Kast cuestiona a Boric por postulación de Bachelet a ONU: “Habría sido oportuno que hubiese concordado alguna posición con todos”

Tras participar de la VII Cumbre Transatlántica, un foro europeo realizado en Bélgica, el presidente electo, José Antonio Kast, fue consultado por los dardos cruzados que ha tenido con el gobierno en torno a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

En concreto, luego de que se oficializó la inscripción de la candidatura de la expresidenta al organismo internacional, Kast salió a decir que el Ejecutivo debería centrarse en la contingencia del país, aludiendo a la reconstrucción de Viña del Mar y de Biobío.

En tanto, desde el gobierno respondieron que además de dedicarse a la contingencia, las administraciones debían atender otros asuntos. “Para ser gobierno se requiere caminar y masticar chicle al mismo tiempo”, dijo ayer la vocera Camila Vallejo.

Ante esa declaración, Kast contestó esta jornada: “Yo no quiero polemizar con la ministra, pero sí decirle que hay que tener respeto también por las víctimas de los desastres naturales que hoy día están esperando una respuesta clara y contundente”.

Foto: ATON.

“Yo le diría, primero, enfrentemos las situaciones locales de emergencias nacionales. Habrá tiempo para debatir de temas internacionales”, sostuvo.

A eso agregó: “¿Se pueden hacer las dos cosas a la vez? Sí, pero claramente en algunas de esas cosas que ella plantea estamos en deuda como nación".

¿Sigue el misterio por Bachelet?

Sobre la postulación de Bachelet, el republicano reiteró que tomará una definición cuando asuma como Presidente, es decir, a partir del 11 de marzo. Pero a esa narrativa hoy sumó que hay que analizar la unidad que “podría perjudicar” dicha candidatura.

Esto en un contexto en que parlamentarios de nuestro país han pedido que no se respalde a la expresidenta y porque también, según explicó Kast, hay que ver si se ha conversado con otros líderes además de los presidentes Lula da Silva (Brasil) y Claudia Sheinbaum (México).

“Siempre llevar a Chile a cualquier organismo es importante y relevante, pero que el tema aquí es la oportunidad (...) Chile necesita que el gobierno actúe, que trabaje, esa es la urgencia hoy día”, sostuvo.

Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

En esa línea, agregó: “Eso no quita que uno pueda valorar el trabajo que haya hecho la presidenta Bachelet tanto en Chile como en el sistema internacional, pero también requiere mirar cómo se logra la unidad para que eso resulte”.

“Primero, la unidad en nuestro país, que se lo discutimos en su momento al Presidente cuando éramos candidatos, que habría sido oportuno que hubiese concordado en alguna posición con todos. Y también hay que ver cuál es la unidad que podría perjudicar la postulación de Michelle Bachelet ”, dijo.

En ese sentido acotó: “¿El Presidente ha conversado con más presidentes aparte del presidente Lula, aparte de la presidenta de México? Yo no lo sé“.