    La compleja relación de Boric con Estados Unidos

    Desde incluso antes que Donald Trump regresara a la Casa Blanca, el Presidente Boric evidenció hostilidad con Estados Unidos. “La democracia en EE.UU. está siendo socavada día a día”, lamentó el mandatario chileno en agosto de 2025.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes

    La sanción aplicada por el gobierno de Estados Unidos contra tres funcionarios de la administración del Presidente Gabriel Boric es el último episodio de un largo historial de desencuentros entre ambos países. Sobre todo, desde que Donald Trump asumió la presidencia en 2025.

    En agosto del año pasado, Boric afirmó que “la democracia en EE.UU. está siendo socavada día a día”. Esto, a raíz de la decisión de la Casa Blanca de revisar las exhibiciones y los materiales en el Instituto Smithsonian, la organización que administra los principales museos públicos del país.

    Meses antes, cuestionó el ataque estadounidense contra Irán. “Atacar centrales nucleares está prohibido por el derecho internacional. Chile condena este ataque de EE.UU.”, aseveró.

    Por otra parte, en noviembre de 2025, en la Cumbre de Líderes de la COP30, el presidente de Chile acusó a Trump de mentir sobre la inexistencia del cambio climático.

    Ese mismo mes, Boric subió una fotografía de Trump a su cuenta de Instagram. En el post escribió: “Chile no acepta ningún tipo de tutelaje”. Esto como respuesta a la instrucción de Trump a sus embajadores para identificar y reportar a gobiernos latinoamericanos que apoyen el aborto, la eutanasia y políticas vinculadas a la diversidad.

    Las críticas de Boric a EE.UU. provocaron que el embajador de ese país es territorio nacional, Brandon Judd, advirtiera que ese tipo de comentarios “tienen un costo”. Sus dichos motivaron una nota de protesta de la Cancillería.

    Pese a la advertencia, las críticas no cesaron. En enero de este año, Boric condenó la intervención estadounidense en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro y advirtió que “sienta un precedente extremadamente peligroso” con ese actuar.

    El 12 de febrero de este año, el mandatario chileno sostuvo que el bloqueo de EE.UU. contra Cuba “es criminal y un atentado a los derechos humanos de todo un pueblo”. Esa vez, además, Boric anunció que se enviaría ayuda humanitaria a la isla.

    Esa misma semana, Boric se refirió al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl que protagonizó el artista puertorriqueño Bad Bunny. Y aprovechó el comentario para repasar a Trump. “Fue un acto muy potente, porque, en el fondo, yo diría que incluso fue un acto geopolítico“, postuló.

    "Cuando el presidente de Estados Unidos genera esta idea de la actualización de la Doctrina Monroe, que decía América para los americanos (...), Bad Bunny les dice (...) que los americanos somos todos quienes vivimos en el continente americano”, destacó en esa ocasión.

    Incluso antes de que Trump llegara a la Casa Blanca por segunda vez, Boric evidenció su distancia al señalar que “Estados Unidos tuvo un rol bastante importante en términos de agredir al gobierno del Presidente Allende”, dijo a CNN Internacional en 2023. “Sería muy bueno que Estados Unidos reflexione en cuanto a su conducta en el mundo (...). ¿Ha contribuido en mejorar la democracia? Yo creo que no”, planteó en 2022, cuando gobernaba Joe Biden.

    En junio de 2022, además, Boric protagonizó un bullado desaire contra EE.UU.: emplazó al país -y a otras naciones desarrolladas- a sumarse a iniciativas como la Cumbre de las Américas. El problema es que pocos asientos a su derecha estaba sentado John Kerry, en representación de la Casa Blanca.

    Más sobre:PolíticaDonald TrumpPresidente Gabriel BoricCasa BlancaLa MonedaChina

    Portada del dia

