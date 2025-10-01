SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Kaiser suspende su dieta parlamentaria hasta noviembre en medio de gira nacional

Tras partir al norte del país este martes, el abanderado del Partido Nacional Libertario acordó con la Secretaría de la Cámara de Diputados quedar sin goce de sueldo hasta que termine la campaña. El candidato estará fuera por un mes y solo volverá para la discusión del Presupuesto 2026.

Por 
Nicolás Quiñones
 
Pedro Rosas
Santiago 30 de septiembre 2025. El candidato presidencial Johannes Kaiser comienza su recorrido por Chile en un acto simbolico desde el Cerro San Cristobal. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Este martes, desde Santiago y con el estreno de su bus de campaña, el diputado y abanderado del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, arrancó su gira por el país.

La apuesta del parlamentario es recorrer desde Arica a Punta Arenas hasta el 12 de noviembre. Ayer, por ejemplo, llegó hasta la Región de Coquimbo, mientras que mañana sostendrá una serie de actividades en Arica.

Mientras está de gira Kaiser se mantendrá alejado de sus funciones en el Congreso por todo el mes de octubre. Solo volverá días antes de la primera vuelta que se realizará el próximo 16 de noviembre.

Consciente de los flancos que ello implica, y tal como adelantó en el primer debate presidencial televisado realizado el 10 de septiembre, el parlamentario alcanzó un acuerdo con la secretaría de la Cámara de Diputados para renunciar a su sueldo mientras dure su campaña.

Al respecto, el parlamentario explicó a La Tercera que “yo a partir de ahora salgo con permiso sin goce de sueldo. Voy a volver para las sesiones por presupuesto, voy a cumplir con mis deberes en esa materia, pero evidentemente no voy a estar cien por ciento en el Congreso y es por eso que hemos hablado con la administración para irme con permiso sin goce de sueldo y hay un porcentaje que voy a donar”.

Según explican desde su entorno, el acuerdo se extendería hasta el último día de la campaña, el 13 de noviembre.

Su decisión se da en medio de la ofensiva del abanderado del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, en contra del libertario por estar ejerciendo mientras hace campaña.

Por ejemplo, este miércoles, en el marco de su participación en el panel de Summit País Digital, el candidato no dudó en apuntar contra el parlamentario y propuso una “Ley Kaiser”, para quienes estén en el Congreso y busquen un cargo de elección popular renuncien seis meses antes de los comicios.

“Kaiser debió haber renunciado hace mucho rato, sigue recibiendo el sueldo a diputado y, más encima, todas las garantías del poder. Eso es corruptela”, apuntó.

En el debate en Chilevisión, Parisi también lo emplazó directamente a renunciar.

“Nos encontramos hace cuatro meses y te pregunté si ibas a dejar la dieta parlamentaria, donándola. Me dijiste que no, que iba a seguir trabajando. Revisé tu página y dice que faltaste como siete días o algo así”, planteó Parisi.

En esa línea, cuestionó: ¿Crees que es justo eso? ¿Lo ves correcto que seas candidato financiado por el Parlamento, más toda la asignación parlamentaria?”.

Kaiser asistió al Congreso por última vez este lunes en que la Cámara aprobó en general el proyecto de su autoría que encarga al Servicio Médico Legal (SML) identificar las osamentas de los detenidos desaparecidos que se encuentren bajo su custodia.

