Política

La crítica de Castro contra video de las Juventudes Socialistas del Biobío en que se reivindica la lucha armada

El senador Juan Luis Castro (PS) comentó que "yo creo que estos jóvenes llegaron 40 años tarde a reivindicar estas cosas".

María José HalabiPor 
María José Halabi
Créditos: X

Durante esta semana, la Juventud Socialista (JS) del Biobío publicó un video en el marco del aniversario de la victoria del “No” en el plebiscito de 1988.

El registro audiovisual generó controversia puesto que reivindicaron la "lucha armada” de los militantes para el retorno de la democracia.

El video, que se hizo viral en redes sociales, muestra a un joven señalando que “la democracia se recuperó con un lápiz y un papel”, haciendo alusión al plebiscito de 1988. Sin embargo, otra militante le rebate y dice: “Ridículo. La vuelta a la democracia no se logró solo con un voto en la urna, fue un proceso pactado”.

“Dicho escenario fue posible tanto por la lucha política como armada de cientos de militantes, quienes ofrendaron su vida para mantener el proyecto socialista (...) Aquellos héroes no fueron terroristas como los catalogan, sino que fueron combatientes del más alto nivel, disciplinados que juraron vencer o morir por Chile”, se menciona en el video.

En el registro también dicen que “durante los años 80 se producen grandes jornadas de protesta que pretenden desestabilizar el régimen, generando consternación en un Estados Unidos que no quiere repetir la experiencia de Nicaragua. Así, los Estados Unidos presionan a la dictadura para buscar una salida pactada, forjando así el famoso plebiscito".

Agregaron que “sin la valentía de la militancia armada, el plebiscito jamás hubiera sido una posibilidad real. Ignorar este hecho no es solo una falacia histórica, también una falta de respeto a nuestros héroes, cuya praxis política está condensada en el documento de marzo de 1974”.

Finalmente se apuntó que “por eso, desde Concepción recordamos que la violencia en manos del pueblo no se llama violencia, se llama justicia revolucionaria. Por nuestros caídos y desaparecidos”.

Castro: “Estos jóvenes llegaron 40 años tarde”

Ante esto, el senador Juan Luis Castro (PS) comentó que los jóvenes “van a ir al Tribunal Supremo. Ellos van a ser sancionados en el órgano respectivo, porque ellos contravienen la posición oficial del Partido Socialista“.

“Yo creo que el Socialismo Democrático ha tratado, nadie puede pontificar, de tener una línea de combate a la violencia, a los extremos polarizantes, y que nadie pudiera, hoy en día, pontificar o reivindicarse de que la violencia es un instrumento legítimo”, detalló en Estado Nacional de TVN.

Añadió que “yo creo que estos jóvenes llegaron 40 años tarde a reivindicar estas cosas, porque si hubiera sido una declaración del Frente Patriótico de Manuel Rodríguez, de los años 80, ya. Pero me parece a mí súper exógeno que hayan dicho esto, y esto como contraviene, no va a pasar de largo. Va a ser recriminado en el Tribunal Supremo del Partido Socialista“.

Consultado sobre si los jóvenes socialistas que hicieron el video podrían ser expulsados del Partido Socialista, Castro explicó que “el Tribunal tiene que decir”.

Finalmente, ante la pregunta de si podría convivir en un mismo partido donde se justifica la violencia como acción política, el senador respondió que “no, yo no podría. Yo no podría estar en el mismo partido de quienes propugnan hoy, además, hoy, no en dictadura de Pinochet, la vía armada como solución legítima a los conflictos”.

“Entonces, eso tiene que resolverse. Y creo que Jeannette Jara, que tiene un conglomerado de verdad grande, también tiene que poner las cosas en eso, muy en su lugar en lo que va a ser el futuro. Hoy día, dio una muestra muy concreta, con lo que fue un tema que seguramente vamos a ver, que es las cuentas de luz, una decisión política fuerte, enérgica, que no puede haber ambigüedades cuando hay daño social”, concluyó.

