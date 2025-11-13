Jara intenta contener ofensiva opositora por polémicos cánticos del público contra Carabineros en su cierre de campaña

Tanto el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, como la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), apuntaron este miércoles contra la abanderada del oficialismo, Jeannette Jara (PC). Esto, a raíz de los polémicos cánticos de parte del público que asistió, este martes, a su cierre de campaña en Plaza de Maipú, en contra de Carabineros: “El que no salta es paco”.

Se trata de un grito habitual en las movilizaciones en contra de la institución, la que es clave para resguardar la seguridad, una fibra sensible de la campaña de Jara y área que ella ha buscado salir a disputar en la previa de la elección de primera vuelta de este domingo.

En el comando se escudaron en que el cántico de parte de los -según ellos- más de 20 mil asistentes no fue promovido por ellos. Incluso, la candidata en sus redes sociales difundió el mensaje que ella dio para enfrentar el momento: “Hagamos que nuestra campaña, en vez de basarse en descalificar a los demás, se base en abrazarlos. Chile es una sola patria, un solo país”.

Otro momento incómodo que enfrentó la candidata fue cuando un sector del público lanzó gritos en contra de la carta republicana y del abanderado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser: “Ch…. Kast, Ch….. Kaiser”. “Al igual que en las familias no todos se tienen buena, ¿o sí? No todos se quieren igual, ¿o sí? Pero no por eso dejamos de ser familia”, dijo Jara en otro pasaje de su discurso.

Minutos después de difundir esas palabras, apuntó contra Kast por su discurso en su cierre de campaña de este martes. “Lamento, José Antonio, que utilices este lenguaje lleno de ofensas y descalificaciones. Tenemos diferencias, pero todos merecemos respeto”, publicó Jara en su cuenta de X, lo que fue replicado por varios del oficialismo, quienes siguieron el mismo libreto.

En el posteo adjuntó parte del discurso de Kast, donde el republicano hizo un juego de palabras con el eslogan de campaña de Jara: “Ese eslogan de la candidata es muy simple: es Jara. Y nosotros desde hoy hasta el 14 de diciembre le vamos a recordar todos los días su eslogan. El desempleo femenino es Jara, la presencia de 300 mil inmigrantes ilegales es Jara, el alza de las cuentas de luz es Jara, los 40 mil compatriotas que mueren todos los años en la lista de espera es Jara, los cinco mil asesinados que nos va a heredar este gobierno, su legado de violencia, es Jara”.

Y agregó: “Todo eso y mucho más es Jara, porque el Partido Comunista también es Jara, porque Manuel Monsalve también es Jara y para que nadie se olvide, Boric es Jara y Jara es Boric”.

Tras la ofensiva, Kast respondió: “Jeannette, no hay ninguna ofensa. Son puras verdades. Usted fue Ministra y representa la continuidad de este gobierno fracasado. Boric es Jara, y usted, es Boric. Aunque le ofenda”.

“Propuso un camino de amor”: la minuta del comando

Tras el cierre de campaña en Plaza de Maipú, Jara viajó este miércoles a Talca para realizar su tercer evento de estas características, el que, hasta el cierre de esta edición, seguía en curso con un protagonismo de figuras de la zona, como la timonel del Partido Socialista y aspirante a la reelección en la contienda senatorial, Paulina Vodanovic.

Este jueves, en la última jornada habilitada para desplegar propaganda electoral, Jara cerrará su campaña con un nuevo hito, en Valparaíso. En paralelo, a esto y a la polémica por el grito “el que no salta es paco”, en el comando enviaron minutas a los dirigentes políticos del oficialismo para reforzar las ideas fuerza del discurso de la candidata y continuar la ofensiva contra Kast.

En ese escrito, se planteó que “frente al odio y la desinformación, (Jara) propuso un camino de amor, respeto y trabajo compartido, invitando a los chilenos a construir juntos un país más justo y seguro”.

Además, se insistió en las declaraciones de Jara cuando le pidió al público, en medio de los cánticos contra Carabineros, que “hagamos que nuestra campaña no se base en descalificar a los demás, sino en abrazarlos”.

“Frente al miedo que siembra la derecha, Jeannette Jara propuso esperanza y comunidad. (...). El cierre de Maipú fue más que un acto político: fue un acto de amor al país”, cierra el mismo documento.