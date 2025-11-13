OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Jara intenta contener ofensiva opositora por polémicos cánticos del público contra Carabineros en su cierre de campaña

    Los gritos “el que no salta es paco” durante su acto generaron una ola de críticas de José Antonio Kast y Evelyn Matthei. La candidata y sus adherentes apostaron por elevar el tono contra el exdiputado para descomprimir la polémica.

    Por 
    David Tralma
     
    Cristóbal Fuentes
    11/11/2025 - CIERRE DE CAMPAÑA JEANNETTE JARA - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Tanto el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, como la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), apuntaron este miércoles contra la abanderada del oficialismo, Jeannette Jara (PC). Esto, a raíz de los polémicos cánticos de parte del público que asistió, este martes, a su cierre de campaña en Plaza de Maipú, en contra de Carabineros: “El que no salta es paco”.

    Se trata de un grito habitual en las movilizaciones en contra de la institución, la que es clave para resguardar la seguridad, una fibra sensible de la campaña de Jara y área que ella ha buscado salir a disputar en la previa de la elección de primera vuelta de este domingo.

    En el comando se escudaron en que el cántico de parte de los -según ellos- más de 20 mil asistentes no fue promovido por ellos. Incluso, la candidata en sus redes sociales difundió el mensaje que ella dio para enfrentar el momento: “Hagamos que nuestra campaña, en vez de basarse en descalificar a los demás, se base en abrazarlos. Chile es una sola patria, un solo país”.

    Otro momento incómodo que enfrentó la candidata fue cuando un sector del público lanzó gritos en contra de la carta republicana y del abanderado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser: “Ch…. Kast, Ch….. Kaiser”. “Al igual que en las familias no todos se tienen buena, ¿o sí? No todos se quieren igual, ¿o sí? Pero no por eso dejamos de ser familia”, dijo Jara en otro pasaje de su discurso.

    Minutos después de difundir esas palabras, apuntó contra Kast por su discurso en su cierre de campaña de este martes. “Lamento, José Antonio, que utilices este lenguaje lleno de ofensas y descalificaciones. Tenemos diferencias, pero todos merecemos respeto”, publicó Jara en su cuenta de X, lo que fue replicado por varios del oficialismo, quienes siguieron el mismo libreto.

    En el posteo adjuntó parte del discurso de Kast, donde el republicano hizo un juego de palabras con el eslogan de campaña de Jara: “Ese eslogan de la candidata es muy simple: es Jara. Y nosotros desde hoy hasta el 14 de diciembre le vamos a recordar todos los días su eslogan. El desempleo femenino es Jara, la presencia de 300 mil inmigrantes ilegales es Jara, el alza de las cuentas de luz es Jara, los 40 mil compatriotas que mueren todos los años en la lista de espera es Jara, los cinco mil asesinados que nos va a heredar este gobierno, su legado de violencia, es Jara”.

    Y agregó: “Todo eso y mucho más es Jara, porque el Partido Comunista también es Jara, porque Manuel Monsalve también es Jara y para que nadie se olvide, Boric es Jara y Jara es Boric”.

    Tras la ofensiva, Kast respondió: “Jeannette, no hay ninguna ofensa. Son puras verdades. Usted fue Ministra y representa la continuidad de este gobierno fracasado. Boric es Jara, y usted, es Boric. Aunque le ofenda”.

    “Propuso un camino de amor”: la minuta del comando

    Tras el cierre de campaña en Plaza de Maipú, Jara viajó este miércoles a Talca para realizar su tercer evento de estas características, el que, hasta el cierre de esta edición, seguía en curso con un protagonismo de figuras de la zona, como la timonel del Partido Socialista y aspirante a la reelección en la contienda senatorial, Paulina Vodanovic.

    Este jueves, en la última jornada habilitada para desplegar propaganda electoral, Jara cerrará su campaña con un nuevo hito, en Valparaíso. En paralelo, a esto y a la polémica por el grito “el que no salta es paco”, en el comando enviaron minutas a los dirigentes políticos del oficialismo para reforzar las ideas fuerza del discurso de la candidata y continuar la ofensiva contra Kast.

    En ese escrito, se planteó que “frente al odio y la desinformación, (Jara) propuso un camino de amor, respeto y trabajo compartido, invitando a los chilenos a construir juntos un país más justo y seguro”.

    Además, se insistió en las declaraciones de Jara cuando le pidió al público, en medio de los cánticos contra Carabineros, que “hagamos que nuestra campaña no se base en descalificar a los demás, sino en abrazarlos”.

    “Frente al miedo que siembra la derecha, Jeannette Jara propuso esperanza y comunidad. (...). El cierre de Maipú fue más que un acto político: fue un acto de amor al país”, cierra el mismo documento.

