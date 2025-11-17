Kaiser arremete contra Parisi: “No se demoró ni cinco minutos en poner en venta su respaldo político”

El actual diputado y fundador del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, lanzó un dardo contra el excandidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi.

Pese a que para estas elecciones Kaiser no logró el respaldo necesario para acceder a la segunda vuelta de la elección presidencial, el candidato cuestionó al abanderado del PDG comentando por X que “Parisi no se demoró ni 5 minutos en poner en venta su respaldo político...”.

Cabe destacar que Parisi obtuvo un 19,7%, quedando en el tercer lugar de las elecciones presidenciales.

Por esto, desde su comando en Ricardo Lyon 1933, el candidato del PDG subrayó que “fue una campaña muy linda, pero muy injusta”.

“Nos manipularon las encuestas, perdimos bastante con esto que dijeron que era voto perdido, y lo lamento por Chile”, expresó el abanderado del PDG.

Sobre un posible apoyo a alguna de las candidaturas que pasarán a segunda vuelta, Parisi manifestó que “yo no ando firmando cheques en blanco a nadie, eso es una falta de respeto. Les tengo una mala noticia a los candidatos: gánense los votos. Necesito gestos de ellos. PDG no necesita ningún favor”.