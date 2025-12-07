Kast arremete contra Boric, Jara y Marcel en cierre de campaña en Concepción: “Destruyeron el presupuesto de la nación”

Nuevamente detras de un vidrio blindado, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, encabezó este sábado un acto de cierre de campaña en Concepción, donde nuevamente lanzó duras críticas contra el Ejecutivo, así como también contra su contendora, Jeannette Jara.

La actividad marca uno de los últimos hitos antes de la elección del próximo domingo 14 de diciembre, en un escenario donde el aspirante opositor busca consolidar su apoyo ampliando su flanco de ataques al corazón del gobierno y a su rival.

Ante sus simpatizantes, el exdiputado comenzó su discurso agradeciendo el respaldo de Chile Vamos, Amarillos, Demócratas y el Partido Nacional Libertario.

En el escenario, el candidato destacó la adhesión de Evelyn Matthei, asegurando que “ podemos haber tenido diferencias, pero el primer día estuvo ahí, porque se la jugó con todo ”.

También reconoció el gesto del diputado Johannes Kaiser y de dirigentes como Ximena Rincón y Andrés Jouannet, enfatizando que la elección se juega con “una causa común”.

Sin embargo, el tono del discurso viró rápidamente hacia una arremetida contra el actual gobierno y contra figuras del oficialismo.

“A lo mejor él puede caminar tranquilo”

Kast dedicó varios minutos a cuestionar la gestión del Presidente Gabriel Boric, acusándolo de desconocer la realidad cotidiana del país y de fallar en áreas clave como salud y seguridad.

“ El Presidente nos dice que Chile no se cae a pedazos. ¿Qué parte de Chile ha visitado? Porque si uno va a cualquier consultorio, a cualquier CESFAM, a cualquier COSAM, se da cuenta del sufrimiento de las personas. No hay insumos, hay fármacos que están vencidos porque alguien optó por su beneficio personal y no por lo que requieren las personas que están enfermas”, reprochó.

Y continuó diciendo que “vemos que la gente cada vez pone más rejas, más alarmas. A lo mejor él puede caminar tranquilo por algún sector porque anda bien protegido. ¿Eso lo puede decir cualquier chileno? No. Entonces, cuando (Boric) dice Chile no se cae a pedazos, quiere decir que no conoce Chile ”.

“Es como si viniera de visita a Chile”

En la misma alocución, Jeannette Jara fue otro blanco recurrente. El candidato aseguró que la aspirante oficialista intenta “desmarcarse” del gobierno pese a haber sido parte de su comité político.

“Jara es Boric y Boric es Jara, y eso está más que claro”, zanjó.

Cuestionó además las promesas de mejorar pensiones, salud y salarios propuestas por su contendora a La Moneda.

“Ella fue ministra del Trabajo y nos dejó un millón de desempleados y más de dos millones en la informalidad. Y ahora dice que va a generar empleo”, criticó, agregando que la candidata “ habla como si recién hubiera llegado a Chile ”.

Arremetida contra Marcel

El exministro de Hacienda Mario Marcel también fue objeto de duros cuestionamientos. Kast lo acusó de haber “destruido las arcas fiscales” y de evadir responsabilidades.

“ El que era ministro de Hacienda salió arrancando para que no le digan que fue culpable y volvió después de que pasó el plazo para impugnarlo. Es una vergüenza. Era una persona seria, una persona que dirigió el Banco Central, que todos teníamos esperanza de que le iba a hacer bien y destruyó las arcas fiscales de este país ”, dijo.

Aseguró que el país enfrenta un deterioro fiscal inédito, subrayando que “ellos (el gobierno) lograron algo increíble. Sin crisis económica ni pandemia, destruyeron el presupuesto de la nación . No han sido capaces de hacer un presupuesto para la nación en tres años que llevan”.

“Les quedan 95 días”

El candidato insistió en su propuesta de solicitar a inmigrantes irregulares abandonar Chile en un plazo de 95 días, asegurando que se trata de una medida de “sentido común”.

“No vamos a expulsar a 300 mil personas en un día, pero quienes quieran volver tienen que irse en ese plazo ”, afirmó.

También envió un mensaje a los prófugos de la justicia, precisando que “si se entregan, tienen una posibilidad. Si no, están diciendo ‘ven a buscarme’… y cada recurso gastado en ir por ellos lo van a pagar en la cárcel”.