me escondí nunca detrás de un vidrio”
    Chile

    Matthei arremete contra Kast por seguridad: “No me escondí nunca detrás de un vidrio”

    “No es cierto”: Jara y Kaiser se enfrentan por las votaciones del PC en los proyectos de ley sobre seguridad

    Candidatos presidenciales revelan sus criterios -y nombres- para el futuro Ministerio de Seguridad

    Presupuesto 2026: oposición no asiste a reunión con el SII y Hacienda
    Negocios

    Presupuesto 2026: oposición no asiste a reunión con el SII y Hacienda

    Ganancias de SMU se cuadruplican en el tercer trimestre empujada por resultado no operacional

    Chile se consolida como el segundo mercado de seguros más desarrollado de Latinoamérica

    Cuáles son los 12 ejes del Plan Michoacán, la iniciativa de México para contener la violencia
    Tendencias

    Cuáles son los 12 ejes del Plan Michoacán, la iniciativa de México para contener la violencia

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    Sorprendió a todos: revisa el increíble gol olímpico de Zambia ante Brasil en el Mundial Sub 17
    El Deportivo

    Sorprendió a todos: revisa el increíble gol olímpico de Zambia ante Brasil en el Mundial Sub 17

    Habla el hincha agredido por Maximiliano Salas tras la derrota de River ante Boca: “Se la agarró con el primero que vio”

    “Tienen a Colina ahí al lado”: el feroz dardo de Deportes Puerto Montt a Santiago Morning tras su ascenso a Primera B

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores
    Finde

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena

    Una semana en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años

    Joe Vasconcellos y De Saloon se suman a Feria Pulsar: lineup del evento llega a 37 figuras nacionales
    Cultura y entretención

    Joe Vasconcellos y De Saloon se suman a Feria Pulsar: lineup del evento llega a 37 figuras nacionales

    Cortometraje de Alfredo Castro y Pablo Chill-E ya se encuentra disponible de manera gratuita

    Shakira cambia el lugar de su próximo show en Chile: pasará al Parque Estadio Nacional

    A 10 años de los atentados de París: Extreman seguridad por la conmemoración ante creciente amenaza yihadista
    Mundo

    A 10 años de los atentados de París: Extreman seguridad por la conmemoración ante creciente amenaza yihadista

    Sarkozy dice tras salir de prisión que “la ley se ha aplicado” y que “la verdad prevalecerá”

    Canadá deja de ser un país libre de sarampión tras un brote que deja más de 5 mil casos

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte