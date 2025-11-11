Jara encara a Kast por rol de Bernardo Fontaine en campañas contra reforma de pensiones

A solo seis días para que se realice la votación para elegir un nuevo presidente para Chile, los ocho candidatos llegaron para poner en el tapete las propuestas con que buscan llegar a La Moneda, para reafirmar a sus adherentes y captar a los que todavía dudan por quién votar.

Por eso era claro que los cruces entre los participantes serían cruciales. Tal como el que enfrentó a Jeannette Jara y José Antonio Kast en torno a una temática crucial para la población mayor de nuestro país: la seguridad social y en específico las cotizaciones. Momento en que la abanderada oficialista incluso encaró al republicano por el rol de su asesor Bernardo Fontaine en campañas contra la reforma de pensiones.

Fue así que después de hablar sobre la deuda “que tenemos con las mujeres cuidadoras en Chile”, apuntó directamente a Kast.

“Hay que saber qué pasa con la plata de la AFP, la que se gasta en publicidad en particular en el asesor del candidato Kast: Bernardo Fontaine”, afirmó, para continuar: “Además fue un activo opositor a cualquier reforma previsional y qué rol juega ahí la asociación de AFP”.

“Eso hay que transparentarlo, porque el movimiento se llamaba Con Mi Plata No y resulta que con la plata al parecer de los propios afiliados, pagaba vía comisión”.

Para terminar frontalmente: “Hoy día se está financiando trolls y bots que atacan a los otros candidatos y se opusieron reiteradamente a cualquier cambio previsional, como si las pensiones de hambre fueran suficientes”.

La respuesta de Kast

Ante esto, Kast respondió también con fuerza: “Lo primero que hay que hacer aquí es hablar con la verdad... Y cuando yo escucho a la candidata Jara hablar de todo lo que proponen, digo, ¿tienen ordenado el presupuesto? ¿Gastan lo que les ingresa? No han sido capaces de ordenar el presupuesto en tres años”

Para continuar por el camino de la relación de la candidata oficialista con el actual gobierno:

“Siempre han calculado mal los ingresos y han gastado más de lo que tienen. Entonces es fácil prometer, es fácil decir, nosotros vamos a arreglarle la vida a todos”.

Además de referirse a los “apitutados” del gobierno y recalcar en las “situaciones irregulares, permanentes y constantes que han sido develadas por distintas entidades fiscalizadoras”.