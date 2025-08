Kast y Matthei contra Jara: los episodios que marcaron el foro económico que enfrentó a los candidatos presidenciales

“Haciendo alusión a lo que decía recién Evelyn (...)”.

Así, el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, empezó su intervención en el seminario “Volver a crecer: shock de inversión, shock de optimismo”, organizado por La Tercera y la Sofofa, en el que participó junto a las candidatas de Chile Vamos, Evelyn Matthei; y del oficialismo, Jeannette Jara.

El encuentro -en el que los aspirantes a La Moneda presentaron parte de sus propuestas en materia económica- se dio en medio de la tensión entre los dos abanderados de derecha y después de que este miércoles Matthei desistiera de ingresar una denuncia por la “campaña asquerosa” que -acusa- el Partido Republicano ha levantado en su contra en redes sociales.

En ese contexto, ambos candidatos aprovecharon la instancia para empezar a cerrar la disputa y apuntar sus dardos contra la abanderada de la alianza de gobierno.

Incluso, en el lugar, miembros de sus equipos tuvieron los primeros acercamientos para disminuir las tensiones. Así lo hizo el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien conversó del tema con el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli), miembro del comité político de Matthei, y su jefe de campaña, Diego Paulsen.

Ya en el panel, la primera en apuntar contra Jara, sin aludirla directamente, fue la candidata de Chile Vamos, por las cifras de desempleo del último año, mientras se desempeñaba como ministra del Trabajo.

31 Julio 2025 Seminario Sofofa La Tercera, conto con la participacion del Ministro de hacienda Mario Marcel, La Presidenta del banco Central Rossana Costa, la presidenta de la Sofofa Rosario Navarro, El Ceo de Antofagasta Minerals, Ivan Arriagada y los candidatos a la presidencia Jeannette Jara, Evelyn Matthei y Jose Antonio Kast. Foto: Andres Perez 31 Julio 2025 Seminario Sofofa La Tercera, conto con la participacion del Ministro de hacienda Mario Marcel, La Presidenta del banco Central Rossana Costa, la presidenta de la Sofofa Rosario Navarro, El Ceo de Antofagasta Minerals, Ivan Arriagada y los candidatos a la presidencia Jeannette Jara, Evelyn Matthei y Jose Antonio Kast. Foto: Andres Perez Andres Perez

“Quiero partir señalando que ayer quedé devastada al ver que en un año se habían creado 141 empleos. De hecho, cuando dije que eran 141, alguien me dijo ¿’141 mil’? No, le dije, menos de 200″, apuntó en su primera exposición.

Y recalcó: “141 en un año es una vergüenza”.

Acto seguido, refiriéndose a las palabras de Matthei, Kast no dudó en continuar con el tema. “Mirando la sala, si aquí estuvieran las personas que encontraron empleo en los últimos 12 meses, habrían muchas sillas vacías. Para que ustedes lo dimensionen”, sostuvo.

Jara, por su parte, quien por sorteo fue la primera en exponer en el panel, fijó sus prioridades en el crecimiento económico -afirmó que “es uno de los pilares” de su gobierno- y también en seguridad, el acceso a la vivienda y la mejora de la salud pública.

“Por suerte tenemos experiencia de diálogo social con los sectores empresariales del país, lo cual me alegra, pero hay algo que no nos puede fallar, que es apuntar a que Chile haga su mejor inversión, y su mejor inversión es tener cohesión social”, planteó.

Antes de empezar el panel, los tres candidatos llegaron acompañados por sus equipos a las dependencias de la Sofofa, donde en salas separadas y sin intercambios, esperaron para realizar sus respectivas presentaciones.

Una vez en el escenario, empleo no fue el único tema por el que Kast y Matthei se cuadraron en contra de Jara.

También lo hicieron por la reducción de impuestos. Esto, después de que, en su intervención, Kast asegurara que en un eventual gobierno, reduciría el gravamen a las grandes y medianas empresas.

“Quien les diga que les va a bajar el impuesto corporativo (...), les están diciendo que al 3% de las empresas más grandes del país son quienes van a tener una rebaja tributaria”, apuntó Jara.

En esa línea, añadió: “Veo difícil que eso se pueda cumplir, porque los ingresos fiscales son escasos y tenemos que controlar el nivel de la deuda pública (...). Y a partir de eso les puedo decir la respuesta que mis colegas acá les van a decir ‘es que vamos a despedir a todos los operadores políticos’. Estoy completamente de acuerdo con eso, pero eso no va a solucionar el problema”.

Matthei, no dudó en responder: “Le quiero decir a Jeannette Jara que disminuir los impuestos no necesariamente reduce la recaudación (...). Nosotros hoy día tendríamos mucha mayor recaudación fiscal si no se hubiese elevado la tasa de impuestos. Básicamente, porque afectó el crecimiento”.

De esa forma, aseguró que “la mentalidad que tiene Jeannette Jara, que yo naturalmente no comparto en absoluto, es la que nos ha llevado finalmente a una crisis de recaudación (...). Entonces, querida Jeannette, ahora entiendo por qué se crearon 141 empleos en un año”.

Kast, en tanto, ejemplificó que en La Florida el exalcalde Rodolfo Carter redujo el impuesto a patentes comerciales y logró mayor recaudación.

En ese sentido, agregó -dirigiéndose a Jara- que “vamos a cortar convenios, licencias truchas, apitutados. Y ahí estamos de acuerdo, así que déjame una lista de los que tú consideras que están apitutados, para sacarlos”, desatando las risas en el lugar.

Otro de los enfrentamientos se dio por la discusión del levantamiento del secreto bancario en medio de la crisis de seguridad.

Y es que una de sus intervenciones, la aspirante del oficialismo aseguró que la medida era una de las formas para enfrentar el crimen organizado.

“Yo lo he dicho varias veces y se me ridiculiza (...), pero como he venido a decir la verdad, les quiero decir que las organizaciones criminales detrás de lo que anda es de la plata y nosotros tenemos que cortarles ese hilo conductor”, recalcó.

Solo unos minutos después, llegó la respuesta del candidato republicano. “El secreto bancario, yo diría que un ejemplo vale más que mil palabras, Karol Cariola. Le pidieron que abriera las cuentas bancarias y no las abrió. Creo que es militante de tu partido político”, apuntó

Matthei, por su parte, afirmó que “yo no tengo ningún problema que el secreto bancario sea mediante un telefonazo (...). Lo que no puede ser es que un director del SII, que es nombrado y sacado por un gobierno, pueda levantar a su arbitrio el secreto bancario de quien se le ocurra”.

En materia de seguridad, por último, Kast volvió a cargar contra Jara y recalcó que “mientras algunos prometen que van a tratar a los delincuentes con amor y van a regularizar a los inmigrantes ilegales, nosotros vamos a cerrar la frontera”.