VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Kast esperará resultados con partidos de oposición y alista su discurso para el 14-D

    En el equipo del republicano transmiten que tienen reservado el Estadio de La Florida para esa jornada, a partir de las 18.00. Los planes contemplan que, en caso de ganar, el espacio se transforme en un lugar de celebración.

    Por 
    Pedro Rosas
     
    Rocío Latorre
    16/11/2025 - Jose Antonio Kast realiza su discurso luego de pasar a segunda vuelta - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    En el equipo del abanderado republicano, José Antonio Kast, están trabajando en la puesta en escena para este domingo 14 de diciembre. En las últimas horas han estado analizando en qué lugar esperarán los resultados de la segunda vuelta presidencial y se analizaron tres alternativas: el comando del republicano, un hotel y el Estado Bicentenario de La Florida.

    La primera opción, hasta ahora, estaría descartada, ya que no caben todos los partidos de oposición en ese lugar, y quieren que en el hito estén las otras fuerzas de derecha. Por lo mismo, estuvieron evaluando con más fuerza las otras dos opciones. Así, hasta el cierre de esta edición, están alistando que sea en el estadio de la municipalidad que encabeza Daniel Reyes.

    Hasta ahora, planean que, a las seis de la tarde del domingo, se abran las puertas de recinto para que se instalen los primeros adherentes del abanderado republicano.

    Allí, según transmiten en su equipo, en caso de imponerse ante la candidata oficialista, Jeannette Jara, en la segunda vuelta presidencial, se espera que el exdiputado entregue su primer discurso como presidente electo, el que ya están trabajando el abanderado y su círculo más cercano, en el que transmitirá que busca ser el mandatario de todos los chilenos.

    El recinto si bien en su momento fue considerado para el cierre de campaña que se realizaría este miércoles, por falta de disponibilidad y con el objetivo de ahorrar recursos, finalmente ese evento se tuvo que mover a Temuco, en la Región de La Araucanía.

    En ese contexto, realizar la eventual celebración del domingo en el estadio, no fue visto con malos ojos. Esto, con miras a superar el cierre de campaña de la primera vuelta en el Movistar Arena donde llegaron cerca de 14 mil personas y participaron artistas como Américo, Zúmbale Primo y los Viking’s 5.

    Al lugar la apuesta es que lleguen los principales dirigentes de Chile Vamos, del Partido Nacional Libertario e independientes. Además, se espera contar con la presentación del artista nacional Américo.

    Si bien Kast, dicen las mismas fuentes, en un inicio seguirá el conteo de votos desde su comando, acompañado por su equipo, luego se dirigirá a la comuna dirigida por el alcalde Reyes.

    Santiago, 19 de noviembre de 2025. El candidato presidencial José Antonio Kast se reúne con gobernadores de Chile Vamos en su comando para crear instancias de trabajo de cara a la segunda vuelta. Diego Martín /Aton Chile Diego Martin

    Si bien en el entorno del candidato han evitado adelantar los detalles de la jornada, públicamente el propio Kast se ha referido a su programación para el domingo.

    Y es que sea cual sea el resultado, en el comando tienen considerados dos gestos para la jornada: el tradicional llamado con el Presidente -para lo que ya se iniciaron las coordinaciones con el gobierno de Gabriel Boric- y el saludo con el contrincante, para lo que también ya ha habido conversaciones entre los comandos.

    Al respecto, este miércoles, durante una actividad con deportistas de alto rendimiento, Kast afirmó que en caso de perder el domingo, espera poder ir a saludar a Jara a su comando.

    “Yo he perdido en dos ocasiones y nunca me equivoqué. En la primera ocasión fui a apoyar inmediatamente a Sebastián Piñera (...), y también lo hice el año 2021 con Gabriel Boric, porque creo que es un acto democrático ir a reconocer la derrota. Y si perdiera ahora, haría lo mismo”, recalcó.

    En esa línea, agregó que “de todas maneras si yo perdiera el día domingo iría a saludar a Jeannette Jara, y espero que ella tenga la misma libertad de hacerlo si lo estima pertinente”.

    Así, en republicanos no esconden que tienen considerado un espacio durante el domingo para que exista un intercambio con la candidata oficialista.

    Reunión con Amarillos y debate por 40 horas

    A la espera de realizar su cierre de campaña en Temuco, este miércoles y tras el debate en Anatel, Kast sostuvo dos actividades durante la mañana.

    Cerca de las 10, junto al presidente del partido, Arturo Squella, y la secretaria general de la colectividad, Ruth Hurtado, sostuvo el primer encuentro formal con Amarillos, colectividad que ratificó su respaldo al líder republicano.

    “Tenemos que unirnos porque tenemos grandes desafíos, pero fundamentalmente dos. Uno, derrotar el crimen organizado. No puede ser que el crimen organizado hoy día se esté tomando nuestras poblaciones, esté reclutando a nuestros jóvenes como soldados y perdiendo generaciones. Y, por otra parte, el país tiene que volver a crecer, volver a desarrollarse, y en ese esfuerzo tenemos que estar todos”, dijo el presidente de la colectividad, Andrés Jouannet.

    Tras ese encuentro, en tanto, el exdiputado encabezó una actividad con deportistas de alto rendimiento. Allí volvió a abordar uno de los temas que marcaron el último debate: la ley de 40 horas. Esto, después de que el martes Jara lo emplazara a explicar si terminará con esa iniciativa.

