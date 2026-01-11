Juan Luis Modolell, académico venezolano: “Si la democracia no se logra en Venezuela, la intervención de EE.UU. sería una estafa”

Despertó sobresaltado. El sábado de madrugada un amigo lo llamó para darle la noticia que estremeció a la región: Estados Unidos había capturado a Nicolás Maduro en Venezuela. Desde Santiago, el académico Juan Luis Modolell sintió una mezcla de incredulidad y sorpresa. Realmente, dice, no se imaginó ese escenario. Aun con los buques norteamericanos desplegados, dudaba que Donald Trump diera el paso. Entonces se le cruzó una mezcla de emociones: de la alegría a la preocupación.

—Los venezolanos hemos padecido tanto durante toda esta dictadura, durante este régimen violatorio de derechos humanos y que ha llevado a todo este desplazamiento de personas: son más de ocho millones por todo el mundo. Uno piensa: “Por fin nos salimos de esto”. Pero uno no sabe cuál es de verdad el fin que persigue Trump. ¿Para qué fue esto? Y claro, entonces uno ahí se lo toma con más calma.

Doctor en Derecho, Juan Luis Modolell era decano de la facultad en la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas. En 2015 postuló a una plaza en la Universidad Alberto Hurtado, donde hoy es profesor del magíster de la disciplina.

Con conocimiento de causa, resalta que las violaciones a los derechos humanos de la dictadura chavista fueron registradas por los informes de la OEA y del Alto Comisionado de Naciones Unidas: persecución política, torturas, ejecuciones extrajudiciales, etc. Del mismo modo, subraya que la captura de Maduro ocurre después de que la oposición agotara reiteradamente las vías democráticas —elecciones, negociaciones, referéndum revocatorio—, todas bloqueadas o anuladas por el régimen.

—Me imagino que fue algo así como la detención de Pinochet en Londres. O sea, independientemente de la discusión jurídica de si la detención era legal o ilegal, de las competencias del juez Garzón, me imagino que las personas que padecieron la dictadura —los familiares de desaparecidos, de torturados, los exiliados— habrán visto aquello con alegría. Y después, seguramente cuando volvió Pinochet, hubo una sensación de frustración.

Así, dice, la captura de Maduro se ve “como un acto de justicia”. Y, sin embargo, la alegría no es absoluta.

—Después de la rueda de prensa de Trump, la sensación es de decepción, porque el régimen se mantiene ahí. Incluso creo que se llevaron al eslabón más débil del poder en Venezuela.

¿En qué sentido?

Hay personas que controlan la coacción en Venezuela, de acuerdo también con los informes de Naciones Unidas: Vladimir Padrino, que controla las Fuerzas Armadas, y Diosdado Cabello. Y se mantienen ahí. Y uno se pregunta ¿qué van a hacer estas personas? ¿Cuál es el plan de ellos?

¿Se justifica la acusación de narcoterrorismo?

Yo creo que es una excusa. Durante la rueda de prensa del día de la detención, Trump no habla de derechos humanos ni de elecciones, sino que habla de narcotráfico y petróleo. Él está pensando en su electorado. El mensaje es: capturamos a una persona que nos está perjudicando y además vamos a tener dominio de los recursos naturales venezolanos. Por lo tanto, salimos ganando.

El académico venezolano Juan Luis Modolell, profesor de la Universidad Alberto Hurtado. Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

¿La democracia no es tema prioritario?

Creo que aquí hay otros fines. Y lo demuestra el hecho de que deja a toda la cúpula del régimen. Y no cuenta con María Corina Machado, que es la líder de la oposición, ni con Edmundo González, que ganó las elecciones el año pasado y por un fraude le fueron arrebatadas. Ellos no garantizan estabilidad. Creo que mantiene el régimen porque necesita estabilidad en Venezuela.

¿La vicepresidenta Delcy Rodríguez no llamará a elecciones?

