Kast cierra su gira más extensa como presidente en ejercicio con un llamado a empresarios uruguayos a invertir en Chile

Con un llamado a los empresarios uruguayos a invertir en Chile, el Presidente José Antonio Kast puso este jueves punto final a la gira internacional más extensa que ha realizado desde que llegó a La Moneda.

El Mandatario cerró su visita oficial a Uruguay participando como expositor en un desayuno empresarial organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), instancia en la que defendió la agenda económica de su administración y aseguró que el país ofrece hoy condiciones para recuperar el crecimiento y transformarse nuevamente en un polo atractivo para la inversión.

La actividad, realizada en el Hotel Radisson Victoria Plaza de Montevideo, marcó el último hito de un viaje que se extendió por cuatro días y que comenzó el lunes en Paraguay.

En ese país, Kast participó de la cumbre de jefes de Estado del Mercosur -bloque del que Chile es Estado asociado-, sostuvo una reunión bilateral con el presidente Santiago Peña, visitó el Palacio de López y realizó una intervención ante el Congreso paraguayo.

El miércoles, en tanto, arribó a Uruguay para reunirse con el presidente, Yamandú Orsi. El encuentro tuvo un carácter simbólico para el Ejecutivo, al tratarse de la primera visita oficial de Kast a un jefe de Estado perteneciente a un sector político distinto al suyo.

El mandatario uruguayo, representante del Frente Amplio, lo recibió en la residencia presidencial de Suárez y Reyes, donde además ofreció una recepción a la amplia delegación chilena integrada por ministros, parlamentarios, empresarios, emprendedores y asesores.

Así, este jueves, en su mensaje a los empresarios uruguayos, sostuvo que los tres ejes de su administración son recuperar la seguridad, retomar el crecimiento económico y fortalecer la red de protección social mediante una mayor generación de empleo.

“Sin seguridad no hay inversión, no hay certeza para las personas”, afirmó el Mandatario al abordar uno de los temas centrales de su intervención. En esa línea, sostuvo que el crimen organizado constituye el principal desafío que enfrentan actualmente los países de la región y defendió las medidas impulsadas por su administración para fortalecer el control fronterizo, combatir el narcotráfico y endurecer la persecución de las organizaciones criminales.

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El Presidente recordó además que ese diagnóstico fue compartido por los mandatarios que participaron en la reciente cumbre del Mercosur, donde -dijo- existió consenso respecto de la necesidad de coordinar esfuerzos para enfrentar fenómenos como el tráfico de drogas, de armas y la trata de personas.

Pero el foco principal de su presentación estuvo puesto en la economía. Kast defendió la estrategia de facilitación regulatoria impulsada por su administración y aseguró que durante los primeros meses de gestión se han destrabado proyectos de inversión que permanecían paralizados por criterios administrativos.

El Mandatario también defendió la megarreforma impulsada por el Ejecutivo, iniciativa que contempla una rebaja del impuesto corporativo, incentivos tributarios y mecanismos de invariabilidad tributaria para grandes inversiones, con el objetivo de mejorar la competitividad de Chile y entregar mayor certeza jurídica al sector privado.

Con ese diagnóstico, formuló una invitación directa a los empresarios uruguayos para desarrollar nuevos proyectos en Chile.

“Les vamos a garantizar seriedad de parte del Estado, certeza jurídica, seguridad física para las personas que concurran a hacer esas inversiones y muchas posibilidades de crecer”, afirmó al cierre de su intervención.

Tras la exposición, Kast participó en un breve conversatorio junto al canciller Francisco Pérez. Consultado sobre materias de seguridad, volvió a defender su resistencia a recurrir a las Fuerzas Armadas para tareas de orden público. Postura que ha reiterado en distintas ocasiones en los últimos días.

“Creo que puede terminar muy mal. Tienen preparación militar, pero no de control de orden público”, respondió.

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Más tarde, se refirió a temas de contingencia, donde abordó -entre otras cosas- la tensa relación entre los partidos oficialistas, que lo obligará a liderar una reunión en La Moneda a primera hora de este viernes.

Con ello concluyó oficialmente una gira que permitió al Presidente participar en su primera cumbre internacional como jefe de Estado y sostener reuniones con distintos mandatarios de la región.

La agenda internacional de Kast, sin embargo, continuará durante las próximas semanas. En el gobierno ya trabajan en su asistencia al cambio de mando en Perú, previsto para fines de julio, cuando Keiko Fujimori asuma la Presidencia, así como a la transmisión del mando en Colombia durante la primera semana de agosto.

A ello se suma la invitación formulada por el presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, durante la cumbre del Mercosur para realizar una visita oficial a ese país.

En La Moneda transmiten que ese viaje podría concretarse en noviembre, una vez despejado el escenario que dejarán las elecciones presidenciales brasileñas de octubre, en las que Lula buscará la reelección frente a Flavio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro y afín al propio Kast.