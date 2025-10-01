Kaiser suspende su dieta parlamentaria hasta noviembre en medio de gira nacional

Santiago 30 de septiembre 2025. El candidato presidencial Johannes Kaiser comienza su recorrido por Chile en un acto simbolico desde el Cerro San Cristobal. Dragomir Yankovic/Aton Chile

Este martes, desde Santiago y con el estreno de su bus de campaña, el diputado y abanderado del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, arrancó su gira por el país.

La apuesta del parlamentario es recorrer desde Arica a Punta Arenas hasta el 12 de noviembre. Ayer, por ejemplo, llegó hasta la Región de Coquimbo, mientras que mañana sostendrá una serie de actividades en Arica.

Mientras está de gira Kaiser se mantendrá alejado de sus funciones en el Congreso por todo el mes de octubre. Solo volverá días antes de la primera vuelta que se realizará el próximo 16 de noviembre.

Consciente de los flancos que ello implica, y tal como adelantó en el primer debate presidencial televisado realizado el 10 de septiembre, el parlamentario alcanzó un acuerdo con la secretaría de la Cámara de Diputados para renunciar a su sueldo mientras dure su campaña.

Al respecto, el parlamentario explicó a La Tercera que “yo a partir de ahora salgo con permiso sin goce de sueldo. Voy a volver para las sesiones por presupuesto, voy a cumplir con mis deberes en esa materia, pero evidentemente no voy a estar cien por ciento en el Congreso y es por eso que hemos hablado con la administración para irme con permiso sin goce de sueldo y hay un porcentaje que voy a donar”.

Según explican desde su entorno, el acuerdo se extendería hasta el último día de la campaña, el 13 de noviembre.

Su decisión se da en medio de la ofensiva del abanderado del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, en contra del libertario por estar ejerciendo mientras hace campaña.

Por ejemplo, este miércoles, en el marco de su participación en el panel de Summit País Digital, el candidato no dudó en apuntar contra el parlamentario y propuso una “Ley Kaiser”, para quienes estén en el Congreso y busquen un cargo de elección popular renuncien seis meses antes de los comicios.

“Kaiser debió haber renunciado hace mucho rato, sigue recibiendo el sueldo a diputado y, más encima, todas las garantías del poder. Eso es corruptela”, apuntó.

En el debate en Chilevisión, Parisi también lo emplazó directamente a renunciar.

“Nos encontramos hace cuatro meses y te pregunté si ibas a dejar la dieta parlamentaria, donándola. Me dijiste que no, que iba a seguir trabajando. Revisé tu página y dice que faltaste como siete días o algo así”, planteó Parisi.

En esa línea, cuestionó: ¿Crees que es justo eso? ¿Lo ves correcto que seas candidato financiado por el Parlamento, más toda la asignación parlamentaria?”.

Kaiser asistió al Congreso por última vez este lunes en que la Cámara aprobó en general el proyecto de su autoría que encarga al Servicio Médico Legal (SML) identificar las osamentas de los detenidos desaparecidos que se encuentren bajo su custodia.