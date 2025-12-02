Tras definición del PDG: Kaiser afirma que anular el voto “fortalece la opción totalitaria en Chile”

El excandidato presidencial del PNL, Johannes Kaiser, hizo este lunes un llamado a no anular el voto en la segunda vuelta del 14 de diciembre, ya que, aseguró, tal acción beneficiaría al proyecto “totalitario” que, a su juicio, representa la candidata oficialista Jeannette Jara.

Esto, el mismo día en que el Partido de la Gente (PDG), tras realizar una consulta interna para definir su postura frente al balotaje, se inclinara con un 78% por el voto nulo o blanco, frente a un 20% a favor del republicano José Antonio Kast y a un 2% de Jara.

Así, el diputado y presidente del Partido Nacional Libertario (PNL) advirtió sobre el “grave riesgo democrático” que implica optar por la neutralidad en la próxima elección presidencial, al afirmar que “solo facilita el avance de proyectos que ponen en riesgo las libertades y la democracia en Chile” , ya que la candidatura oficialista representa -según afirmó- “el modelo venezolano y cubano que ella misma ha defendido”.

En este mismo sentido, el libertario valoró la postura adoptada por Demócratas de respaldar a Kast, al relevar que “más allá de las diferencias políticas, dicho apoyo refleja la necesidad de defender la institucionalidad democrática frente a un Partido Comunista que no reconoce el sistema democrático y mantiene una tradición totalitaria”.