Jurídicamente, depende si la ausencia del jefe de Estado es temporal o absoluta. En el caso de una muerte o enfermedad que lo incapacite, se habla de falta absoluta, y habría que convocar a elecciones en los próximos 30 días. Si es una falta temporal, tiene 90 días la vicepresidenta, prorrogable por otros 90 días: ahí van seis meses. Y después la Asamblea Nacional decidirá si es absoluta o temporal. Creo que ese es el método que va a utilizar el chavismo para mantener a Delcy Rodríguez el mayor tiempo posible. No creo que haya elecciones a corto plazo. Ya se ve que Trump no tiene ese plan. Y no creo que la cúpula chavista llame a elecciones.

¿La captura de Maduro vulnera el derecho internacional?

Sí. La Carta de Naciones Unidas establece que el uso de la fuerza solo es legítimo cuando lo autoriza el Consejo de Seguridad, y el bien jurídico que protege es la paz y la seguridad internacionales. Esto afecta a toda la comunidad internacional. Por eso muchos presidentes condenan la incursión: no solo por Venezuela, sino porque piensan “si Trump hizo esto con Maduro, podría hacerlo con cualquiera”.

“Venezuela lleva más de 25 años con un problema grave, advertido por informes internacionales y por los propios venezolanos, y durante mucho tiempo todos miraron hacia otro lado”.

¿Qué le pareció la declaración del Presidente Boric?

Es la declaración de un jefe de Estado, y tiene que ser responsable de lo que dice. Hay una violación al derecho internacional, pero esta incursión también refleja el fracaso de la comunidad internacional. Venezuela lleva más de 25 años con un problema grave, advertido por informes internacionales y por los propios venezolanos, y durante mucho tiempo todos miraron hacia otro lado. Ahora sí saltan las alarmas. Eso, para el venezolano de a pie, indigna.

El Presidente Boric sí condenó la dictadura de Maduro y las violaciones a los derechos humanos. No así el Partido Comunista, pero ahora sí defiende la soberanía. ¿Ve algo de hipocresía en ello?

Hay un doble estándar evidente en la izquierda. Imagínese si en los años 70, tras el asesinato de Orlando Letelier en Washington, Estados Unidos hubiese dicho: “Hay que derrocar a Pinochet”. Estoy seguro de que muchos actores democráticos chilenos, incluso de izquierda, habrían relativizado el derecho internacional y la autodeterminación.

¿A qué atribuye ese doble estándar?

Pareciera que un sector considera que el régimen venezolano no es una dictadura. A veces a mí me dicen: “Es que no hay desaparecidos, no hay tanques”. Creo que no conocen la realidad venezolana. La represión, las ejecuciones extrajudiciales, las torturas: todo está documentado. Por eso la Corte Penal Internacional tiene el caso venezolano abierto. Entonces uno dice: “Bueno, ¿pero qué más quieren?“.

Juan Luis Modolell recuerda otro dato: “Venezuela en el año 2013 se retiró del sistema interamericano de DD.HH. Y últimamente tiene la intención de retirarse del sistema del Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional”. Eso, agrega, “demuestra la actitud de la dictadura ante los derechos humanos y el castigo de crímenes internacionales”.

Como jurista, el académico defiende el apego a la legalidad y es partidario de la solución pacífica de los conflictos, pero “otra cosa es la real politik”.

—Ahora todos se olvidan del padecimiento del pueblo venezolano: eso lo instrumentalizan una vez más. Es como decirles a los venezolanos: “Mire, como la comunidad internacional cree en el respeto al derecho internacional, ustedes tienen que seguir aguantando la dictadura chavista, porque no podemos intervenir”. Y cuando se dice “el problema venezolano tienen que resolverlo los venezolanos”, es imposible.

¿Por qué?

No son equiparables el gobierno venezolano con todo el aparato militar policial que tiene y la oposición, que siempre ha estado desarmada y además que ha intentado todas las vías democráticas posibles.

¿No le resulta llamativa la débil respuesta del ejército chavista a la incursión americana?

Mucho. Uno se pregunta ¿por qué no actuaron? ¿Lo entregaron? Además, yo no veo muy compungida a Delcy Rodríguez. El 11 de abril del 2002, cuando fuel golpe de Estado contra Chávez, uno veía las caras de preocupación del gobierno. Ahora no es la misma situación.

La transición

¿La dictadura sigue en pie en Venezuela?

