La advertencia de Antonio Barchiesi a la Comisión Experta: “Espero que no busquen doblarle la mano a decisiones que ha tomado el Consejo”

Este miércoles se cerraron las votaciones del Pleno del Consejo Constitucional y este sábado se oficializará la entrega de la propuesta de nueva Constitución elaborada por el órgano a la Comisión Experta, para así dar inicio a la fase de observaciones de los comisionados y, posteriormente, a la etapa mixta del proceso.

En concreto, esta etapa consiste en que la Comisión Experta observe por 3/5 de sus miembros, es decir 14 expertos, las normas despachadas por los 50 consejeros. Dichas observaciones serán enmiendas cuyo propósito es modificar el texto votado en el pleno del órgano redactor.

En ese sentido, en el oficialismo ven esta nueva etapa como una oportunidad para enmendar el rumbo del proceso y canalizar las modificaciones al texto que se someterá al escrutinio de la ciudadanía el próximo 17 de diciembre.

Sin embargo, uno de los principales rostros del Partido Republicano al interior del Consejo y quien asumió la coordinación política con el resto de las bancadas, Antonio Barchiesi, llamó a los comisionados expertos a no “doblarle la mano a decisiones que ha tomado el Consejo Constitucional”.

“Hay que hacer una distinción, porque si la Comisión Experta nos propone una redacción distinta pero que logre los objetivos ciudadanos de ser libres para elegir el sistema de salud, de eliminar el riesgo futuro de que un gobierno populista que busque arrebatar los fondos de pensiones de los chilenos, de asegurar a los padres el derecho a elegir la libertad de enseñanza y establecimiento de educación; bueno, una redacción distinta que logre lo mismo por supuesto que estamos dispuestos a revisarla, todo esto es perfeccionable”, partió diciendo el consejero republicano en conversación con Radio Pauta.

En esa línea, Barchiesi reiteró que están disponibles a analizar propuestas de redacción de las normas, siempre y cuando no tergiversen el espíritu de las enmiendas aprobadas por el órgano constituyente. “No hay espacio para decepcionar a la ciudadanía en aspectos tan sensibles para el país”, remarcó.

“No sé cuál sería el motivo para que la Comisión Experta busque quitarle a los chilenos la expectativa de la no expropiabilidad de los fondos de pensiones. (...) Podemos buscar una redacción distinta, por supuesto que sí, pero yo lo que espero es que la Comisión Experta no busque doblarle la mano a decisiones que ha tomado el Consejo Constitucional y que son decisiones basadas en las expectativas no solo respecto a este proceso constitucional, sino respecto de todo aquello que han visto en riesgo en los últimos años”, advirtió Barchiesi.