    “Respecto a las 40 horas, yo le diría que es un debate artificial, porque si yo me remitiera solo al programa, a los tres ejes del programa, a las 33 medidas, ninguno de los temas que salió ayer están ahí. Están en los planes de gobierno que nosotros fuimos presentando semana a semana”, afirmó.

    Así, recalcó que “el tema de las 40 horas está en el plan ‘Más y mejor trabajo’, y también es uno de los planes que presentamos que se ha ido complementando, mejorando, y lo que nosotros señalamos con mucha fuerza es que ningún derecho adquirido se va a tocar”.

    Más sobre:José Antonio KastPartido RepublicanoEleccionesSegunda vueltaEarly Access

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ucrania detiene en Odesa un supuesto buque de la flota fantasma rusa con toneladas de cereales

    Autopase respalda versión de Jara sobre deuda de TAG y asume responsabilidad en confusión por fechas de pago

    Jara cierra su campaña en la RM y alista puesta en escena para el 14-D

    En insólita medida, Cámara anula votación en comisión revisora de acusación contra juez Simpertigue

    Las definiciones del próximo consejero del BC Kevin Cowan ante la Comisión de Hacienda del Senado

    Norma de la Superintendencia de Pensiones que regula creación de nuevas AFP genera división entre posibles interesados

    Lo más leído

    1.
    Jara publica comprobante de pago de deuda de TAG y acusa que documento “falso” provino de la Municipalidad de Santiago

    Jara publica comprobante de pago de deuda de TAG y acusa que documento “falso” provino de la Municipalidad de Santiago

    2.
    María Corina Machado: el enredo que se abrió en el comando de Jara a cuatro días del balotaje

    María Corina Machado: el enredo que se abrió en el comando de Jara a cuatro días del balotaje

    3.
    Presidencia llama a comandos de Kast y Jara para coordinar gestos de Boric con el candidato vencedor

    Presidencia llama a comandos de Kast y Jara para coordinar gestos de Boric con el candidato vencedor

    4.
    Autopase respalda versión de Jara sobre deuda de TAG y asume responsabilidad en confusión por fechas de pago

    Autopase respalda versión de Jara sobre deuda de TAG y asume responsabilidad en confusión por fechas de pago

    5.
    Discusión inmediata: La Moneda activa fast track para que nueva Ley Antidíscolos rija antes del próximo gobierno

    Discusión inmediata: La Moneda activa fast track para que nueva Ley Antidíscolos rija antes del próximo gobierno

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Servicios

    Cómo funcionará el comercio durante este domingo por la segunda vuelta

    Cómo funcionará el comercio durante este domingo por la segunda vuelta

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Metro gratuito y horario extendido: así funcionará el transporte público en la segunda vuelta

    Metro gratuito y horario extendido: así funcionará el transporte público en la segunda vuelta

    Autopase respalda versión de Jara sobre deuda de TAG y asume responsabilidad en confusión por fechas de pago
    Chile

    Autopase respalda versión de Jara sobre deuda de TAG y asume responsabilidad en confusión por fechas de pago

    Jara cierra su campaña en la RM y alista puesta en escena para el 14-D

    En insólita medida, Cámara anula votación en comisión revisora de acusación contra juez Simpertigue

    Las definiciones del próximo consejero del BC Kevin Cowan ante la Comisión de Hacienda del Senado
    Negocios

    Las definiciones del próximo consejero del BC Kevin Cowan ante la Comisión de Hacienda del Senado

    Norma de la Superintendencia de Pensiones que regula creación de nuevas AFP genera división entre posibles interesados

    La historia del proyecto de cobre aprobado en Argentina que sería el “primer eslabón” del portafolio trasandino

    ¿Es bueno trabajar desde casa? El estudio que reveló los beneficios y perjuicios del home office
    Tendencias

    ¿Es bueno trabajar desde casa? El estudio que reveló los beneficios y perjuicios del home office

    Cómo Rusia ha recurrido a agentes en México para espiar a Estados Unidos, según una investigación

    “Rodeado de señales de actividad”: revelan nuevos y extraños detalles sobre el 3I/ATLAS

    “Hace un mes mandé una propuesta y no me han respondido”: Jhojan Valencia le mete presión a Cruzados para renovar en la UC
    El Deportivo

    “Hace un mes mandé una propuesta y no me han respondido”: Jhojan Valencia le mete presión a Cruzados para renovar en la UC

    Colo Colo toma decisiones: la lista de jugadores que no seguirán en el Cacique para 2026

    En vivo: Huachipato y Deportes Limache compiten por el título de la Copa Chile

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión
    Finde

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    Derrick McKenzie: histórico baterista de Jamiroquai llega a Chile
    Cultura y entretención

    Derrick McKenzie: histórico baterista de Jamiroquai llega a Chile

    Locura por Rosalía: la cantante suma dos nuevas fechas en el Movistar Arena a su paso por Chile

    La película que une a Billie Eilish y James Cameron confirma estreno en Chile

    Ucrania detiene en Odesa un supuesto buque de la flota fantasma rusa con toneladas de cereales
    Mundo

    Ucrania detiene en Odesa un supuesto buque de la flota fantasma rusa con toneladas de cereales

    EE.UU. planea revisar el historial de cinco años en redes sociales de viajeros con visa waiver para entrar al país

    Trump dice que no le “gustaría” que arrestaran a María Corina Machado en su intento por acudir a Oslo

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan
    Paula

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan

    Taller 1: un espacio conservado por la memoria periodística

    Ser delgada no me protegió del escrutinio