José Antonio Gómez, exministro: “No me he sentido convocado a la campaña de Jara”

A diferencia de buena parte de los exmilitantes de los partidos de la Concertación, José Antonio Gómez no está con Evelyn Matthei (UDI) en esta elección. Como independiente -suspendió su participación en el Partido Radical-, el exministro de Defensa de Michelle Bachelet enfatiza que para él no es opción votar por la derecha.

Sin embargo, tampoco garantiza su sufragio por Jeannette Jara (Partido Comunista), la abanderada del oficialismo y de la Democracia Cristiana (DC), pese a que en su juventud militó en las JJ.CC. No lo hace -por ahora- porque no distingue en su candidatura propuestas en materia de seguridad ni en economía.

A un mes de la primaria, Jara logró consolidar una alianza amplia detrás de su candidatura. ¿Usted se siente convocado?

No. No me han convocado y tampoco me he sentido convocado a esta campaña. Hay cosas que son relevantes de representar en el Chile que vivimos. Una de las fundamentales son las propuestas en materia de seguridad pública. No hay ninguna situación más relevante para la ciudadanía que preocuparse de la corrupción, de la penetración de las organizaciones criminales en las instituciones del Estado. Sobre eso yo he visto muy poca propuesta y poca opinión. Y la segunda materia que es vital es el tema económico. Yo no veo, hasta ahora, una estructura y una propuesta que sea convocante. En ninguna candidatura, en realidad.

O sea, hoy no tiene candidato.

No. Hoy no tengo una opinión definida de lo que voy a hacer. Sin perjuicio de que siempre he tenido mi opinión de centroizquierda.

Por lo que menciona, imagino que para usted fue alarmante leer el programa de Jara de cara a la primaria, que era de siete páginas, y poco hablaba de seguridad.

Así es. Es importantísimo plantearle a Chile un programa sólido en esas materias. Y ese programa no lo hacía.

Mientras Jara no tenga una propuesta sólida en seguridad y en economía, ¿usted no podría votar por ella?

Yo espero que en el desarrollo de este proceso se entienda que Chile está en una posición distinta. No estamos en las épocas de hace unos años atrás en que bastaban generalidades. Yo espero poder, de alguna manera, influir con ideas para poder tener una propuesta concreta y clara. Pero, por ahora, no se vislumbra esta posición. Mientras eso no aparezca, no es llegar y ponerse detrás de alguien por el solo hecho de ser el candidato de la centroizquierda.

¿Ve como opción otras candidaturas? Como Marco Enríquez-Ominami o Harold Mayne Nicholls.

Esas aventuras un poco personales no tienen futuro. Mi lógica es cómo colaborar para que este sector, que representa a la centroizquierda, avance en ideas claras.

¿La distancia que marca con Jara responde solo a sus propuestas o también influye su militancia?

No. No creo que eso sea relevante. Yo no creo que el PC sea una amenaza, y menos Jara, que ha demostrado independencia frente a su partido.

¿Ve posible que parte del electorado de centro, el que se ha sentido convocado por la Concertación, en esta oportunidad vote Matthei?

Es posible. Yo he escuchado conversaciones, he leído gente histórica de la centroizquierda que ha manifestado su opinión de no votar por Jara. Pero creo yo que va a depender mucho del proceso que viene. Si Jara sigue sumando siglas políticas y no tiene una visión más de liderazgo futuro, puede pasar eso.

Para usted, imagino, no es opción Matthei.

No. No tengo posibilidad de votar por la derecha.

¿Qué dice de su sector, el Socialismo Democrático, que hoy se pongan detrás de la candidatura de una militante comunista?

Existe la sensación de haber perdido una oportunidad de avanzar en una propuesta de centroizquierda dirigida por el sector realmente de centroizquierda. En el fondo, los socialdemócratas. Eso pasa porque se repiten los errores. Cuando Frei perdió, los partidos impusieron candidatos. En este proceso, los partidos impusieron a Tohá. Todos se cerraron a que ese era el camino.

¿Es un fracaso del sector no haber podido presentar una propuesta competitiva en estos tres años?

El gran sepulturero de la izquierda y la centroizquierda es el actual gobierno. Fueron incapaces de presentar y desarrollar un programa, primero, como el que ellos querían, que era de izquierda. Luego, viraron hacia la centroizquierda, y los partidos decidieron integrarse al gobierno. Eso hace que frente al país tengamos una pésima evaluación pública. Eso es un error grave y político. A veces uno tiene que perder, pasar el desierto, pero tiene que ser consecuente con lo que piensa. Y eso no pasó en la centroizquierda.

Pero en eso la culpa no es del gobierno, sino del Socialismo Democrático, que termina detrás de las ideas del Frente Amplio y el PC.

Por eso digo: no ha habido convicción de discutir las ideas. Lo que pasó finalmente con el gobierno del Presidente Boric es que la centroizquierda no fue capaz de imponer ideas, de discutirlas y llevarlas a cabo. Finalmente, hemos bajado año a año la credibilidad ante la opinión pública.

¿A eso atribuye el fracaso de Tohá en la primaria?

Por supuesto. Yo creo que Carolina Tohá es una muy buena persona. Pero su actividad como ministra del Interior, que era fundamentalmente representar este cambio de línea, no fue claro y cometió muchos errores. Y, en materia de seguridad, lo que hizo finalmente no fue la mejor de las propuestas.

La semana pasada Jara presentó su comando. ¿Le decepcionó? No incluye grandes nombres en materia económica o de seguridad.

Sí, me impresiona que se demoró tanto tiempo para presentar un comando cuya dirección está definida por la militancia partidaria. Jara ganó la primaria porque era un liderazgo moderno, nuevo, convocante. Tohá era más bien una reunión de siglas partidarias. Hoy lo que uno ve es que Jara hace exactamente lo mismo, está transformando su campaña en la representación de siglas partidarias. No me convenció el comando y, además, dejó afuera a varias posibles personas que podrían haber colaborado con ella.