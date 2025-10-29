Kast asegura coincidir con el fondo de la crítica del comando de Matthei contra el gobierno

En un punto de prensa en su comando, el candidato presidencial de republicanos y del Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, abordó la polémica que abrió el comando de Chile Vamos con el gobierno, al calificarlos como “atorrantes”.

Fue el jefe de campaña de Evelyn Matthei, Diego Paulsen (RN), quien planteó esa expresión, que luego fue respaldada por la misma abanderada.

Por su parte, el Frente Amplio salió a defenderse y aseguró que esa declaración era “clasista”.

Bajo ese marco, al ser consultado si coincide con las palabras de Paulsen, Kast contestó: “Nosotros en general, y ustedes lo han visto, nunca hemos comentado los dichos de alguna candidatura de oposición porque estamos todos en la misma línea, de sacar a este gobierno fracasado. Por lo tanto, yo no me quedaría en las formas, sino iría al fondo”.

“En el fondo nosotros compartimos que este es un gobierno fracasado, es un gobierno que nos va a dejar un legado de más homicidios, de más inmigración ilegal, de menos vivienda, de más personas que fallecen esperando una atención médica, de más jóvenes sin esperanza salir adelante en temas de educación. Por lo tanto, en el fondo, los que estamos en la oposición de este gobierno coincidimos y respetamos lo que cada uno plantea, no lo comentamos”, agregó.