Más sobre:Johannes KaiserPartido Nacional Libertario{EleccionesCongresoCampaña

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Acto de piratería”: Comunidad Palestina en Chile condena abordaje israelí a flotilla humanitaria a Gaza

La mitad de fondos mutuos de deuda de mediano y largo plazo tendría vulnerabilidad de liquidez frente a estrés financiero

Corte de Santiago escucha alegatos por recurso de Monsalve para anular sumario de Contraloría

Harold Mayne-Nicholls: “La prescindencia de la que tanto se habla la tiene que aplicar el Mandatario”

La encrucijada de CorreosChile: cómo la empresa estatal quedó rezagada frente a la era digital

Montes confirma auditoría en Serviu Metropolitano tras denuncias en retrasos de pagos

Lo más leído

1.
“No Presidente”: Kast le responde a Boric tras ser aludido en cadena nacional por Presupuesto 2026

“No Presidente”: Kast le responde a Boric tras ser aludido en cadena nacional por Presupuesto 2026

2.
Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

3.
Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

4.
Detienen al exfutbolista Jean Paul Pineda y su pareja por agresiones mutuas

Detienen al exfutbolista Jean Paul Pineda y su pareja por agresiones mutuas

5.
Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina

“Desde la Patagonia hasta Coquimbo”: qué regiones recibirán lluvia este fin de semana

“Desde la Patagonia hasta Coquimbo”: qué regiones recibirán lluvia este fin de semana

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Servicios

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Revisa las promociones vigentes este miércoles por el Día del café

Revisa las promociones vigentes este miércoles por el Día del café

A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

“Acto de piratería”: Comunidad Palestina en Chile condena abordaje israelí a flotilla humanitaria a Gaza
Chile

“Acto de piratería”: Comunidad Palestina en Chile condena abordaje israelí a flotilla humanitaria a Gaza

Corte de Santiago escucha alegatos por recurso de Monsalve para anular sumario de Contraloría

Harold Mayne-Nicholls: “La prescindencia de la que tanto se habla la tiene que aplicar el Mandatario”

La mitad de fondos mutuos de deuda de mediano y largo plazo tendría vulnerabilidad de liquidez frente a estrés financiero
Negocios

La mitad de fondos mutuos de deuda de mediano y largo plazo tendría vulnerabilidad de liquidez frente a estrés financiero

Presupuesto 2026: Por segundo año consecutivo Cultura verá la mayor alza, mientras que $748 mil millones irán a cárceles

Gobierno admite mayor incumplimiento de meta fiscal este año y oposición y expertos ponen en entredicho cifras del Presupuesto 2026

La música tendrá su primer gran encuentro sobre IA en Chile: SCD anuncia Congreso con invitados internacionales
Tendencias

La música tendrá su primer gran encuentro sobre IA en Chile: SCD anuncia Congreso con invitados internacionales

La Casa Blanca difunde fotografías que muestran el momento en que Netanyahu pidió disculpas a Qatar

Qué se sabe de la alerta de explosivos que llevó al cierre del Oktoberfest de Múnich

Fair Play financiero, un nuevo calendario y más tecnología: los profundos cambios que alista el fútbol de Brasil
El Deportivo

Fair Play financiero, un nuevo calendario y más tecnología: los profundos cambios que alista el fútbol de Brasil

En vivo: Brasil se mide ante Marruecos y Argentina ante Australia en el Mundial Sub 20

Los goles con los que Cuba da la sorpresa ante Italia en el Mundial Sub 20

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo
Finde

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

Con Claudio Narea, Los Viking’s 5 y más: lo detalles del Oktoberfest del Maipo 2025

El silencio de los inocentes, Hannibal Lecter y el regreso de un portento con el miedo como eje
Cultura y entretención

El silencio de los inocentes, Hannibal Lecter y el regreso de un portento con el miedo como eje

Con Diego Luna y Jennifer Lopez: anuncian estreno de la nueva versión de El Beso de la Mujer Araña

La macabra historia de Ed Gein, el asesino serial y necrófilo que inspiró clásicas películas (y ahora llega a Netflix)

El ejército de Israel aborda parte de la flotilla que iba a Gaza y detiene a sus tripulantes
Mundo

El ejército de Israel aborda parte de la flotilla que iba a Gaza y detiene a sus tripulantes

El Ejército de Israel intercepta la flotilla cerca de Gaza

Pérdida de relevancia y problemas de financiamiento: los desafíos que enfrenta Naciones Unidas

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más
Paula

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel