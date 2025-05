Jorge Sharp y ProCultura: “El Frente Amplio tiene involucramiento político, no se pueden desentender de la crisis”

Cuando los dirigentes del Frente Amplio (FA) escuchan su nombre, les cuesta disimular la incomodidad. Jorge Sharp lo sabe. Pese a eso, hoy su apuesta es que el oficialismo se abra a otros sectores -como su movimiento, Transformar Chile- para enfrentar en unidad a la derecha en las elecciones.

Con ese propósito en mente, el exalcalde se sumó como vocero a la campaña de Jaime Mulet, el abanderado de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), la colectividad que le ofreció un cupo para competir por la senatorial en Valparaíso. Y adelanta que está dispuesto a apoyar a Gonzalo Winter e incluso a Carolina Tohá si alguno de ellos gana la primaria.

Sin embargo, mantiene sus críticas contra el partido del Presidente Gabriel Boric y enfatiza que se tienen que hacer responsables de ProCultura.

20 MAYO 2025 RETRATO A JORGE SHARP EN VIÑA DEL MAR. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

¿Tiene definido competir en la senatorial a través de la FRVS?

Tenemos una definición bastante avanzada en torno a participar en las elecciones, a partir de la alianza con ellos.

¿No es extraño acercarse a un partido que a ratos se mimetiza con el Socialismo Democrático?

Lo interesante de hacer una política transformadora es desarrollar alianzas con quienes son diferentes a uno. Para poder entregar una respuesta contundente al avance de la ultraderecha, se requiere de alianzas amplias, lo que llamamos la nueva alianza.

El gobierno entró en su recta final. ¿Cómo evalúa esta administración?

Tiene puntos altos y puntos bajos. Tuvo una oposición cerrada y obtusa en el Congreso. Sin embargo, de parte del gobierno hubo renuncias a discutir temas sobre los que el país espera respuestas, como el modelo de desarrollo. Ese debate no se dio.

En la alianza sugieren que estas renuncias pasan por un factor de realismo.

Es cierto, pero parcialmente. Las mayorías en el Congreso no han acompañado, pero en momentos no se ha querido poner ciertos temas para no molestar a la derecha. Por ejemplo, en estos tres años se debería haber llevado un proceso de transferencia de poderes a las regiones y a las comunas, tal cual fue comprometido. Ese proceso no se desarrolló.

¿Cuál cree que ha sido el peor error de esta administración?

Si uno quiere avanzar lejos, tiene que avanzar junto a la gente. Es decir, la política como una herramienta para permitir el protagonismo ciudadano en la toma de decisiones. Eso no tuvo espacio en este gobierno y genera un problema, porque para la nueva derecha lo mejor es que la sociedad no sea una protagonista de la toma de decisiones.

¿Está preocupado por el auge de la derecha?

En Chile hay una posibilidad real de que exista una segunda vuelta de dos opciones de derecha. Es algo que se puede impedir. Para eso la primaria tiene que ser capaz de convocar más allá de las paredes del oficialismo. Transformar quiere aportar a la construcción de una nueva alianza, porque con oficialismo por sí solo la derecha nos gana en segunda vuelta.

Su relación con el Presidente Boric ha pasado por altos y bajos. ¿En qué pie está hoy? ¿Hay relación?

Conversamos durante el 2024, en el marco de las elecciones, hace un par de meses atrás, pero ahora no hemos vuelto a conversar.

¿Cómo ve el escenario electoral en Valparaíso? Es una región, pensando en la senatorial, que despierta mucho interés.

Es una elección abierta. Nuestro énfasis va a ser poner sobre el tapete las agendas que han sido parte de las eternas promesas de todos los gobiernos para Valparaíso y no se han cumplido. La región, en muchos sentidos, es el patio trasero de Santiago.

La FRVS apuesta por dos listas parlamentarias. ¿Con qué partidos la imagina?

Somos partidarios del esquema de dos listas parlamentarias. Como Transformar hemos planteado que ese esquema tiene que permitir no el cierre del sistema político, que es lo que están empujando el gobierno, el Presidente, el FA a partir de una reforma, sino que la apertura del sistema. Nos vamos a sentir cómodos con los partidos o movimientos que tengan esa posición de apertura.

¿Es tema compartir lista con el FA?

Si es que persiste en empujar una reforma que busca binominalizar una vez más el sistema político, sería un problema.

¿Se sentiría cómodo al votar por Gonzalo Winter o Carolina Tohá si es que alguno de ellos gana la primaria?

El compromiso de Transformar es apoyar al candidato o candidata que resulte triunfador en la primaria.

¿Cuánto impacta en Valparaíso el caso ProCultura pensando en la senatorial? Diego Ibáñez es uno de los principales involucrados.

Yo no quiero hacer leña del árbol caído. Lo que sí creo es que la ciudadanía va a tener que determinar qué tanto, política y electoralmente, este lamentable caso de corrupción que se está investigando impacte al FA o a sus figuras.

Balbontín también trabajó en la alcaldía durante su administración. ¿No cree que eso le pueda afectar?

No creo. Sebastián fue parte del equipo inicial de la alcaldía, estuvo a cargo de las relaciones públicas. Luego renunció, muchísimo antes de que todo esto sucediera, para emprender su candidatura. No hemos mantenido una relación constante de conversación.

El FA ha intentado desligarse de este caso. Le tiraron la pelota a la DC. ¿Qué le parece?

En 2018, cuando era parte del FA, señalé que siempre podíamos estar a pocos pasos de incurrir en los mismos errores que nos habíamos desafiado a superar. Uno de ellos es no hacerse cargo de los errores que uno comete. Uno tiene que hacerse responsable, no puede desentenderse, aunque no tenga responsabilidad jurídica. Yo no creo que la dirección del FA esté involucrada en algún hecho ilícito, pero sí el Frente Amplio tiene involucramiento político, evidentemente. No se puede desentender políticamente de la crisis. Tiene que tener un rol, un liderazgo, tratar de marcar la diferencia respecto a cómo se hacen las cosas.

¿Qué expectativa tiene de la cuenta pública?

Espero que el Presidente anuncie la discusión de una ley de puertos. Y esperamos que pueda duplicar el per cápita, que es el instrumento de financiamiento que hoy día tienen los consultorios. La gran dimensión ausente en la política de este gobierno ha sido la atención primaria de salud.