    Más sobre:Jeannette JaraJosé Antonio KastEleccionesPresidenciales

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kaiser realiza masivo acto de cierre de campaña y afirma que indultaría a “carabineros condenados por defender la democracia”

    Diputada Carolina Marzán (PPD): “Tenemos que impedir, bajo toda circunstancia, retrocesos en beneficios sociales”

    Como el escándalo de Abu Ghraib: denuncian que venezolanos enviados por EE.UU. a El Salvador sufrieron tortura sistemática

    Latam: huelga de pilotos afecta a 173 vuelos y 20 mil pasajeros en víspera de las elecciones

    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    Tribunal declara culpable al exdirector de la PDI por malversación de caudales públicos y arriesga 20 años de cárcel

    Lo más leído

    1.
    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    2.
    “No puedes sonreír mientras insultan a Carabineros”: la furia de Matthei y Kast con Jara por cántico en cierre de campaña

    “No puedes sonreír mientras insultan a Carabineros”: la furia de Matthei y Kast con Jara por cántico en cierre de campaña

    3.
    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    4.
    Los 80 años de Julio Ponce: Quienes asistieron a su festejo privado

    Los 80 años de Julio Ponce: Quienes asistieron a su festejo privado

    5.
    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    Cómo es el USS Gerald R. Ford, el mayor buque de guerra del mundo que se unió al despliegue de EEUU cerca de Venezuela

    Cómo es el USS Gerald R. Ford, el mayor buque de guerra del mundo que se unió al despliegue de EEUU cerca de Venezuela

    Cómo es el nuevo accesorio del iPhone firmado por el diseñador de la icónica polera de Steve Jobs

    Cómo es el nuevo accesorio del iPhone firmado por el diseñador de la icónica polera de Steve Jobs

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Cuándo sería la eventual segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    ¿Cuándo sería la eventual segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    ¿Hay Ley Seca durante el fin de semana de las elecciones presidenciales y parlamentarias?

    ¿Hay Ley Seca durante el fin de semana de las elecciones presidenciales y parlamentarias?

    Kaiser realiza masivo acto de cierre de campaña y afirma que indultaría a “carabineros condenados por defender la democracia”
    Chile

    Kaiser realiza masivo acto de cierre de campaña y afirma que indultaría a “carabineros condenados por defender la democracia”

    Jara intenta contener ofensiva opositora por polémicos cánticos del público contra Carabineros en su cierre de campaña

    Diputada Carolina Marzán (PPD): “Tenemos que impedir, bajo toda circunstancia, retrocesos en beneficios sociales”

    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial
    Negocios

    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    Presupuesto 2026: gobierno ingresa indicaciones de cambios sectoriales y deja para recta final tema de ingresos

    Rosanna Costa respalda rally del IPSA: “No está mostrando una situación que esté desalineada con los fundamentos”

    “Safaris humanos”: Italia investiga viajes pagados para disparar a civiles en la guerra de Bosnia
    Tendencias

    “Safaris humanos”: Italia investiga viajes pagados para disparar a civiles en la guerra de Bosnia

    Los nuevos correos que vincularían a Trump con Epstein: qué dicen

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    De Ronaldinho Gaúcho a Toni Kroos: las grandes estrellas que pasaron por el Mundial Sub 17
    El Deportivo

    De Ronaldinho Gaúcho a Toni Kroos: las grandes estrellas que pasaron por el Mundial Sub 17

    Los rivales de la Roja en la última fecha FIFA del año: Perú le saca un empate en el final a Rusia

    Valladares le raya la cancha a Esteban Pavez y ‘achica’ el sueño del nuevo estadio de Colo Colo

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo
    Finde

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    Richard Ashcroft y su participación en los shows de Oasis: “Ya tengo un buen grupo de seguidores”
    Cultura y entretención

    Richard Ashcroft y su participación en los shows de Oasis: “Ya tengo un buen grupo de seguidores”

    “Deslumbra y aburre” o “exuberante”: las reseñas enfrentadas de Frankenstein y los elogios a Jacob Elordi

    Dua Lipa ensaya El Duelo de La Ley para su show de este miércoles en el Estadio Nacional

    Como el escándalo de Abu Ghraib: denuncian que venezolanos enviados por EE.UU. a El Salvador sufrieron tortura sistemática
    Mundo

    Como el escándalo de Abu Ghraib: denuncian que venezolanos enviados por EE.UU. a El Salvador sufrieron tortura sistemática

    Un juez estadounidense ordena la liberación de cientos de detenidos en Illinois durante la represión migratoria de Trump

    María Corina Machado afirma que Venezuela está en “horas decisivas”

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte