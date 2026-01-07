SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Kaiser a la reserva: libertarios apuestan a que exabanderado no entre a gobierno de Kast en primera etapa

    Aunque las conversaciones con el equipo del presidente electo han seguido avanzando, en el partido ya dan por hecho que el diputado se mantendrá al margen del gabinete del republicano. En ese contexto, una de las fórmulas que se evalúa es que asuma un cargo más adelante, en los últimos dos años de administración.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas
    03/12/2025 - Johannes Kaiser - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    “Creo que Johannes no va a ser ministro del presidente Kast”.

    Con esas palabras, este miércoles el vicepresidente y diputado electo del Partido Nacional Libertario (PNL), Hans Marowski, se refirió a la posibilidad de que el exabanderado Johannes Kaiser asuma un cargo en el futuro gabinete de José Antonio Kast.

    “A mí me parece que no (se va a sumar al gobierno). Él tiene una labor muy importante en el Partido Nacional Libertario”, afirmó en entrevista con Desde la Redacción de La Tercera.

    06-01-2026a Hans Marowski FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    Sus dichos no fueron al azar y para varios en el partido son reflejo de una definición que -dicen- ya está clara en la directiva: que el fundador libertario se mantenga al margen de la administración republicana, independientemente de que decidan sumarse como colectividad.

    Y es que si bien después de volver a reunirse durante el martes con el exministro Claudio Alvarado y el asesor de Kast, Alejandro Irarrázaval, Kaiser dejó abierta la puerta para ingresar al gobierno, lo cierto es que en la interna del partido hace días que viene subiendo la presión para que quede fuera.

    Si primero fueron sus hermanos Axel Kaiser y Vanessa Kaiser quienes aseguraron que no debería ocupar un ministerio, a ellos también se sumaron algunos diputados, como Gloria Naveillán y Cristián Labbé. Este último fue su jefe de campaña durante todo el despliegue presidencial.

    En ese contexto, las palabras de Marowski solamente reforzaron esa postura, pues -recalcan- se trata de uno de los asesores más cercanos de Kaiser, con quien trabaja desde su primera candidatura parlamentaria en 2021, y uno de los hombres fuertes del partido.

    “Puede ser incluso un acuerdo tácito ahí entre las partes. Me imagino que han influenciado las opiniones de militantes del Partido Nacional Libertario, me imagino que han influenciado opiniones de la Oficina del Presidente Electo”, dijo también el diputado electo.

    En esa línea, recalcó que “a Johannes no le han ofrecido un ministerio, y Johannes no ha pedido un ministerio. Y, en ese sentido, no ha pasado nada”.

    Según explican fuentes del partido, uno de los factores que se ha mirado de cerca para definir si Kaiser entra o no al gobierno es el hecho de que se pueda debilitar su figura para una eventual nueva candidatura presidencial.

    Lo anterior, sobre todo, considerando que su nombre se ha posicionado principalmente para el Ministerio de Defensa, que -creen- frente a un eventual despliegue de las Fuerzas Armadas -algo que no ha sido descartado por Kast- no será fácil de liderar.

    A lo anterior, también se suma el factor de que la colectividad aún se encuentra en proceso de formación. “(Tenemos que) terminar de conformar estructura, tenemos que elegir directivas comunales, tenemos que elegir tribunales regionales. Somos el partido más grande de la derecha en Chile en cantidad de militantes”, dijo Marowski.

    Así, ya hay algunos libertarios que plantean una fórmula intermedia: que Kaiser quede de “reserva”. Es decir, que se mantenga durante la primera etapa de gobierno fuera del gabinete, pero que esté disponible para asumir un ministerio más adelante, en los últimos dos años de gobierno y con la administración ya instalada.

    Santiago, 29 de diciembre 2025. El presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, junto a los demás parlamentarios del partido, se refiere a negociaciones con el presidente electo y presentación de proyecto de ley sobre licencias de conducir. Diego Martín/Aton Chile Diego Martin

    Algo que, en todo caso, en la directiva de libertarios recalcan que aún no ha sido conversado formalmente.

    Donde sí ha habido avances concretos es en la integración del resto del partido al gobierno de Kast. Este miércoles, de hecho, tras dar por cerrada la discusión de las “líneas rojas” que presentaron la semana pasada al equipo del republicano, hicieron llegar formalmente un primer listado con nombres para la nueva administración.

    Si bien la idea era entregar durante la reunión de este martes el documento, desde el equipo de Kast solicitaron que lo enviaran de forma digital, a través de una planilla de Excel. Lo que se concretó durante esta jornada.

    Se trata -explican en la colectividad- de una nómina que contiene entre seis y nueve nombres, mayoritariamente del mundo privado, solamente para los cargos de primera línea. Es decir, ministerios, subsecretarías y delegaciones presidenciales.

    Entre ellos, aparecen el diputado Cristián Labbé, específicamente para las carteras de Trabajo y también Bienes Nacionales, y el general (r), Luis Felipe Cuellar, quien fue propuesto para Defensa. El exjefe de la defensa nacional en La Araucanía, fue el encargado de elaborar el programa de seguridad de Kaiser.

    En los próximos días, en tanto, la idea es enviar una segunda propuesta con cartas para cargos como Servicios Regionales Ministeriales (Seremis) y delegaciones provinciales.

    Por lo pronto, durante estos días los libertarios mantendrán las conversaciones con la Oficina del Presidente Electo (OPE), para definir si se suman o no al gobierno. Decisión que esperan tomar durante los próximos días.

    Johannes Kaiser, Libertarios, Hans Marowski, José Antonio Kast