Yo creo que sí, incluso ha aumentado la represión. ¿Por qué los venezolanos no salieron a celebrar? Porque la represión es terrible. La izquierda retrógrada que sigue calificándonos de “fachos pobres” no entiende que son personas de clase popular, estudiantes, son personas que luchan por la libertad en Venezuela. Los únicos que manifiestan son los que están a favor del chavismo porque están protegidos. Hablamos de un gobierno que tiene máximo un 20% - 25% de popularidad. Y una mayoría que no se manifiesta por temor a la represión.

¿Qué posibilidades reales ve de una transición democrática?

Trump es impredecible. Pero ¿qué pasa si la comunidad internacional, sobre todo la latinoamericana, exige elecciones? ¿Por qué no se le busca una solución real al problema venezolano? Como decía Javier Pérez de Cuéllar: “La soberanía no puede ser el argumento para violar derechos humanos internamente”. La comunidad internacional debería exigir elecciones en Venezuela o que se reconozca el triunfo de Edmundo González de 2024.

¿Puede haber transición con Diosdado Cabello en el poder?

La respuesta es política. Por ejemplo, en Nicaragua, cuando Violeta Chamorro gana las elecciones, hubo que negociar con el hermano de Ortega, que quedó a cargo de las Fuerzas Armadas nicaragüenses. El caso chileno: Pinochet quedó encargado del Ejército. Sacarlos radicalmente puede generar una reacción.

Si bien parece que Trump es una persona frívola, parece un adolescente, sí tiene asesores. Al parecer la CIA fue la que le recomendó que no pusiera a María Corina Machado, que tenía que entenderse con Delcy Rodríguez. La realpolitik es ésa: con quién hay que entenderse acá, quién maneja los factores de poder.

7 Enero 2026 JUAN LUIS MODOLELL Analista político venezolano y profesor de la Universidad Alberto Hurtado Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

¿Venezuela va a perder su petróleo?

En absoluto. El petróleo venezolano estaba comprometido para China, Rusia y Cuba. Eso que dice Trump, que “nos quitaron el petróleo”, no sé a qué se refiere. Si se refiere a Chevron, que estaba ahí con el chavismo, o se refiere a la nacionalización del año 75 por Carlos Andrés Pérez, donde se indemnizaron a todas las empresas norteamericanas y extranjeras.

¿Qué es lo que más le preocupa hoy como venezolano?

Como decía Lampedusa en El Gatopardo: que se cambie todo para que nada cambie. Y por lo tanto, sacaron a Maduro y que siga el régimen chavista con un sistema como China. “Bueno, nosotros no nos metemos en la parte política; ustedes sigan con el régimen, controlen las Fuerzas Armadas, a nosotros nos interesa la parte económica”. Que la intervención de Estados Unidos traiga prosperidad relativa y que se mantenga el régimen.

¿Qué representaría si se adopta ese modelo?

Sería una enorme decepción. Es decir, que haya inversiones, el retorno de empresas, y además se pueda repatriar capitales, y de pronto tenemos un boom económico en Venezuela. Pero como aquellos tigres asiáticos también en su momento: un gobierno fuerte, represor, pero con prosperidad económica. Si vamos hacia ese modelo, para mí es un fraude. Porque aquí el problema no es izquierda-derecha: aquí el problema es democracia o dictadura. Y la democracia implica libertades civiles, separación de poderes. Si la democracia no se logra en Venezuela, creo que es totalmente fraudulento: esta intervención sería una estafa y, al menos para muchos venezolanos, una tristeza.

¿El anuncio de liberación de presos políticos podría ser primer paso hacia una transición?

Podría ser, aunque se abren muchas interrogantes. ¿Este gesto se hizo con la anuencia de Diosdado Cabello y Vladimir Padrino en el gobierno actual? ¿Están ellos de acuerdo con estos actos pro oposición? ¿Permitirán los Rodríguez que los exiliados políticos vuelvan a Venezuela? Lo que ocurre podría precipitar los acontecimientos, para bien o mal del pueblo venezolano. El solo gesto de la liberación es muy importante, ya que da la impresión de que podría haber un cambio real. Aunque aún hay que esperar.