Kast esperará resultados con partidos de oposición y alista su discurso para el 14-D

16/11/2025 - Jose Antonio Kast realiza su discurso luego de pasar a segunda vuelta - Foto - Mario Tellez / La Tercera

En el equipo del abanderado republicano, José Antonio Kast, están trabajando en la puesta en escena para este domingo 14 de diciembre. En las últimas horas han estado analizando en qué lugar esperarán los resultados de la segunda vuelta presidencial y se analizaron tres alternativas: el comando del republicano, un hotel y el Estado Bicentenario de La Florida.

La primera opción, hasta ahora, estaría descartada, ya que no caben todos los partidos de oposición en ese lugar, y quieren que en el hito estén las otras fuerzas de derecha. Por lo mismo, estuvieron evaluando con más fuerza las otras dos opciones. Así, hasta el cierre de esta edición, están alistando que sea en el estadio de la municipalidad que encabeza Daniel Reyes.

Hasta ahora, planean que, a las seis de la tarde del domingo, se abran las puertas de recinto para que se instalen los primeros adherentes del abanderado republicano.

Allí, según transmiten en su equipo, en caso de imponerse ante la candidata oficialista, Jeannette Jara, en la segunda vuelta presidencial, se espera que el exdiputado entregue su primer discurso como presidente electo, el que ya están trabajando el abanderado y su círculo más cercano, en el que transmitirá que busca ser el mandatario de todos los chilenos.

El recinto si bien en su momento fue considerado para el cierre de campaña que se realizaría este miércoles, por falta de disponibilidad y con el objetivo de ahorrar recursos, finalmente ese evento se tuvo que mover a Temuco, en la Región de La Araucanía.

En ese contexto, realizar la eventual celebración del domingo en el estadio, no fue visto con malos ojos. Esto, con miras a superar el cierre de campaña de la primera vuelta en el Movistar Arena donde llegaron cerca de 14 mil personas y participaron artistas como Américo, Zúmbale Primo y los Viking’s 5.

Al lugar la apuesta es que lleguen los principales dirigentes de Chile Vamos, del Partido Nacional Libertario e independientes. Además, se espera contar con la presentación del artista nacional Américo.

Si bien Kast, dicen las mismas fuentes, en un inicio seguirá el conteo de votos desde su comando, acompañado por su equipo, luego se dirigirá a la comuna dirigida por el alcalde Reyes.

Santiago, 19 de noviembre de 2025. El candidato presidencial José Antonio Kast se reúne con gobernadores de Chile Vamos en su comando para crear instancias de trabajo de cara a la segunda vuelta. Diego Martín /Aton Chile Diego Martin

Si bien en el entorno del candidato han evitado adelantar los detalles de la jornada, públicamente el propio Kast se ha referido a su programación para el domingo.

Y es que sea cual sea el resultado, en el comando tienen considerados dos gestos para la jornada: el tradicional llamado con el Presidente -para lo que ya se iniciaron las coordinaciones con el gobierno de Gabriel Boric- y el saludo con el contrincante, para lo que también ya ha habido conversaciones entre los comandos.

Al respecto, este miércoles, durante una actividad con deportistas de alto rendimiento, Kast afirmó que en caso de perder el domingo, espera poder ir a saludar a Jara a su comando.

“Yo he perdido en dos ocasiones y nunca me equivoqué. En la primera ocasión fui a apoyar inmediatamente a Sebastián Piñera (...), y también lo hice el año 2021 con Gabriel Boric, porque creo que es un acto democrático ir a reconocer la derrota. Y si perdiera ahora, haría lo mismo”, recalcó.

En esa línea, agregó que “de todas maneras si yo perdiera el día domingo iría a saludar a Jeannette Jara, y espero que ella tenga la misma libertad de hacerlo si lo estima pertinente”.

Así, en republicanos no esconden que tienen considerado un espacio durante el domingo para que exista un intercambio con la candidata oficialista.

Reunión con Amarillos y debate por 40 horas

A la espera de realizar su cierre de campaña en Temuco, este miércoles y tras el debate en Anatel, Kast sostuvo dos actividades durante la mañana.

Cerca de las 10, junto al presidente del partido, Arturo Squella, y la secretaria general de la colectividad, Ruth Hurtado, sostuvo el primer encuentro formal con Amarillos, colectividad que ratificó su respaldo al líder republicano.

“Tenemos que unirnos porque tenemos grandes desafíos, pero fundamentalmente dos. Uno, derrotar el crimen organizado. No puede ser que el crimen organizado hoy día se esté tomando nuestras poblaciones, esté reclutando a nuestros jóvenes como soldados y perdiendo generaciones. Y, por otra parte, el país tiene que volver a crecer, volver a desarrollarse, y en ese esfuerzo tenemos que estar todos”, dijo el presidente de la colectividad, Andrés Jouannet.

Tras ese encuentro, en tanto, el exdiputado encabezó una actividad con deportistas de alto rendimiento. Allí volvió a abordar uno de los temas que marcaron el último debate: la ley de 40 horas. Esto, después de que el martes Jara lo emplazara a explicar si terminará con esa iniciativa.

“Respecto a las 40 horas, yo le diría que es un debate artificial, porque si yo me remitiera solo al programa, a los tres ejes del programa, a las 33 medidas, ninguno de los temas que salió ayer están ahí. Están en los planes de gobierno que nosotros fuimos presentando semana a semana”, afirmó.

Así, recalcó que “el tema de las 40 horas está en el plan ‘Más y mejor trabajo’, y también es uno de los planes que presentamos que se ha ido complementando, mejorando, y lo que nosotros señalamos con mucha fuerza es que ningún derecho adquirido se va a tocar”.