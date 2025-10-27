SUSCRÍBETE
Política

Kast por agenda valórica: “No he cambiado mis convicciones, pero sé distinguir las urgencias de hoy”

La carta presidencial republicana y del Partido Social Cristiano también señaló que no busca replicar "exactamente" el modelo carcelario de El Salvador y recalcó que habrá expulsión de migrantes.

Por 
Rodrigo Gómez S.
 
Rocío Latorre
José Antonio Kast en punto de prensa posterior a debate presidencial de Canal 13.

El candidato del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, afirmó este domingo que no han cambiado sus “convicciones valóricas” en esta tercera aventura presidencial.

Luego de su participación en el debate presidencial organizado por Canal 13, el abanderado presidencial dio bajada a las propuestas en materia de expulsión de migrantes y también por el tema de los sistemas carcelarios, además de abordar su postura actual, de no involucrarse en materias valóricas, al no plantear modificaciones sustantivas en el área.

Consultado sobre si existe molestia en las consultas por estas materias, Kast respondió que “nosotros hemos tenido un solo discurso desde que comenzamos el desafío electoral presidencial (...)”

“(...) Yo al menos tengo convicción, no he cambiado mis convicciones, pero sé distinguir cuál es la urgencia hoy en Chile para hacer las consultas en un debate que correspondan a lo que hoy preocupa a la gente”, añadió Kast.

“A mí no hay ninguna pregunta que me incomode. Por el contrario, creo que lo importante es que se abra el diálogo, pero que se abra el diálogo en base a lo que hoy día son las urgencias sociales de Chile. Hoy día, le aseguro que el tema del miedo al narcotráfico, al crimen organizado, a la inmigración ilegal, es la primera urgencia nacional. Después, si queremos ver cuál es la segunda preocupación de todos los chilenos, es la salud (...)“, manifestó al respecto.

Expulsión de migrantes

En su alocución, Kast también profundizó con su propuesta de expulsar a migrantes que se encuentren en situación irregular en el país, confirmando que no habrá regulaciones masivas para ellos.

“Nosotros estamos haciendo un planteamiento anticipado para que todas aquellas personas que están de manera irregular en Chile tomen las decisiones a tiempo para poder volver a sus países. Para poder volver a los países de los cuales ellos migraron hacia Chile", planteó Kast.

El exdiputado UDI agregó que “no tenemos problemas con los migrantes. Tenemos un problema hoy puntual con temas de salud, educación, de vivienda. Lo que estamos haciendo es anticipar una decisión que vamos a llevar a la práctica. Una posibilidad es aviones con destino a cualquier ciudad desde la cual ellos hayan venido. Y si me preguntan por los recursos, la mayoría de las personas que están en Chile de manera irregular, tienen recursos”, afirmó sobre cómo llevar a cabo la promesa de campaña.

Como ejemplo de esos recursos en manos de migrantes, señaló las construcciones que realizan en terrenos usurpados, donde en poco tiempo construyen grandes viviendas.

Adicionalmente, señaló que la propuesta de expulsión requiere modificaciones legales, entre las que recalcó tipificar como delito el ingreso irregular al país.

Modelo carcelario de El Salvador

Otro de los puntos en los que ahondó Kast, tiene relación con su intención de replicar un modelo carcelario similar al aplicado por Nayib Bukele en El Salvador.

Pese a lo anterior, Kast en la instancia aseguró que “pudimos conocer el sistema, no es que se copie exactamente lo que se hace en el Salvador o en Italia, donde también pudieron aislar todo lo que hace la mafia".

“Pero lo importante es separar a los lideres del crimen organizado, del narcotráfico y del terrorismo, y que no tengan contacto con ningún cómplice de ellos ni nadie que pueda proveerles de un celular o elementos que los hagan diferenciarse dentro de la cárcel de otras personas”, añadió.

En esa línea, aseguró que creará dos regímenes carcelarios que segregue a las personas de acuerdo a la peligrosidad de los reos. Así, habría un modelo para líderes del crimen organizado, narco y terroristas; y otro para los extranjeros que cumplen una pena en el país.

