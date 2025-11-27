BLACK SALE $990
    Política

    La crítica de Zandra Parisi a Kast: “Decirle no a Don Francisco es decirle no a la Teletón”

    "Hubiese sido una oportunidad de llamar a la unidad, mostrar unidad. Y es lo que no vemos”, comentó la futura diputada por la negativa del republicano a participar en Las Caras de La Moneda, el programa del popular animador.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    En entrevista con Desde la Redacción de La Tercera este jueves, Zandra Parisi, diputada electa por el distrito 12 y hermana del economista Franco Parisi, criticó la negativa de José Antonio Kast para participar en el programa Bad Boys, el espacio de streaming del Partido de la Gente (PDG).

    “¿Cuánto hubiese ayudado a Chile, el permitir, José Antonio Kast que lo conocieran un poco más? Yo no sé si él se habría sentido atacado. Bad Boys no ataca a la gente. Bad Boys entrega información a la gente. Y le habría ayudado muchísimo”, comentó.

    Luego, coincidió con su hermano en el cuestionamiento al republicano por tampoco acudir al espacio de Canal 13 Las Caras de La Moneda, un programa que realiza el animador Mario Kreutzberger, Don Francisco, con los candidatos presidenciales y en el que Kast estuvo hace cuatro años cuando compitió en segunda vuelta con Gabriel Boric.

    “También le habría ayudado muchísimo participar con Don Francisco. Yo no le hubiese podido decir que no a Don Francisco. Decirle no a Don Francisco es decirle no a la Teletón. Te lo digo literalmente. Hubiese sido una oportunidad de llamar a la unidad, mostrar unidad. Y es lo que no vemos”, lamentó la futura diputada, haciendo alusión a la campaña solidaria que lidera el animador.

    Igualmente, dijo que tampoco percibía en la candidata oficialista, Jeannette Jara un interés por mayor cercanía.

    “No veo ese querer estar con la gente. Conocer a la gente. Escuchar a la gente. Participar con la gente, de igual a igual. No desde una tarima mirando hacia abajo. Eso no es el Chile que nosotros queremos”, sostuvo.

    Respecto a por qué prefirieron que Jara no asistiera a Bad Boys, cuando Kast se restó, Zandra Parisi explicó que en el PDG han “aprendido a leer las señales” y que prefirieron mantener neutralidad “por un respeto a la ciudadanía”.

    “Yo invito nuevamente a los candidatos vayan a mostrarse, a conquistar este Chile que está ansioso, ansioso de ser conquistado. Pero yo les pido también, así como que vayan a conquistar: trabajen por la unión. Chile va a quedar completamente dividido en las próximas elecciones y eso ha sido responsabilidad de todos los gobiernos que han pasado desde que volvimos a la democracia”, afirmó.

    Revisa la entrevista complete acá:

