VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Kast arremete contra Boric, Jara y Marcel en cierre de campaña en Concepción: “Destruyeron el presupuesto de la nación”

    En la Plaza de la Independencia y detrás de un vidrio blindado, el candidato republicano centró sus ataques en el Mandatario, en su contendora y el exministro de Hacienda, acusándolos de “mediocridad”, “desconexión del país” y de “dejar al Estado sin recursos”.

    Por 
    Roberto Martínez

    Nuevamente detras de un vidrio blindado, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, encabezó este sábado un acto de cierre de campaña en Concepción, donde nuevamente lanzó duras críticas contra el Ejecutivo, así como también contra su contendora, Jeannette Jara.

    La actividad marca uno de los últimos hitos antes de la elección del próximo domingo 14 de diciembre, en un escenario donde el aspirante opositor busca consolidar su apoyo ampliando su flanco de ataques al corazón del gobierno y a su rival.

    Ante sus simpatizantes, el exdiputado comenzó su discurso agradeciendo el respaldo de Chile Vamos, Amarillos, Demócratas y el Partido Nacional Libertario.

    En el escenario, el candidato destacó la adhesión de Evelyn Matthei, asegurando que “podemos haber tenido diferencias, pero el primer día estuvo ahí, porque se la jugó con todo”.

    También reconoció el gesto del diputado Johannes Kaiser y de dirigentes como Ximena Rincón y Andrés Jouannet, enfatizando que la elección se juega con “una causa común”.

    Sin embargo, el tono del discurso viró rápidamente hacia una arremetida contra el actual gobierno y contra figuras del oficialismo.

    “A lo mejor él puede caminar tranquilo”

    Kast dedicó varios minutos a cuestionar la gestión del Presidente Gabriel Boric, acusándolo de desconocer la realidad cotidiana del país y de fallar en áreas clave como salud y seguridad.

    El Presidente nos dice que Chile no se cae a pedazos. ¿Qué parte de Chile ha visitado? Porque si uno va a cualquier consultorio, a cualquier CESFAM, a cualquier COSAM, se da cuenta del sufrimiento de las personas. No hay insumos, hay fármacos que están vencidos porque alguien optó por su beneficio personal y no por lo que requieren las personas que están enfermas”, reprochó.

    Y continuó diciendo que “vemos que la gente cada vez pone más rejas, más alarmas. A lo mejor él puede caminar tranquilo por algún sector porque anda bien protegido. ¿Eso lo puede decir cualquier chileno? No. Entonces, cuando (Boric) dice Chile no se cae a pedazos, quiere decir que no conoce Chile”.

    “Es como si viniera de visita a Chile”

    En la misma alocución, Jeannette Jara fue otro blanco recurrente. El candidato aseguró que la aspirante oficialista intenta “desmarcarse” del gobierno pese a haber sido parte de su comité político.

    Jara es Boric y Boric es Jara, y eso está más que claro”, zanjó.

    Cuestionó además las promesas de mejorar pensiones, salud y salarios propuestas por su contendora a La Moneda.

    “Ella fue ministra del Trabajo y nos dejó un millón de desempleados y más de dos millones en la informalidad. Y ahora dice que va a generar empleo”, criticó, agregando que la candidata “habla como si recién hubiera llegado a Chile”.

    Arremetida contra Marcel

    El exministro de Hacienda Mario Marcel también fue objeto de duros cuestionamientos. Kast lo acusó de haber “destruido las arcas fiscales” y de evadir responsabilidades.

    El que era ministro de Hacienda salió arrancando para que no le digan que fue culpable y volvió después de que pasó el plazo para impugnarlo. Es una vergüenza. Era una persona seria, una persona que dirigió el Banco Central, que todos teníamos esperanza de que le iba a hacer bien y destruyó las arcas fiscales de este país”, dijo.

    Aseguró que el país enfrenta un deterioro fiscal inédito, subrayando que “ellos (el gobierno) lograron algo increíble. Sin crisis económica ni pandemia, destruyeron el presupuesto de la nación. No han sido capaces de hacer un presupuesto para la nación en tres años que llevan”.

    “Les quedan 95 días”

    El candidato insistió en su propuesta de solicitar a inmigrantes irregulares abandonar Chile en un plazo de 95 días, asegurando que se trata de una medida de “sentido común”.

    “No vamos a expulsar a 300 mil personas en un día, pero quienes quieran volver tienen que irse en ese plazo”, afirmó.

    También envió un mensaje a los prófugos de la justicia, precisando que “si se entregan, tienen una posibilidad. Si no, están diciendo ‘ven a buscarme’… y cada recurso gastado en ir por ellos lo van a pagar en la cárcel”.

    Más sobre:José Antonio KastEleccoones 2025Segunda vueltaConcepciónPresidente BoricJeannette JaraMario MarcelPolítica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    James Cameron: “Esta película se siente como una culminación en mi vida”

    ¿Dónde está el Nobel de Gabriela Mistral? Los detalles desconocidos del premio que será exhibido 80 años después

    Pedro Ruminot: “Es difícil reinventarse después de pasar por el Festival de Viña, pero aprendí a disfrutarlo”

    Mientras alguien cena o abre la ventana: un relato de Irene Vallejo

    Cómo jugar polo con caballos enanos: un relato de Jaime Bayly

    ONU advierte que el escudo protector de Chernobyl ya no contiene la radiación tras un ataque con drones

    Lo más leído

    1.
    Joesley Batista, el poderoso empresario brasileño que viajó a Venezuela para pedirle a Maduro que dimita

    Joesley Batista, el poderoso empresario brasileño que viajó a Venezuela para pedirle a Maduro que dimita

    2.
    Beto Cuevas: “En Chile no hay nada menos popular a nivel de prensa y de otros artistas que el éxito”

    Beto Cuevas: “En Chile no hay nada menos popular a nivel de prensa y de otros artistas que el éxito”

    3.
    Tras congelar su militancia: expresidente Frei envió correo al tribunal supremo DC y pidió tiempo para emitir descargos

    Tras congelar su militancia: expresidente Frei envió correo al tribunal supremo DC y pidió tiempo para emitir descargos

    4.
    El plan de Kast para eliminar las contribuciones a la primera vivienda si llega a La Moneda

    El plan de Kast para eliminar las contribuciones a la primera vivienda si llega a La Moneda

    5.
    DT de Coquimbo Unido está a un paso de dejar la institución para sellar su primera experiencia en el extranjero

    DT de Coquimbo Unido está a un paso de dejar la institución para sellar su primera experiencia en el extranjero

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Servicios

    SHOA descarta riesgo de tsunami para Chile tras sismo 6.7 en Alaska

    SHOA descarta riesgo de tsunami para Chile tras sismo 6.7 en Alaska

    Declaran alerta temprana preventiva en distintas comunas de Valparaíso por peregrinación a Lo Vásquez

    Declaran alerta temprana preventiva en distintas comunas de Valparaíso por peregrinación a Lo Vásquez

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Limache vs. La Serena por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Limache vs. La Serena por TV y streaming

    Kast arremete contra Boric, Jara y Marcel en cierre de campaña en Concepción: “Destruyeron el presupuesto de la nación”
    Chile

    Kast arremete contra Boric, Jara y Marcel en cierre de campaña en Concepción: “Destruyeron el presupuesto de la nación”

    Acusación contra Simpertigue: defensa apunta a falta de pruebas, vicios procesales y un clima político que “prejuzgó” el caso

    Transeúnte es baleado en el centro de Santiago durante altercado entre dos personas

    El carácter de las reformas
    Negocios

    El carácter de las reformas

    COP 30: Con pena y sin gloria, pero con algunos mensajes relevantes para Chile

    Reputación corporativa anota primera mejora en 2025 luego de dos años consecutivos de caída

    Por qué tener un celular antes de los 12 años puede tener riesgos para la salud, según un reciente estudio
    Tendencias

    Por qué tener un celular antes de los 12 años puede tener riesgos para la salud, según un reciente estudio

    Las comunas de Santiago en las que caerá lluvia hoy, según el tiempo

    Amy Webb, futurista: “Los líderes que prosperarán serán aquellos que dejen de exigir certezas”

    Una cita con su mejor historia: Cobreloa y Deportes Concepción buscan el retorno a Primera División
    El Deportivo

    Una cita con su mejor historia: Cobreloa y Deportes Concepción buscan el retorno a Primera División

    Fórmula 1: McLaren y un anhelo de 17 años contra el pentacampeonato de Max Verstappen

    Diego Jarry, a fondo: “Empecé un poco tarde a tomarme en serio el tenis”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    James Cameron: “Esta película se siente como una culminación en mi vida”
    Cultura y entretención

    James Cameron: “Esta película se siente como una culminación en mi vida”

    ¿Dónde está el Nobel de Gabriela Mistral? Los detalles desconocidos del premio que será exhibido 80 años después

    Pedro Ruminot: “Es difícil reinventarse después de pasar por el Festival de Viña, pero aprendí a disfrutarlo”

    ONU advierte que el escudo protector de Chernobyl ya no contiene la radiación tras un ataque con drones
    Mundo

    ONU advierte que el escudo protector de Chernobyl ya no contiene la radiación tras un ataque con drones

    Reino Unido constata más de 5.400 ataques aéreos rusos en noviembre en su guerra de “desgaste” contra Ucrania

    “Está asfixiando lentamente a Europa”: Elon Musk llama a la “abolición” de la Unión Europea

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile
    Paula

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago