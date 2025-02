Kaiser otra vez da portazo a primarias con Chile Vamos: “No son sólidos políticamente”

El diputado y abanderado presidencial del naciente Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, cerró la posibilidad de participar en primarias con Evelyn Matthei. Kaiser, que va sumando preferencias en las encuestas, de todas formas señaló que su candidatura no es del todo segura, ya que depende de que si cuenta “con el suficiente respaldo para ir a una primera vuelta con perspectiva de éxito, y de si hay primarias. Hay todavía factores de incertidumbre”.

En la encuesta Cadem, el diputado secundó a Matthei con 13 puntos, con esas cifras a la vista, Kaiser señaló que en el caso de tener entre 18 y 20, optaría por pasar directo a primera vuelta. “El tema de ir a primera vuelta se va a definir de la mano de lo que sea el respaldo popular que recibamos”, zanjó.

Respecto a unas primarias con Chile Vamos, en conversación con T13 Radio, el parlamentario reiteró: “Si aprobaron eso, evidentemente que no había una base común de acuerdo. Advertí que no iba a participar en una primaria, como me gusta cumplir mi palabra, no voy a participar en una primaria amplia con Chile Vamos, porque creo en lo más profundo que no son sólidos políticamente”.

Y agregó: “Me comprometería –en el caso de perder una primaria contra Evelyn Matthei– a respaldar su candidatura y su gobierno en la práctica, aún en el caso de que sigan con este tipo de operaciones políticas a costa de lo que son los principios que hacen posible una sociedad libre. Yo no estoy para ese tipo de experimentos”. Y luego añadió: “Creo que la primera vuelta al final va a terminar siendo la primaria”.

Finalmente, el parlamentario señaló: “Yo creo que esto se va a definir esencialmente en marzo, o los primeros días de abril, y el tema de ir a primera vuelta se va a definir también de la mano de lo que sea el respaldo popular que recibamos. Yo siempre dije que no quería hacer una candidatura testimonial. Si vamos a hacer una candidatura, que sea una que tenga la posibilidad de pasar a segunda vuelta y transformarse en una presidencia. Yo no hago del tema presidencial un negocio”.