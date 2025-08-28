Kast en picada contra ministros que critican su propuesta en pensiones: “Están haciendo lo mismo que Jara, mentir”

Son varias las críticas que han surgido en contra de la propuesta del candidato presidencial José Antonio Kast sobre pensiones.

Los reproches han provenido del Parlamento, de algunos aspirantes a La Moneda, y del gobierno. De hecho, desde el Ejecutivo calificaron su medida como “lamentable y regresiva”.

Al respecto, Kast no ha guardado silencio y ha salido a defenderse. Esta jornada, tras salir de un foro económico, volvió a hacerlo.

“Nosotros dijimos que van a haber engaños, mentiras, difamaciones. Pensábamos que se iba a concentrar más en los candidatos, ahora se amplió, y los ministros hoy día están haciendo lo mismo que hace la candidata (Jeannette Jara), mintiendo”, dijo en conversación con 24 Horas.

“Que los ministros hoy día levanten la voz y mientan sobre esto, no me sorprende. Y esto va a seguir, yo lo entiendo, sí les pediría que si quieren ser portavoces de la exministra del Trabajo, que es la continuadora del actual gobierno, renuncien. Lo mismo al director de TVN que dice ‘hay que salir a atacar a José Antonio Kast’, que lo haga con respeto, pero fuera del cargo”, agregó.

En esa misma línea, sostuvo: “Algunos diputados que también salieron en esta caravana de la mentira, decían cuando se aprobó esto, que ellos quizás verían con buenos ojos que no se devolvieran esos recursos, ahora están diciendo que nosotros los queremos quitar”.

“No se va a rebajar ninguna pensión, ningún beneficio. Vamos a ahorrar desde el Estado y con eso vamos a financiar todo lo que se tiene que hacer para emparejar la cancha, para las mujeres, para las personas que no tienen trabajo, para las personas que no tuvieron los ahorros suficientes”, afirmó el candidato sobre su medida.